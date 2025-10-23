Newsletter 64 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #64 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: apps de productividad que funcionan

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿usas apps de productividad?

🔢 El dato: horas de media que un usuario dedica al día a apps de productividad

🎩 El truco: sincroniza tus apps entre dispositivos

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube 'Notion en español'

💡 El tema de la semana

Apps de productividad que funcionan

¿Alguna vez has sentido que el día tiene menos de 24 horas?

Tranquilidad, no es tu culpa: probablemente estés perdiendo tiempo en tareas repetitivas, buscando información por todas partes o simplemente revisando notificaciones sin parar. 😅

Aquí es donde las apps de productividad entran en acción, ya que te ayudan a organizar tu vida digital y a recuperar horas perdidas.

Primero, gestión de tareas.

Aplicaciones como Todoist o Microsoft To Do te permiten anotar todo lo que debes hacer, asignar prioridades y recibir recordatorios.

No hay nada más satisfactorio que marcar una tarea como completada y sentir que, por un instante, dominas el mundo.

Además, estas apps permiten crear proyectos, subtareas y fechas límite, lo que ayuda a mantener todo bajo control y sin estrés. ✅

Segundo, notas y organización de ideas.

Herramientas como Google Keep, Evernote o Notion son perfectas para guardar ideas, enlaces, listas de compras o proyectos completos.

Lo mejor es que puedes sincronizar todo entre móvil y ordenador, y nunca perder un pensamiento brillante que surge mientras caminas o tomas un café.

Esa idea que te hace pensar “¡esto podría cambiarlo todo!” ya no se perderá entre papeles, notas sueltas o capturas de pantalla olvidadas. 📝

Tercero, automatización.

Apps como IFTTT o Zapier conectan servicios distintos para que tareas repetitivas se hagan solas.

Por ejemplo, recibir un correo importante y que automáticamente se guarde en una carpeta en la nube, o que tus tareas pendientes aparezcan en el calendario sin mover un dedo.

La magia de la automatización está en ahorrar tiempo en lo rutinario para poder concentrarte en lo que realmente importa. ✨

Cuarto, gestión del tiempo y concentración.

Herramientas como Forest o Focus To-Do ayudan a mantener la atención evitando distracciones: plantas un árbol virtual mientras trabajas y, si abres el móvil, el árbol muere. 🌳

Sí, culpabilidad digital incluida, pero muy eficaz.

Estas apps convierten la concentración en un juego y te motivan a mantenerte enfocado sin sentir que estás castigándote.

Lo más importante: no se trata de saturarte de apps.

Mejor pocas, bien usadas, que muchas y dispersas.

La productividad no depende de cuántas herramientas tengas, sino de cómo las uses.

Una app de tareas, una de notas y una de concentración bien aprovechadas pueden hacer más que diez apps olvidadas en el móvil.

En resumen, las apps de productividad no son la solución mágica, pero sí aliadas poderosas si aprendes a integrarlas en tu rutina.

Organizan tu día, te ayudan a no olvidar lo importante y liberan tiempo para pensar, crear y disfrutar.

Con las herramientas adecuadas y un poco de disciplina digital, esos días de 24 horas demasiado cortos empiezan a sentirse un poco más largos y llevaderos. ⏰💡

📰 Noticias

Esta semana la tecnología nos ha dejado historias de todo tipo: innovación que se cuece en Galicia, inteligencia artificial que se sumerge —literalmente— y jóvenes que deberían estar haciendo deberes en lugar de hackeos.

Te cuento lo más curioso, esperanzador y, por qué no, sorprendente de estos días.

🧠 Galicia tendrá su propia fábrica europea de IA

Buenas noticias para la innovación gallega: la comunidad contará con una fábrica europea de inteligencia artificial dotada con 82 millones de euros.

Servirá para desarrollar proyectos en salud y situar a Galicia en el mapa tecnológico europeo. La Xunta lo llama “hito histórico”, y no le falta razón: aquí también se programa futuro.

📱 Google Discover te deja seguir a LA OPINIÓN A CORUÑA

Si usas Google Discover, ahora puedes seguir directamente a tus medios favoritos —incluida, por supuesto, LA OPINIÓN A CORUÑA.

Así tendrás todas las noticias y reportajes a un toque en tu móvil. Ideal para los que decimos “solo miro un momento” y acabamos leyendo media hemeroteca.

🔗 Blockchain con acento coruñés

Charlé con Pablo Gómez, fundador de Metlabs, la startup coruñesa que ya ha tokenizado más de 40 millones en activos.

En menos de dos años, se ha convertido en un referente del blockchain.

👁️‍🗨️ Detectar la retinopatía con IA

Investigadores de Brasil y A Coruña usarán inteligencia artificial para detectar la retinopatía diabética.

Aplicarán el sistema en zonas rurales para adelantar diagnósticos y mejorar la vida de pacientes.

Una muestra más de que la IA también puede mirar por nuestra salud, literalmente.

🌊 Centros de datos submarinos en China

Los centros de datos se calientan mucho y necesitan mucha agua para enfriarlos.

China ha decidido sumergir sus centros de datos en el mar para reducir su consumo energético.

Las corrientes oceánicas hacen de refrigerante natural.

Entre tanto, los informáticos del país deben estar rezando para que no se les caiga el wifi.

🕵️‍♂️ Hackers adolescentes en apuros

La Policía ha detenido a dos menores por difundir datos de Pedro Sánchez y varios ministros.

Operaban desde Gelida (Barcelona) y Albacete bajo el alias N4tOx.

Talento precoz, sí, pero con una asignatura pendiente: la ética digital.

🛣️ Carreteras que se quejan solas

Una red asfáltica inteligente permite conocer en tiempo real el estado del asfalto.

Gracias a sensores integrados, las carreteras podrán avisar de grietas o deterioros antes de que los notemos al volante.

No sabemos si hablarán, pero parece que ya escuchan.

✈️ Escaneo facial para entrar en Europa

Desde el pasado domingo, la UE ha implantado un nuevo sistema para controlar fronteras con datos biométricos.

Los viajeros extracomunitarios deberán escanear cara y huellas.

Más seguridad y menos colas, aunque las caras de sorpresa, esas, seguirán siendo 100% humanas.

⚠️ ‘Deepfakes’ porno: la otra cara de la IA

La tecnología también tiene un lado oscuro.

Los deepfakes sexuales son una forma de violencia digital que afecta especialmente a las mujeres.

La creación de contenido falso con rostros reales no solo es ilegal, también profundamente dañina.

La innovación no puede avanzar si no respeta la dignidad.

Si la tecnología fuera una serie, este sería solo el final del episodio, no de la temporada. Vamos con la siguiente sección.

❓ Encuesta

La semana pasada, pregunté a los lectores de esta newsletter si creen que la inteligencia artificial acabará destruyendo más empleos de los que creará.

Para el 72% de los que votaron quitará más de los que creará.

Vamos con la pregunta de hoy.

Después del tema de la semana de esta newsletter, ¿usas alguna app de productividad?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

2,5

Las horas de media que un usuario dedica al día a apps de productividad y organización.

🎩 El truco

Sincroniza tus apps entre todos tus dispositivos para que siempre tengas acceso a tus notas y tareas desde cualquier lugar.

💥 Mi recomendación

Notion en español (canal de YouTube).

Explicaciones prácticas para organizar proyectos, notas y tareas sin perderte.

Hasta el próximo jueves.

