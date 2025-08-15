Así es el pueblo gallego el que viven como una "aldea prerromana" y que es declarado 'Conjunto Histórico'

En la frontera entre Galicia y Castilla y León, una pequeña aldea que, según el INE, apenas alcanza los 30 habitantes se ha convertido en una joya etnográfica donde se vive como se vivía hace siglos.

La revista National Geographic recoge la historia de «un grupín de veciñas de Piornedo» que en 2018 decidieron utilizar la agricultura para hacerle frente al paso del tiempo y garantizar la «supervivencia arquitectónica»

Piornedo, una aldea del municipio lucense de Cervantes, está considerada la aldea prerromana mejor conservada de Europa y sus vecinas han encontrado la forma de que siga siéndolo durante muchos años.

Un Conjunto Histórico salvado por el centeno

Esta localidad, declarada Conjunto Histórico Artístico en 1931, llama la atención de los visitantes con sus 15 pallozas originales. Pero esa no es su única particularidad, estos edificios de origen celta se mantuvieron como viviendas habituales hasta los años 70.

Estas estructuras pueden medir entre diez y veinte metros, con planta ovalada o circular sobre la que se levantan muros de piedra y techos cónicos de paja de centeno. El diseño austero y simple oculta una gran pericia arquitectónica que se adapta al medio de forma sostenible. Las estructuras, como señala la publicación, «comparten similitudes con las construcciones de la Edad del Hierro de Gran Bretaña y los castros de la cultura castrexa».

Con la llegada del siglo XX, fueron apareciendo en el pueblo nuevos materiales e ideas que desembocaron en el abandono de los edificios. Sin embargo, la presencia de estas casas de estilo neolítico

mantuvieron viva esa sensación de que en Piornedo el tiempo se ha detenido.

Pero el tiempo sí que pasa y hace mella. Por eso las vecinas de la zona tomaron una decisión determinante: volver a plantar centeno para poder arreglar los techos. A través de esta media, la asociación 'Teitos de Piornedo' y sus 'teitadores' consiguen mantener las estructuras en pie con los materiales de la zona. Aun así, desde la propia asociación se plantean dejar caer alguna de las estructuras, ya que, como recoge la publicación «cada palloza necesita un mantenimiento anual de 3.000 euros, y techarla completamente puede ascender a 90.000 €».

Arquitectura inteligente rodeada de naturaleza

Para entender la pervivencia de estos edificios debemos entender la inteligencia con la que están diseñados. El techo inclinado evita que se acumulen el agua y la nieve, mientras que los muros de piedra conservan el calor de los hornos y el ganado que compartía la estructura.

Para optimizar la conservación del calor, estas casas no tienen una chimenea tradicional, sino que dejaban que el humo pasase a través del techo de paja sin tener que adaptar la estructura a los hornos.

National Geographic destaca también los hórreos de la zona: «Elevados sobre cuatro pies de piedra, con cámaras de madera donde se guardaban alimentos, leña y aperos de labranza. Sus tejados de paja de centeno a cuatro aguas, rematados con un topete protector, completan el conjunto etnográfico».

Por si el conjunto no fuese suficiente, el pueblo se alza a 1.300 metros de altitud, rodeada por la sierra de Os Ancares, que en invierno llenan sus picos de nieve para regalar una estampa de arroyos y cascadas en los valles al llegar la primavera. Asimismo, quien se aventure por la zona, podrá encontrarse con ciervos, conejos, jabalíes y zorros.