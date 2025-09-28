Newsletter 61 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #61 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: gestores de contraseñas

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿subes fotos o documentos importantes a la nube?

🔢 El dato: contraseñas más usadas

🎩 El truco: usa frases para tus contraseñas

💥 Mi recomendación: The Social Dilema

💡 El tema de la semana

Gestores de contraseñas, esos héroes invisibles

Seguro que alguna vez te han dicho o has leído: “No uses el mismo PIN en todas partes” o “Pon contraseñas seguras”.

Y tú piensas: “Ya, claro, pero ¿cómo me acuerdo luego de todas?”.

Porque seamos sinceros: entre el correo, el banco, Netflix, Amazon, la clave del wifi de la abuela y la contraseña de la app del colegio de los niños, uno ya no da más de sí. 😅

Aquí es donde entran los gestores de contraseñas.

Esos héroes invisibles que hacen por nosotros lo que nuestro cerebro no puede: recordar decenas de claves diferentes, todas con mayúsculas, minúsculas, números, símbolos raros y sin repetir jamás.

Un gestor de contraseñas es como tener una caja fuerte digital.

Tú solo recuerdas una clave maestra (que no sea “123456”, por favor 😬) y el programa se encarga de guardar, generar y rellenar automáticamente todas las demás.

Así, cuando entras en la web del banco o en tu cuenta de Instagram, no tienes que romperte la cabeza: el gestor la escribe por ti.

Lo mejor es que también pueden generar contraseñas imposibles de adivinar.

Nada de “pepito2024” o “gatito123”. Hablamos de combinaciones tipo: “Jd&9pL$7mR!q”.

Vamos, que ni tu gato pulsando el teclado la sacaría de casualidad. 🐱⌨️

Además, muchos gestores permiten sincronizar tus contraseñas entre dispositivos, guardar notas seguras y hasta avisarte si alguna contraseña ha sido filtrada en internet.

Todo pensado para que tu vida digital sea más segura sin que tengas que memorizar un millón de claves.

El lado malo: si olvidas la contraseña maestra, estás vendido.

Es como perder la llave de la caja fuerte.

Por eso conviene elegir una buena: larga, única y que tú sí recuerdes, aunque tenga algún toque divertido que te ayude a recordarla.

Algunos nombres conocidos de gestores de contraseñas son 1Password, Bitwarden, LastPass o incluso el propio Google, que tiene un gestor integrado en Chrome.

Y sí, todos son mucho más seguros que guardar tus contraseñas en un post-it pegado en la nevera. 📝❌

La conclusión es clara: las contraseñas son la primera línea de defensa en Internet.

No podemos prescindir de ellas, así que lo mejor es dejar que la tecnología haga el trabajo sucio.

Tú solo tendrás que preocuparte de una: la contraseña maestra. El resto, que lo resuelva la caja fuerte digital.

Un gestor de contraseñas ahorra estrés, protege tu vida digital y te libera de memorizar combinaciones imposibles.

Con un poco de organización y la ayuda de estas herramientas, navegar por Internet es mucho más seguro y mucho menos doloroso. Y olvida los post-its. 🔐✨

📰 Noticias

🚀 Nvidia, la reina de la semana

Semana grande para Nvidia, que ha decidido jugar a dos bandas: por un lado, ha sorprendido al mercado comprando un 4% de Intel por 5.000 millones de dólares, un movimiento que suena a “me hago con mi rival… pero solo un poquito”.

Y, como si eso fuera poco, ha anunciado una inversión de 100.000 millones en OpenAI para impulsar una futura “superinteligencia”. Con tanto dinero de por medio, lo mismo la IA acaba sabiendo antes que nosotros qué vamos a cenar.

😔 IA mal usada: más ‘bullying’

No todas las novedades de inteligencia artificial son buenas.

Un informe alerta de que el mal uso de estas herramientas está aumentando los casos de acoso escolar en España.

Entre ‘deepfakes’ y mensajes manipulados, la tecnología demuestra que también puede ser cómplice de los abusones.

🩺 IA que predice tu futuro (médico)

La cara positiva: una nueva IA es capaz de calcular el riesgo de enfermedades con décadas de antelación.

Algo así como un horóscopo de salud, pero con ciencia de verdad (más información en este artículo).

🎭 TikTok, peón en la guerra comercial

Estados Unidos y China siguen con su tira y afloja, y en medio está TikTok, que se ha convertido en pieza de intercambio más que en red social.

De plataforma de bailes virales a ficha en la geopolítica: no sabemos si acabará baneada o con más filtros que nunca.

🤖 Robot fumador arrepentido

En las playas y calles, las colillas son un clásico poco glamuroso.

Ahora, un robot limpiador autónomo promete acabar con ellas como si fuera un Roomba con conciencia ecológica.

Lo siguiente es que alguien invente la máquina que recoge vasos en los festivales.

📚 Pérez-Reverte en Coruña

De paso por A Coruña, Arturo Pérez-Reverte dejó titulares tan afilados como siempre: asegura que “no cansa Twitter, cansa España, el mundo”.

Más allá de redes sociales, presentó su nuevo libro y se dejó ver tan combativo como de costumbre (esta es la entrevista completa).

❓ Encuesta

La semana pasada, pregunté a los lectores de esta newsletter si usan un gestor de contraseñas para todas sus cuentas.

La verdad es que me han sorprendido las respuestas.

El 46% de los que votaron lo han hecho de forma afirmativa.

Cada vez cuidamos más nuestra vida digital

Vamos con la pregunta de hoy

¿Subes tus fotos y documentos importantes a la nube?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

123456

Los seis números de arriba, qwerty y password siguen estando entre las 10 contraseñas más usadas en el mundo.

Y sí, cada año aparecen millones de cuentas hackeadas que usaban esas “obras maestras” de la seguridad digital.

🎩 El truco

Cuando crees una contraseña manual, usa una frase en lugar de una palabra.

Ejemplo: “MeEncantaComerTortilla!2025”.

Es más fácil de recordar y muchísimo más segura que “tortilla123”.

💥 Mi recomendación

🎥 The Social Dilemma (Netflix). Un documental que muestra cómo las grandes plataformas digitales diseñan algoritmos para atraparnos más tiempo frente a la pantalla.

Explicado con claridad y dramatizaciones que te hacen pensar dos veces antes de abrir Instagram.

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 3 h. y 20 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 6 m. y 30 seg.

