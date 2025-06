Newsletter 54 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #54 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: usamos la inteligencia artificial todos los días, pero no nos damos cuenta

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿has dejado o has pensado dejar alguna red social en el último año?

🔢 El dato: porcentaje de hogares españoles que tienen conexión a internet.

🎩 El truco: libera espacio en Google Drive

💥 Mi recomendación: la serie Silicon Valley.

💡 El tema de la semana

🔍 ¿Cómo usamos la inteligencia artificial todos los días sin darnos cuenta?

La inteligencia artificial (IA) puede sonar como algo sacado de una película de ciencia ficción: robots inteligentes, autos voladores y casas que te preparan el café antes de que despiertes.

Pero la realidad es que la IA ya está aquí, metida de puntillas en nuestra vida cotidiana, y seguro que la has usado a lo largo de hoy en varias ocasiones (y no, todavía no te prepara el café, pero vamos camino a eso).

Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial?

En palabras simples, es cuando las máquinas aprenden a hacer cosas que normalmente requerirían un cerebro humano.

Reconocer rostros, entender palabras, predecir qué te gusta y, a veces, hasta vencerte jugando al ajedrez.

Tu aliado silencioso: la IA en tu día a día

Lo mejor (o lo más alucinante, depende de cómo lo veas) es que la IA trabaja en segundo plano, ayudándote sin que te des cuenta.

Aquí van algunos ejemplos que seguro reconocerás:

✅ GPS: el copiloto que nunca se cansa

Cuando usas Google Maps o Waze para encontrar la ruta más rápida, la IA analiza datos en tiempo real: tráfico, accidentes, obras, y te sugiere por dónde ir.

Incluso te dice si llegarás a tiempo.

✅ Netflix: el maestro del sofá

¿Te has preguntado cómo Netflix siempre parece saber qué te apetece ver?

Eso es IA estudiando tus hábitos: cuánto ves, qué géneros prefieres y cuánto tardas en abandonar una serie. Así decide qué recomendarte.

✅ Redes sociales: el ‘amigo’ que nunca olvida

Cuando abres Instagram o TikTok y ves exactamente el tipo de memes que te hacen reír o las recetas que crees que vas a hacer (pero nunca haces), la IA ha estado observándote.

Tu interacción con cada post le da pistas sobre lo que te gusta.

Da un poco de miedo, pero también es útil.

✅ Compras online: el vendedor que te lee la mente

Amazon, AliExpress o cualquier tienda online te sugieren productos que casualmente necesitabas.

Esto no es magia, es IA analizando lo que has buscado, comprado o incluso lo que otros con gustos similares a los tuyos han adquirido.

✅ Tu asistente personal (¡y cotilla!)

Alexa, Siri o Google Assistant son pequeñas maravillas de la IA.

Desde poner música o solucionar dudas hasta recordarte que es el cumpleaños de tu suegra, están ahí para ayudarte.

Eso sí, mejor no les cuentes secretos, porque nunca sabes quién está escuchando...

✅ ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity: los que te ayudan a pensar (o a escribir trabajos)

¿Alguna vez has usado ChatGPT para aclarar una duda, pedir ideas o escribir un texto? ¿O has consultado Gemini, Copilot o Perplexity para buscar información más rápido?

Estos asistentes basados en IA no solo entienden lo que les dices, sino que aprenden a darte mejores respuestas cuanto más los usas.

Se están convirtiendo en los nuevos buscadores y hasta en compañeros de estudio o de trabajo.

(Abro paréntesis, estas newsletters no están escritas con IA, palabra, cierro paréntesis)

Si lo piensas, la IA es como ese amigo que siempre quiere ayudarte, pero a veces mete la pata.

Por ejemplo, cuando el autocorrector decide transformar tu "hola" en "olla" y parece que quieres invitar a alguien a cocinar.

O cuando YouTube te recomienda vídeos rarísimos porque un día, a las tres de la madrugada, decidiste ver un documental de caracoles ninja.

¿Es buena o mala la IA?

La IA no es buena ni mala, depende de cómo la usemos.

Lo cierto es que ha hecho nuestras vidas más fáciles en muchos aspectos: nos ayuda a encontrar direcciones, entretenernos y, en general, a ser más productivos.

Pero también plantea desafíos, como la privacidad o el uso ético de los datos.

Así que la próxima vez que tu móvil termine tus frases o tu app de música acierte con tu canción favorita, recuerda: la inteligencia artificial está ahí, trabajando en silencio para que tú solo tengas que preocuparte de disfrutar.

Bueno, y de preparar tu propio café… por ahora.

📰 Noticias

La verdad es que ha sido una coincidencia, pero la sección de esta semana de las Noticias casi es monotemática: jóvenes, redes sociales, móvil…

Ahora que han acabado las clases y comienzan sus vacaciones no está de más tener un poco más de control de lo que hacen con sus móviles y del tiempo que pasan con ellos

No voy a comentar las noticias. Creo que los titulares hablan por sí solos.

✔️ Un tercio de los adolescentes gallegos fracasa al intentar rebajar las horas de internet

✔️ "Ojalá te pille una manada": más de la mitad de los jóvenes reciben discursos de odio en internet

✔️ Menores en las redes: víctimas de robos de cuentas y casos de ‘sexting’

✔️ El «preocupante» binomio de redes sociales y salud mental

✔️ La UE investiga a grandes ‘webs’ de porno por no proteger a los menores

✔️ Francisco Ferre, psiquiatra: «Es incomprensible comprar un móvil a un niño de menos de doce años»

✔️ Salimos de binomio adolescentes-móvil. La pasada semana publiqué una información sobre criptomonedas en la que contaba que los gallegos somos los menos interesados en ganar dinero con ellas

✔️ Y cerramos esta sección con la caída de una red que estafó 19 millones a 200 víctimas usando vídeos manipulados con IA

❓ Encuesta

La pasada semana, pregunté a los lectores de esta newsletter si se habían arrepentido de publicar algo en redes sociales y lo habían borrado después.

Una amplía mayoría, el 83,3%, ha votado de forma afirmativa y ha borrado algo que había publicado. El otro 16,7% ha votado que no.

Vamos con la pregunta de hoy.

¿Has dejado o has pensado dejar alguna red social en el último año?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

81,9

El porcentaje de hogares españoles con conexión a internet.

🎩 El truco

Libera espacio en Google Drive

En Google Drive – Almacenamiento – Liberar espacio identifica archivos grandes y elimínalos.

Haz clic en Vaciar papelera. Al hacerlo, tus archivos se eliminarán de forma permanente y se liberará espacio de almacenamiento.

Comprime documentos, borra copias duplicadas y considera mover archivos antiguos a un disco duro externo.

Puedes liberar hasta un 30% de espacio con una revisión simple.

💥 Mi recomendación

La serie Silicon Valley

Aunque es una comedia, ofrece una mirada satírica al ecosistema de startups y la cultura tecnológica. Tiene ocho temporadas y 53 capítulos. Para verla este verano no está mal.

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 3 h. y 20 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 5 m. y 40 seg.

