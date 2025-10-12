Newsletter 63 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #63 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: inteligencia artificial y trabajo, ¿enemigos o aliados?

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿crees que la IA acabará quitando más empleos de los que creará?

🔢 El dato: porcentaje de tareas que hacemos en el trabajo y que podrían automatizarse en la próxima década

🎩 El truco: ¿tú móvil va lento?

💥 Mi recomendación: 'La cuarta revolución industrial', de Klaus Schwab

💡 El tema de la semana

Inteligencia artificial y trabajo, ¿enemigos o aliados?

¿Quién no ha tenido alguna vez miedo de que un robot le robe el trabajo?

Suena a chiste de ciencia ficción, pero la realidad es que cada vez hay más profesiones en las que la inteligencia artificial (IA) mete la patita… o mejor dicho, el algoritmo. 🤖

El ejemplo más reciente: abogados. Sí, abogados.

En Estados Unidos ya se están probando sistemas de IA que redactan contratos, analizan jurisprudencia e incluso preparan defensas.

Imagínate que, en lugar de Perry Mason, te represente un robot con voz metálica diciendo: “Objeción, su señoría”. 😅

(Para los más jóvenes, Mason era un abogado brillante de una serie de TV que siempre lograba demostrar la inocencia de sus clientes).

La mayoría de expertos coinciden en que la IA no viene a sustituirnos, sino a echarnos una mano con las tareas más aburridas y repetitivas.

Lo que pasa es que, claro, si tu trabajo consiste solo en rutinas mecánicas, ahí sí que hay riesgo de que un software te adelante por la derecha.

Ya ha pasado con traductores, administrativos o incluso periodistas (hola, aquí estoy yo rezando por mi empleo 🙏).

Pero también han aparecido nuevas profesiones que hace diez años sonaban rarísimas: entrenadores de algoritmos, verificadores de sesgos, diseñadores de prompts (las órdenes que metemos en ChatGPT)… trabajos que combinan creatividad, análisis y supervisión humana.

La clave, como siempre, es adaptarse.

Igual que en su día la máquina de vapor no acabó con todos los oficios, sino que transformó la forma de trabajar, ahora toca entender cómo convivir con la IA.

La diferencia es que ahora la velocidad de cambio es vertiginosa, y aprender a usar estas herramientas puede marcar la diferencia entre ser reemplazable o imprescindible. ⚡

La buena noticia: hay algo que las máquinas todavía no saben hacer.

No saben ser humanas.

(Por ahora).

No saben improvisar, empatizar, tener sentido del humor o entender un chiste malo contado en la sobremesa.

Bueno, en eso último puede que tú tampoco seas muy brillante, pero se entiende la idea. 😏

Además, la IA puede liberar tiempo y energía.

¿Quién quiere pasarse tres horas copiando datos de un Excel cuando puede estar pensando en la próxima gran idea?

Si aprendemos a delegar lo tedioso a la máquina, podemos centrarnos en lo creativo, lo estratégico y lo que realmente nos aporta valor.

En resumen: la IA no viene a quitarnos la vida, sino a quitarnos los marrones.

La cuestión es aprender a usarla a nuestro favor, de modo que el trabajo aburrido lo haga ella y lo divertido lo sigamos haciendo nosotros.

El futuro laboral no es una carrera contra los robots, sino una colaboración con ellos.

Y cuanto antes entendamos esto, antes dejaremos de temer a los algoritmos y empezaremos a aprovecharlos.

Porque, seamos sinceros, toda ayuda que nos permita trabajar menos y crear más es bienvenida. ✨

📰 Noticias

La tecnología no se toma descansos (ni siestas, aunque debería).

Esta semana, ha estado marcada por dos grandes anuncios, que abren esta sección, de dos grandes empresas que amenazan con cambiar dos de las herramientas que usamos habitualmente.

Pero también hay espacio para lo humano: jóvenes que deciden desconectarse, investigadores gallegos que usan la IA para cuidar la salud mental y padres que intentan que las pantallas no lo ocupen todo.

Una sección para mirar el futuro… sin dejar que el móvil nos mire tanto a nosotros.

🧠 Google en “modo IA”

Google ha pulsado el botón de la inteligencia artificial en España: su nuevo “Modo IA” transforma el buscador para que las respuestas sean resúmenes generados por IA, no solo enlaces.

Un giro que va a cambiar cómo navegamos… y cómo los creadores de contenido intentamos seguir siendo vistos.

Los SEOs (los que se ocupan de que las webs salgan en las primeras páginas de Google) acaban de entrar en fase de reinvención.

🤖 ChatGPT se convierte en una superapp

OpenAI ha decidido que ChatGPT ya no será “solo” un chat: ahora integra aplicaciones como Spotify o Canva, convirtiéndose en una plataforma abierta donde todo se puede hacer sin salir del chat. Hasta realizar compras.

En resumen: ChatGPT quiere ser el nuevo sistema operativo del día a día. Si sigue así, pronto también nos recordará regar las plantas.

📱 Pantallas y peques gallegos

Más de 126.000 niños gallegos pasan al menos una hora diaria frente a una pantalla por ocio.

En fin de semana, la cifra se dispara.

Aun así, Galicia sigue siendo la comunidad donde menos se abusa de las pantallas.

Algo es algo.

⚙️ Ecosystems A Coruña: robots y sueños tech

En la cumbre tecnológica Ecosystems, celebrada en A Coruña la pasada semana, se habló de robots obreros incansables o de ideas que buscan financiación como “satélites infinitos” o IA para mayores.

El futuro se cocinó en Palexco, y no faltó debate sobre cómo esta revolución afectará al trabajo, la vivienda o la medicina.

Spoiler: el café aún lo seguimos sirviendo los humanos.

💬 IA coruñesa que escucha emociones

Una investigación de la UDC ha desarrollado una IA capaz de intuir la depresión a través del lenguaje en redes sociales.

El trabajo, premiado como la mejor tesis doctoral de 2024, demuestra cómo la tecnología puede ayudar en salud mental.

Ojalá las máquinas aprendan también a dar buenos abrazos.

🎲 “Hay quien cree que una IA es su amiga”

El coruñés Gerardo Rodríguez, nuevo presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, alerta de un fenómeno curioso: personas que sienten apego real por inteligencias artificiales.

No es ciencia ficción, es 2025. Y sí, parece que a veces confundimos los algoritmos con el afecto.

📰 80 medios contra Meta

Una ochentena de medios de comunicación ha acusado a Meta de “comportamiento predatorio” por el uso de sus datos de navegación.

Las redacciones reclaman que el gigante de Zuckerberg deja poco más que migas de pan a cambio de sus contenidos.

🧫 La IA vence en el laboratorio

Una IA supera a los expertos en virus, identificando mutaciones más rápido que los científicos humanos.

Buenas noticias para la investigación médica… y quizás una señal de que el próximo “mejor compañero de laboratorio” no llevará bata, sino chip.

🚫 Détox digital: jóvenes desconectados

Cada vez más jóvenes apagan las redes y optan por un détox digital.

Tres universitarios gallegos cuentan cómo es vivir sin likes, notificaciones ni scroll infinito. Dicen que duermen mejor y piensan más.

No hay IA que compita con eso.

Y así cerramos otra semana en la que la tecnología no deja de sorprender… ni de colarse en cada rincón de nuestra vida.

Entre robots que no descansan, inteligencias que detectan emociones y jóvenes que huyen del scroll, queda claro que el futuro ya no se descarga: se vive.

❓ Encuesta

La semana pasada, pregunté a los lectores de esta newsletter si borran el historial y el caché de sus dispositivos al menos una vez al mes.

Antes que nada, gracias a todos los que han votado porque es el récord de participación desde que nació esta newsletter

En cuanto al resultado, el 75% no los borra.

Vamos con la pregunta de hoy.

Después del tema de la semana de esta newsletter, ¿crees que la inteligencia artificial acabará quitando más empleos de los que creará?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

60

Porcentaje de tareas que hoy hacemos en el trabajo y que podrían automatizarse en la próxima década, según un estudio de McKinsey.

Eso no significa que el 60% de los empleos desaparezcan, pero sí que muchos cambiarán radicalmente.

🎩 El truco

¿Tu móvil va lento? Apágalo y vuelve a encenderlo una vez por semana.

Es como darle un café cargado: limpia la memoria y vuelve a funcionar más ágil.

💥 Mi recomendación

📚 La cuarta revolución industrial, de Klaus Schwab.

Un libro que explica cómo la tecnología (IA, robótica, biotecnología) está transformando nuestra forma de vivir y trabajar.

Se lee fácil, y aunque el título suene a tocho académico, te ayuda a entender qué está pasando sin perderse en tecnicismos.

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 3 h. y 40 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 7 m. y 10 seg.

Hasta el próximo jueves.

Sigue la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos cada semana en ‘Desenredando la tecnología’.