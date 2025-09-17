Newsletter 59 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #59 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: cuida tu móvil y alarga su vida

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿tienes previsto cambiar tu móvil en los próximos 12 meses?

🔢 El dato: número de móviles que se venden cada año

🎩 El truco: ¿qué hacer si te estás quedando sin batería?

💥 Mi recomendación: la serie Halt and Catch Fire

Apúntate a esta newsletter

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

💡 El tema de la semana

Cuida tu móvil y alarga su vida

Hoy toca hablar de algo que nos acompaña a todas partes: el móvil.

Ese pequeño ladrillo que cabe en el bolsillo, pero que tiene, eso dicen, más poder que los ordenadores de la NASA en los años 60.

Es nuestro calendario, nuestra cámara, nuestra agenda, nuestro banco y, a veces, hasta nuestro psicólogo digital.

Seguro que alguna vez te has preguntado: ¿de verdad necesito cambiar de móvil cada dos años?

Porque las marcas nos lo venden como si fuera ropa: “¡Nueva temporada, nuevo modelo!”. (Apple acaba de sacar esta semana el nuevo iPhone 17).

Y claro, tú miras tu teléfono y piensas: “Pero si el pobre sigue funcionando, ¿por qué lo voy a jubilar?”.

Aquí viene la trampa: la famosa obsolescencia programada.

No es que tu móvil se rompa solo a los dos años por arte de magia, pero sí que las actualizaciones, las nuevas apps o la batería empiezan a dar guerra justo cuando aparece el modelo brillante y reluciente. Casualidad, seguro… 😉

La buena noticia es que la vida útil de un smartphone puede alargarse más de lo que pensamos.

Lo que más suele fallar es la batería, y cambiarla cuesta muchísimo menos que comprar un móvil nuevo.

También puedes liberar espacio borrando fotos duplicadas, apps que no usas (sí, ese juego que descargaste en 2019 y jamás abriste) o usando la nube para no saturar la memoria.

Otra clave son las actualizaciones.

Si tu móvil todavía recibe parches de seguridad, aguanta perfectamente.

Si ya no, ahí sí conviene empezar a pensar en renovarlo, porque quedarte sin protección es como dejar la puerta de tu casa abierta con un cartel de “pasa, hacker”. 😬

Y ojo: que estrenar móvil mola, no lo vamos a negar.

Antes del verano estrené nuevo terminal tras más de siete años con el anterior. Sí, siete años. Alguna aplicación (no importante) ya no iba, pero el resto funcionaba.

Fue un capricho. Lo reconozco. Me hizo ojitos un móvil de la misma marca que el que ya tenía y que había salido este año… Y el resto ya es historia.

Eso sí, las fotos de este verano han salido mucho mejor. La cámara del anterior ya se había quedado un poco antigua.

La emoción de encender uno nuevo, probar la cámara y presumir del diseño es real.

Pero antes de soltar 900 euros por uno nuevo (el mío se ha quedado en poco más de 200), merece la pena preguntarse: ¿lo necesito o solo me estoy dejando llevar por la publicidad?

Igual la respuesta no es tecnológica, sino filosófica.

Cuidar tu móvil es cuidar tu bolsillo y también el planeta, porque cada smartphone lleva materiales difíciles de conseguir y reciclar.

Alargando la vida de tu dispositivo reduces residuos electrónicos y aprovechas mejor los recursos.

Algunos consejos prácticos para mantener tu móvil en forma:

🔋 Batería primero : cámbiala si se degrada, mucho más barato que un móvil nuevo.

: cámbiala si se degrada, mucho más barato que un móvil nuevo. 🗑 Limpieza digital : borra apps y fotos duplicadas, y usa la nube para archivos grandes.

: borra apps y fotos duplicadas, y usa la nube para archivos grandes. ⚙️ Actualizaciones : mantén parches de seguridad al día para proteger tus datos.

: mantén parches de seguridad al día para proteger tus datos. 🧼 Cuidado físico: fundas y protectores de pantalla prolongan su vida.

En definitiva, darle cariño a tu smartphone puede prolongar varias batallas más.

La próxima vez que te entre el gusanillo de cambiarlo, piensa dos veces: puede que tu “viejo” teléfono aún tenga mucho que ofrecer, aunque después de siete años ya sea hora de cambiarlo.

📰 Noticias

📱 iPhone 17: Apple sube la apuesta (y el ego) (y el precio)

Apple no se ha andado con medias tintas y ha presentado su nueva familia de iPhone 17.

El modelo básico (por encima de los 900 euros) llega con cámara mejorada, pantalla más brillante y rendimiento que promete hacerte olvidar que tu antiguo móvil existe… casi de forma inmediata.

Si eres fan de los gadgets que parecen sacados de un catálogo de diseño minimalista, el iPhone 17 Air es tu nuevo capricho: tan delgado que da miedo dejarlo en la mesa y que alguien lo confunda con una libreta (solo mide 5,6 milímetros de ancho).

Y para quienes quieren fardar sin límites, los iPhone 17 Pro y Pro Max llegan con rendimiento de otro planeta y un diseño que grita “sí, soy caro y me encanta” (a partir de los 1.400 euros).

En definitiva, Apple tiene algo para cada tipo de usuario… y probablemente para vaciar la cartera de todos.

🤖 Meta se pasa de la raya con los ‘chatbots’ sexuales

Meta ha usado sin permiso la imagen de famosas como Taylor Swift o Scarlett Johansson para crear chatbots con insinuaciones sexuales.

Una investigación de Reuters destapa un experimento digno de Black Mirror, pero sin guionistas ni filtros de sentido común. La IA de Zuckerberg no solo flirtea, también colecciona demandas en potencia.

⚖️ Google respira (a medias)

El juez ha decidido que Google podrá mantener Chrome y Android, pero tendrá que compartir con sus rivales parte de la fórmula secreta de su buscador.

No es el fin del monopolio, pero sí un recordatorio de que hasta los gigantes tienen que repartir el pastel… aunque sea un trozo pequeño.

🎥 Regulación para los mini-youtubers

Sumar propone legislar por real decreto el trabajo de los menores en redes sociales y, en especial, el fenómeno de los niños youtubers.

La idea es protegerlos de la explotación, porque grabar vídeos de slime puede parecer un juego, pero también es un trabajo cuando se convierte en negocio familiar.

🧪 Una IA que salva ratones (y quizá personas)

Un equipo de la Universidad de Pensilvania, liderado por el coruñés César de la Fuente, ha creado una IA capaz de diseñar antibióticos que matan bacterias resistentes.

De momento funciona en ratones, pero si sigue así, dentro de poco le daremos las gracias a un algoritmo cuando nos cure una infección.

💔 Las apps de citas ya no enamoran

Según los últimos datos, las aplicaciones de citas están perdiendo fuelle. Después de años de ‘swipes’ infinitos, parece que la gente se cansa de buscar el amor con el dedo pulgar.

Al final, igual resulta que ligar en la cola del súper tenía más futuro que Tinder.

📱 Cuidado con los móviles desconectados

La Guardia Civil ha alertado de un fraude que aprovecha la pérdida de conexión del móvil para vaciar cuentas bancarias.

El consejo es sencillo: si tu teléfono se queda sin línea de repente, que no cunda el pánico… pero tampoco lo ignores.

📜 Vivimos en modo ‘scroll’

Este artículo reflexiona sobre cómo la cultura del scroll infinito nos deja atrapados en una vida superficial.

Pasamos más tiempo deslizando con el dedo que prestando atención real, y eso acaba desgastando algo más que la pantalla.

❓ Encuesta

La semana pasada, pregunté a los lectores de esta newsletter si tenían más de 10 pestañas abiertas ahora mismo en su navegador ya sea en el ordenador de escritorio o en el móvil

El 60% de los que votaron lo hicieron de forma afirmativa. El 40% aseguran que no.

Nos gusta abrir pestañas, pero luego se nos olvida cerrarlas.

Vamos con la pregunta de hoy

¿Tienes pensado cambiar de móvil en los próximos 12 meses?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

1.200

El número de móviles que se venden cada año. Esta cifra es casi uno por cada seis personas del planeta. Y la mayoría de los antiguos acaba olvidado en un cajón.

🎩 El truco

¿Qué hacer si la batería de tu móvil se está acabando?

Si tu batería se agota demasiado rápido, activa el modo “ahorro de energía”.

Reduce brillo, limita procesos en segundo plano y puede darte un par de horas extra en esos días largos fuera de casa.

💥 Mi recomendación

📺 Halt and Catch Fire. Esta serie narra los inicios de la informática personal y de Internet en los años 80 y 90.

Aunque es ficción, está llena de guiños tecnológicos y te hará apreciar lo que llevas hoy en el bolsillo.

📩 Newsletters anteriores

🚀 Desenredando la tecnología #58

🚀 Desenredando la tecnología #57

🚀 Desenredando la tecnología #56

🚀 Desenredando la tecnología #55

🚀 Desenredando la tecnología #54

🚀 Desenredando la tecnología #53

Haz clic aquí para ver el resto de newsletters﻿

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 3 h. y 30 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 6 m. y 20 seg.

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

👉 Si te ha gustado lo que te he contado puedes suscribirte para recibir en tu correo el resto de ediciones de esta newsletter.

Hasta el próximo jueves.

Sigue la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos cada semana en ‘Desenredando la tecnología’.

Suscríbete para seguir leyendo