Newsletter 62 | Desenredando la tecnología

💡 El tema de la semana

De influencers a meros espectadores: el gran apagón del posteo

¿Te has dado cuenta de que los tuyos cada vez publican menos fotos en Instagram?

Hace unos años, tu feed parecía una verbena digital: desayunos, mascotas, viajes y hasta la típica foto borrosa de un concierto donde no se distinguía ni al cantante.

Hoy, en cambio, lo que más ves son fotos y vídeos de desconocidos haciendo recetas imposibles o bailes coreografiados que jamás intentarás.

Este cambio de costumbres no es anecdótico.

Lo que antes era un intercambio espontáneo de fotos y momentos con amigos se ha transformado en un carrusel interminable de vídeos, fotos, anuncios y contenidos recomendados de gente que no conoces en la vida real.

Ya no publicamos tanto porque la espontaneidad se ha perdido y, de repente, compartir se siente más como un trámite que como un placer.

Las redes, antes pequeñas plazas donde nos encontrábamos con conocidos, se han vuelto escenarios gigantes donde la visibilidad depende de quién controla las luces y los altavoces.

Ahora miramos más que hablamos, consumimos más que compartimos, y esa sensación de “estar en contacto” se ha vuelto más fugaz que un stori que desaparece en 24 horas.

En su libro Mundofiltro, Kyle Chayka lo explica con claridad: las redes sociales ya no son la plaza pública donde compartías fotos de tus vacaciones o el primer café con espuma decente que conseguiste hacer en casa.

Ahora se parecen más a un centro comercial gigante: música alta, pantallas por todas partes y anuncios a granel.

Lo personal ha quedado enterrado bajo un alud de Reels, publicidad y recomendaciones “pensadas para ti” (pero que sospechosamente parecen iguales para todos).

El resultado es que publicamos menos y miramos más.

Antes, Instagram era como un grupo de WhatsApp con amigos del instituto: caótico, espontáneo y lleno de fotos mal encuadradas.

Hoy es un escaparate donde casi todo se mide, se compara y se filtra.

Y si no cumples con cierto estándar estético o con la frecuencia que “pide el algoritmo”, desapareces del radar.

El hecho es que ya no compartimos tanto.

Publicar algo en redes se ha vuelto un acto más meditado que espontáneo: hay que pensar en la estética, en la repercusión, en si “vale la pena” que lo vean desconocidos…

Muchos optan por quedarse como espectadores: mirar historias, deslizar feeds y consumir contenido sin dejar huella propia.

La sensación de compartir el día a día se ha diluido, y con ella, parte de la frescura que hacía únicas estas plataformas.

Ahora interactuamos menos.

La vida de los demás se ha convertido en un catálogo gigante de momentos seleccionados y algoritmos que deciden qué nos interesa.

Y aunque esto puede hacernos sentir un poco más solos frente a la pantalla, también nos recuerda que no todo lo que se ve online define nuestra propia vida, ni tenemos que publicar para demostrar que existimos.

Al final, quizá la lección más sencilla es que podemos ser usuarios activos a nuestro ritmo: publicar cuando realmente queramos, disfrutar de lo que nos interesa y dejar que el resto sea puro espectáculo ajeno.

En otras palabras, las redes sociales son un teatro enorme, pero no necesitamos ser protagonistas cada día: a veces basta con aplaudir desde el patio de butacas y disfrutar del show.

📰 Noticias

🤖 A Coruña escala posiciones en la IA

La provincia de A Coruña se ha convertido en la quinta de España con más empresas dedicadas a la inteligencia artificial.

El empuje universitario y el Clúster TIC Galicia están detrás de este dinamismo, aunque las compañías aún pecan de tamaño reducido. Lo conté en este reportaje sobre el auge coruñés de la IA.

🎤 Marketing, networking y… mucha IA

La Raiola Marketing Conference reunió a 600 personas en A Coruña el pasado sábado en una jornada llena de charlas, contactos y, por supuesto, inteligencia artificial.

Entrevisté al CEO de Raiola, Álvaro Fontela, antes del evento y adelantó que el congreso, que celebró su octava edición, ya es una cita obligada en el mapa digital español. Puedes leer la entrevista completa aquí.

🌕 La NASA vuelve a pisar la Luna

A veces me he preguntado por qué no hemos vuelto a la luna. La última vez fue en 1972.

Ahora, más de 50 años después, una misión tripulada regresará a nuestro satélite natural. Tras las últimas seis visitas en los años 70, parecía que habíamos olvidado el camino, pero la exploración lunar vuelve a despegar. Estos son los detalles de esta nueva misión de la NASA a la Luna.

🛑 Microsoft dice “hasta aquí”

Microsoft ha bloqueado el uso de su tecnología en programas de vigilancia masiva en Israel, tras destaparse que se usaba para espiar llamadas de miles de palestinos.

Una decisión que abre el debate sobre la ética en la IA y las grandes tecnológicas. Puedes leerlo en este informe sobre el veto de Microsoft.

🚗 La IA confirma lo que ya sospechábamos

Un estudio ha demostrado que limitar la velocidad a 120 km/h reduce un 35% los accidentes mortales y ahorra millones en costes médicos y materiales. A veces la ciencia viene a decirnos lo mismo que nos repite la DGT, pero con gráficos.

🧫 Virus buenos contra bacterias malas

Un equipo de investigadores ha creado con inteligencia artificial el primer virus capaz de destruir bacterias resistentes a antibióticos. Ciencia-ficción hecha realidad… aunque esperemos que se quede en hospitales y no acabe en algún USB olvidado. Más sobre el virus creado por IA.

📱 El lado oscuro de la IA en el colegio

Cada vez más casos de ciberacoso en España incluyen audios falsos, fotos manipuladas o suplantaciones creadas con IA. El ‘bullying’ digital ya está presente en un 14% de los casos, según los últimos informes.

💔 Estafa del amor con IA

Un jubilado de Alicante perdió sus ahorros tras creer en una historia romántica inventada con inteligencia artificial. La supuesta doctora de Kazajistán nunca existió, pero el timo fue real.

Otro recordatorio de que la IA no entiende de corazones, pero sí de carteras: la estafa amorosa creada con IA.

❓ Encuesta

La semana pasada, pregunté a los lectores de esta newsletter si suben sus fotos y documentos importantes a la nube

El 63% de los que votaron lo han hecho de forma afirmativa.

Vamos con la pregunta de hoy

¿Borras el historial y el caché de tus dispositivos al menos una vez al mes?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

1.200

Millones de usuarios en el mundo que usan algún servicio de almacenamiento en la nube diariamente.

🎩 El truco

Haz limpieza periódica y elimina archivos duplicados para liberar espacio y mantener todo organizado tanto en tu móvil como en tu ordenador.

💥 Mi recomendación

📺 Cyberwar (documental, Netflix).

Explica de forma clara cómo funcionan los ataques cibernéticos, robos de datos y espionaje digital en el mundo real. Corto, directo y muy didáctico.

