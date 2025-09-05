Newsletter 58 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #58 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

Después del parón veraniego, vuelve el boletín de tecnología de La Opinión A Coruña.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: pon orden en tu vida digital tras el verano

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿tienes ahora más de 10 pestañas abiertas en el ordenador o en el móvil?

🔢 El dato: porcentaje de emails que nunca leemos

🎩 El truco: borrar documentos que no necesitamos

💥 Mi recomendación: el documental 'Minimalismo'

Apúntate a esta newsletter

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

💡 El tema de la semana

🔍Pon orden en tu vida digital tras el verano

Tras la vuelta de las vacaciones, todo pide un poco de orden. Y no solo los cajones de tu mesilla o el armario: también tu vida digital.

Dicen que el desorden digital es el nuevo desorden de escritorio.

Antes se acumulaban papeles, bolígrafos y facturas sin archivar; ahora tenemos archivos en el ordenador, pestañas abiertas en el navegador y notificaciones en el móvil.

Y, al igual que en la mesa de trabajo, el caos digital también pasa factura: pierdes tiempo, te estresas y acabas buscando un documento durante más minutos que capítulos tiene tu serie favorita.

Pero organizarse no significa obsesionarse.

Con algunos trucos sencillos, puedes poner orden en tu vida digital sin sentir que te has apuntado a un curso de Marie Kondo versión tecnológica.

📧 Inbox cero (o casi)

No se trata de vaciar tu correo todos los días —eso sería misión imposible para muchos—, sino de no dejar que se acumule como un volcán a punto de estallar.

Responde lo urgente, archiva lo resuelto y borra lo inútil.

Si un correo solo sirve como recordatorio, conviértelo en tarea pendiente en tu lista de tareas.

Ver tu bandeja de entrada limpia genera sensación de control y reduce estrés: tu cerebro lo agradecerá.

📂 Carpetas con sentido

Olvídate de nombres genéricos como “cosas importantes”.

Mejor carpetas claras y descriptivas: “facturas 2025”, “fotos vacaciones”, “proyecto trabajo”…

Sí, el buscador puede salvarte, pero un buen orden hace que encontrar cualquier archivo sea mucho más rápido y menos frustrante.

Además, tu futuro yo te lo agradecerá cada vez que no tenga que rebuscar entre miles de documentos.

🌐 Menos pestañas, más enfoque

Todos hemos sido culpables de tener 27 pestañas abiertas “por si acaso”.

La solución es simple: guarda lo que quieras leer después en marcadores. Hasta antes del verano lo hacía en una herramienta gratis que se llamaba Pocket, pero han anunciado que la cierran. Estoy buscando su sustituta.

Cada pestaña abierta roba tu atención mental, aunque no lo notes.

Cerrarlas es como un mini detox digital: más espacio en tu ordenador y más claridad en tu cabeza.

📝 Listas digitales para todo

Apps como Google Keep, Todoist o Notion son perfectas para anotar ideas, tareas o recordatorios.

Confiar solo en la memoria es la forma más rápida de olvidar la cita del dentista o la contraseña del gimnasio.

Tener listas visibles te permite priorizar lo que de verdad importa y mantener el control de tus obligaciones.

🔕 Silencia lo que no importa

Cada notificación interrumpe tu concentración. Configura tu móvil para que solo suenen las alertas realmente importantes.

Spoiler: los avisos de Candy Crush o de promociones olvidadas no entran en esa categoría.

Un servidor tiene todos los sonidos del móvil apagados, hasta el de las llamadas. Solo vibra cuando alguien llama.

Menos interrupciones = más productividad y menos estrés.

En resumen, el orden digital no es cuestión de obsesión, sino de pequeñas rutinas diarias.

Como en cualquier trastero, lo que no uses… fuera.

Un poco de disciplina digital convierte tu ordenador y tu móvil en herramientas útiles y no en fuentes de estrés.

Y lo mejor: cuando sabes dónde está todo, puedes dedicar tu energía a lo que realmente importa… o a disfrutar de tu serie favorita sin buscar archivos a escondidas, con la satisfacción de que tu vida digital también tiene su espacio ordenado. ✨

📰 Noticias

Arrancamos esta sección con tres noticias sobre inteligencia artificial

🤖 La inteligencia artificial cumple 70 años

El término “inteligencia artificial” nació en 1955 y un año después cristalizó en la Conferencia de Dartmouth, considerada su cuna.

Setenta años después, sigue generando tanto fascinación como escepticismo. Tengo un amigo que dice que la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial. Como Santillana del Mar que ni es santa, ni es llana ni tiene mar.

🚀 Musk contra Apple y OpenAI

Elon Musk ha denunciado a Apple y OpenAI, a los que acusa de ejercer un “monopolio” en la inteligencia artificial.

Habría que preguntarse qué haría Musk si estuviese en la misma posición de Apple y OpenAI. Mientras tanto, la batalla legal refleja la tensión por el control de esta tecnología.

⚠️ Demanda contra OpenAI por un caso trágico

Esta noticia une tres ideas que nos deben preocupar: el acceso a la tecnología de los más jóvenes, cómo se relacionan con ella y cómo se puede controlar esa tecnología.

Los padres de un adolescente responsabilizan a ChatGPT de su suicidio y han demandado a OpenAI y a Sam Altman. El caso abre un debate complejo sobre la responsabilidad de la IA generativa.

🎮 Kick, la plataforma sin control

La plataforma Kick ha ganado notoriedad tras retransmitir en directo la muerte de un streamer. Su modelo más permisivo y las mejores condiciones para creadores la convierten en rival de Twitch.

Eso sí, sus niveles de control son muy bajos, por no decir inexistentes y se está convirtiendo, literalmente, en un estercolero.

📱 Despedida por abusar de TikTok y Twitter

Una oficinista de Santander ha sido despedida tras acceder casi 20 veces al día a redes sociales durante su jornada laboral.

La sentencia confirma que el scroll infinito puede tener consecuencias reales. Ya no solo te hace perder tiempo, sino también tu trabajo.

💬 Redes sociales en la política española

Un estudio revela que una de cada cuatro respuestas a Pedro Sánchez en X (antes Twitter) fue agresiva.

Uno ya no sabe si una cuarta parte son muchas o pocas. Si entras en Twitter parecen pocas porque últimamente todo el mundo anda enfadado en esa red social. Lo que sí refleja el informe es cómo se ha endurecido el debate político en redes.

Con lo guay que era antes Twitter que la gente era educada y te daba los buenos días por la mañana y las buenas noches por la noche.

Ahora dices buenos días y ya te salta el de turno que cómo que buenos días si está lloviendo.

🍏 Apple prepara el iPhone 17

Apple ha convocado un evento para el próximo 9 de septiembre en el que se espera el lanzamiento del iPhone 17. Como siempre, la expectación es máxima entre usuarios y analistas.

Sobre todo, por lo que va a costar un teléfono, que, en el 99% de las ocasiones, va a hacer lo mismo que uno de 300 euros. Pero llevar en la parte trasera del móvil la pegatina de una manzanita mordida vale los otros 700.

👩‍🏫 Formación en IA para docentes gallegos

La Xunta formará a más de 33.000 profesores en inteligencia artificial y en el uso del libro digital. El plan busca modernizar las aulas y actualizar competencias. La medida llega en un momento en el que muchas escuelas están volviendo al libro físico.

⚡ Energía renovable digitalizada desde A Coruña

El ITG de A Coruña está probando un sistema que digitaliza la gestión de energías renovables mediante inteligencia artificial. El ensayo busca optimizar recursos y mejorar la eficiencia. Las pruebas las está realizando en Canarias.

❓ Encuesta

Antes del parón veraniego, pregunté a los lectores de esta newsletter si suelen aceptar las cookies sin leer lo que implican.

El 67% de los que votaron lo hicieron de forma afirmativa. Mis dieces para el otro 33% que se para a leer lo que significa aceptar las cookies.

Vamos con la pregunta de hoy

¿Tienes más de 10 pestañas abiertas ahora mismo en tu navegador ya sea en el ordenador de escritorio o en el móvil?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

70

Porcentaje de correos electrónicos que nunca abrimos, según estudios de marketing digital. La mayoría son promociones, boletines o spam que solo ocupan espacio y atención.

🎩 El truco

Crea una carpeta llamada “zzz” en tu ordenador o en tu nube.

Todo lo que no sabes si borrar o guardar, mételo ahí.

Cada seis meses, revisa: si no lo has necesitado en ese tiempo, elimínalo sin miedo.

💥 Mi recomendación

Minimalismo: un documental sobre las cosas importantes (Netflix). Aunque no habla solo de tecnología, invita a reflexionar sobre el exceso —también digital— y cómo simplificar nuestra vida.

Inspirador y fácil de ver.

📩 Newsletters anteriores

🚀 Desenredando la tecnología #57

🚀 Desenredando la tecnología #56

🚀 Desenredando la tecnología #55

🚀 Desenredando la tecnología #54

🚀 Desenredando la tecnología #53

🚀 Desenredando la tecnología #52﻿

Haz clic aquí para ver el resto de newsletters﻿

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 3 h. y 40 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 6 m. y 30 seg.

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

👉 Si te ha gustado lo que te he contado puedes suscribirte para recibir en tu correo el resto de ediciones de esta newsletter.

Hasta el próximo jueves.

Sigue la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos cada semana en ‘Desenredando la tecnología’.

Suscríbete para seguir leyendo