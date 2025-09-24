Newsletter 60 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #60 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: Google y el tráfico que trae a las webs

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿usas un gestor de contraseñas?

🔢 El dato: porcentajes de ataques a cuentas online que se producen por contraseñas débiles

🎩 El truco: crea contraseñas memorables

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube Seguridad Digital

💡 El tema de la semana

Google vs la web abierta: ¿quién le quita el oxígeno a quién?

Hace unos años, abrir Google era como entrar en un enorme mercado digital: puestos de todo tipo, calles llenas de carteles y ese bullicio de enlaces compitiendo por tu atención.

Hoy, en cambio, se parece cada vez más a tener un mayordomo llamado Gemini que, nada más hacer la búsqueda y antes de que des un paso, ya te da un resumen con la compra hecha.

Cómodo, sí.

Pero claro, si nunca visitas los puestos, ¿qué pasa con los vendedores que vivían de esas visitas?

Eso es exactamente lo que está ocurriendo.

La web, en gran parte, funciona gracias a un pacto no escrito: alguien crea y publica contenido, tú lo visitas y, de paso, algún anuncio se cruza en tu camino.

Resumiéndolo mucho, ese clic es el que paga el café y las facturas de los creadores de esos contenidos.

Sin visitas, el castillo entero se tambalea.

Google asegura que no hay de qué preocuparse, que las webs siguen recibiendo tráfico, que todo va viento en popa.

Pero los números que comparten medios y creadores digitales cuentan otra historia: caídas del 20%, 30%… e incluso casos más dramáticos.

Tengo un blog de marketing digital que ha pasado por encima de él todo este tsunami y las visitas han caído un 90%. Sí, un 90%. De algo más de 15.000 mensuales a poco más de 1.500.

Y cuando hablamos de publicidad online (no es mi caso, escribo en él porque me apetece y no gano dinero), esas bajadas no son cosquillas: son hachazos directos a los ingresos.

Mientras tanto, el gigante de Mountain View juega un papel un tanto paradójico.

Por un lado, alimenta su buscador con IA para darnos respuestas rápidas sin salir de su página y sin que hagamos clics en otras webs; por otro, depende de que sigamos visitando esas mismas páginas a las que está reduciendo las visitas para mostrar publicidad con la que gana dinero.

Es como dispararse un tiro en el pie.

La polémica se enciende aún más con la participación de otros jugadores.

Algunos medios y creadores de contenido han denunciado a OpenAI por usar sus contenidos sin pagar; otros han cerrado acuerdos millonarios para darles acceso.

Todo apunta a que estamos entrando en una nueva fase donde la información se convierte en materia prima para modelos de IA… pero la fórmula para compensar a los creadores sigue sin resolverse del todo.

Y, como guinda, Google ha declarado recientemente que “la web abierta ya está en rápido declive”.

Una afirmación que suena casi a profecía autocumplida: ¿declina porque el público ya no entra… o porque Google está cerrando la puerta?

Después, claro, ha matizado que se refería a la publicidad digital, intentando suavizar el mensaje. Pero las dudas ya están sembradas.

El gran aprendizaje aquí no es solo para editores o grandes medios: también vale para cualquiera que cree contenido en internet.

Si dependes únicamente de un algoritmo, como es el caso de la inmensa mayoría, vives con pies de barro.

Hoy puede mandarte tráfico, mañana puede dejártelo en cero.

Porque si el mayordomo Gemini insiste en resumirnos la vida, los creadores de contenidos estamos fuera de la ecuación.

📰 Noticias

Comenzamos y terminamos con sendas noticias que algún día se tenían que producir.

🤖 Albania nombra ministra a una IA

Albania ha decidido que una inteligencia artificial gestione los contratos públicos para acabar con la corrupción. La medida ha levantado tanto entusiasmo como recelos: la oposición ya la ha tachado de “inconstitucional”.

Mientras, el Gobierno albanés defiende que la IA será más imparcial que cualquier humano, aunque habrá que ver si no acaba necesitando un sindicato propio.

💧 Ciberataques al agua en A Coruña

La seguridad de la red de agua de A Coruña está en el punto de mira tras varios intentos de hackeo.

Para adelantarse a los piratas informáticos, Emalcsa y la UDC han creado un laboratorio único en España que simula situaciones críticas y prueba defensas digitales. Si sale bien, será como ponerle un candado digital a cada gota. Así trabajan en el Citeec.

📚 Galicia pone límites a la IA en los exámenes

La Xunta no quiere que las notas dependan de un algoritmo sin supervisión.

Por eso, la nueva Ley de Educación Digital permitirá usar solo apps de IA autorizadas para corregir exámenes y evaluar aprendizajes. La idea es clara: que el suspenso no venga porque la máquina “se levantó con el chip torcido”.

📈 Alphabet rompe la barrera de los 3 billones

La matriz de Google ya vale más de tres billones de dólares en bolsa. Para hacerse una idea: es como juntar el PIB de Francia y un par de cafés en Silicon Valley. La cifra confirma que, si internet fuera un imperio, Google sería su emperador.

👫 Apps para hacer amigos, no parejas

Las aplicaciones ya no solo unen corazones: ahora están de moda las que ayudan a hacer nuevos amigos.

Gente que se sentía sola presume de tener tres planes al día gracias a ellas. Quién nos iba a decir que la frase “te agrego a la app” iba a sonar tan parecida a un “¿quedamos?”. Así lo cuentan los usuarios.

👁️ Una IA le salvó la vista

Un ovetense casi se queda ciego porque sus médicos no le hicieron caso… hasta que una IA le dio la alarma y terminó en quirófano de urgencia.

La anécdota deja dos moralejas: nunca ignores tus síntomas y, a veces, pedirle consejo a un algoritmo puede ser más útil que un “ya se te pasará”. Esta es su historia.

❓ Encuesta

La semana pasada, pregunté a los lectores de esta newsletter si tienen pensado cambiar de móvil en los próximos 12 meses

Solo el 17,3% de los que votaron lo hicieron de forma afirmativa.

Así que el cambio de móvil lo dejamos, al menos, para el próximo año

Vamos con la pregunta de hoy

¿Usas un gestor de contraseñas para todas tus cuentas?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

81

Porcentaje de ataques a cuentas online que se producen por contraseñas débiles o repetidas.

🎩 El truco

Crea contraseñas con frases largas y fáciles de recordar, como “MiGatoComePizza123”. Más segura y memorable.

💥 Mi recomendación

📺 El canal de YouTube “Seguridad Digital”

Consejos prácticos para proteger tu vida digital sin complicaciones.

Hasta el próximo jueves.

