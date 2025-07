Newsletter 55 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #55 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: el negocio de la indignación

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿has 'hablado' con una IA como ChatGPT en el último mes?

🔢 El dato: transacciones que se realizan cada día a través de pagos con el móvil

🎩 El truco: ahorra espacio en Gmail

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube La Caverna Geek.

💡 El tema de la semana

🔍 El negocio de la indignación: ¿por qué los algoritmos aman el odio?

Vivimos en la era dorada de la atención... o mejor dicho, en la jungla del clic.

Porque no nos engañemos: las redes sociales no están ahí para informarte, educarte o hacerte mejor persona.

Están diseñadas para una cosa y una sola: capturar tu atención como si fuera oro líquido.

Y en esa competición, los gatitos, los memes y los bailes de TikTok tienen su lugar, claro.

Pero hay un contenido que gana por goleada: el que te cabrea.

Sí, has leído bien.

Lo que mejor funciona en redes no es lo adorable, ni lo interesante, ni siquiera lo útil.

Es lo que te indigna, te irrita, te hace soltar un "¡Pero esto qué es!" antes de lanzarte a escribir un comentario de cinco párrafos en mayúsculas.

Y no es casualidad.

Hay estudios que lo confirman: los posts que despiertan emociones fuertes, sobre todo negativas como la rabia o la ira, generan muchas más interacciones.

Likes, comentarios, compartidos... lo que sea con tal de no mirar hacia otro lado.

Y los algoritmos, que son como esos amigos que te dan la razón para evitar discusiones, ven que eso engancha y deciden: “¡Ah! ¿Esto te hace reaccionar? ¡Toma el triple!”.

Resultado: ese contenido se amplifica, se vuelve viral y de pronto todos estamos discutiendo acaloradamente sobre una polémica que ni sabías que existía hace dos horas.

El problema es que, cuando estamos indignados, somos mucho más fáciles de manipular.

Porque en ese estado emocional no analizamos, no contrastamos fuentes, no respiramos hondo.

Simplemente reaccionamos.

Compartimos titulares incendiarios sin leer la noticia, atacamos a desconocidos en los comentarios, y reforzamos nuestras propias creencias cerrando la puerta a cualquier otra perspectiva.

En resumen: el algoritmo nos convierte en versiones menos racionales de nosotros mismos.

Este fenómeno está en todas partes: en la política, sobre todo; en los debates sociales o en la última discusión sobre el uso del punto y coma (un servidor solo los utiliza para separar elementos de una enumeración).

Y cuanto más divisivo y emocional sea el contenido, más fácil es que se dispare por los aires del ciberespacio. Porque nada une más que un enemigo común... aunque sea inventado.

¿Y qué podemos hacer ante esto? Pues lo primero: darse cuenta.

La próxima vez que veas un post que te encienda por dentro, respira. Pregúntate: ¿esto es cierto? ¿O me están manipulando para que enganche y lo comparta sin pensar?

Y lo más importante: no dejes que un puñado de líneas escritas o un simple vídeo decida tu estado de ánimo.

Recuerda: enfadarse es humano, pero que te lo programe un algoritmo... eso ya es otra historia.

📰 Noticias

Las noticias de esta semana van a pares: dos son sobre dos empresas tecnológicas coruñesas; otras dos sobre Facebook; otras dos sobre inteligencia artificial y otras dos son curiosas

Arrancamos con el doblete coruñés

✔️ La tecnológica Altia ha presentado su plan de negocio para los próximos dos años: su objetivo en ese tiempo es crecer un 29% y facturar 330 millones

✔️ Bima es otra empresa coruñesa, que, aunque no tiene, por ahora, los números de Altia, también apunta alto. Genera mapas del mar interactivos para usos estratégicos: «Lo que hacemos se parece a un Google Maps del mar»

Cambiemos de tercio y pasemos a Facebook. Casualmente, qué extraño, sus dos noticias son negativas

✔️ Los escándalos de Facebook regresarán al cine: Aaron Sorkin ya trabaja en la secuela de 'La Red Social'

✔️ Nueva querella contra Meta: 29 ex moderadores de contenidos denuncian las secuelas traumáticas de filtrar asesinatos y pornografía

Las dos sobre IA son interesantes

✔️ Microsoft e Inait revolucionan la Inteligencia Artificial con cerebros digitales casi humanos

✔️ Jon Hernández, divulgador sobre IA: "Nadie te contratará si no sabes usar GPT o Copilot"

Y cerramos esta sección con dos noticias curiosas

✔️ La primera es que las redes sociales se han convertido en el detective más barato para las empresas.

Las publicaciones en Tiktok, Instagram o Facebook pueden costarle caro a trabajadores que estén de baja

✔️ Han disminuido las llamadas spam, pero aún hay

Este es el sencillo truco para saber si una llamada es spam

❓ Encuesta

La pasada semana, pregunté a los lectores de esta newsletter si han dejado o han pensado dejar alguna red social en el último año.

Pensé que estaba solo, pero el 75% ha votado de forma afirmativa y el 25% restante, de manera negatvia

Vamos con la pregunta de hoy.

¿Has ‘hablado’ con una inteligencia artificial como ChatGPT en el último mes?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

500

Los millones de transacciones que se realizan cada día a través de pagos con el móvil.

🎩 El truco

Ahorra espacio en Gmail sin borrar correos importantes

En la barra de búsqueda de Gmail, escribe ‘larger:10M’ para encontrar correos que ocupan más de 10 MB.

Elimina los adjuntos innecesarios para liberar espacio sin perder mensajes importantes.

💥 Mi recomendación

El canal de YouTube La Caverna Geek

Reseñas y análisis de productos tecnológicos, desde smartphones hasta gadgets curiosos.

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 3 h. y 40 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 4 m. y 50 seg.

Hasta el próximo jueves.

