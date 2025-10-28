Newsletter 65 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #65 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: parejas y móvil

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿te gustaría vivir en una casa equipada con tecnología inteligente?

🔢 El dato: porcentaje de usuarios que pinchan en un enlace de 'phishing'

🎩 El truco: buscador de Google Drive

💥 Mi recomendación: el podcast Tecnocast

💡 El tema de la semana

Amor, apps y aire acondicionado: las nuevas reglas del juego

Imagina esto: llegas a casa tras un día largo, y tu pareja está ahí… pero no contigo, sino pegada al móvil.

Bienvenido al siglo XXI, donde el tercer integrante de muchas parejas no es tu suegra ni tu perro, sino el móvil.

Según el estudio Amor por la tecnología de PcComponentes, el 70% de los españoles se queja de que su pareja pasa demasiado tiempo con la pantalla en la mano.

Y si eres menor de 35, no es raro que ya tengas reglas de desconexión digital: “modo avión en la cena” o “móviles fuera del dormitorio”.

Básicamente, la nueva versión del ‘no dejar los platos sucios’ incluye ‘no dejar notificaciones sin contestar’.

Pero ojo, el móvil también puede ser el héroe silencioso de la relación.

Más de un tercio de los jóvenes de 25 a 34 años usa apps para coordinar la vida en pareja: calendarios compartidos, listas de compras conjuntas, recordatorios de “pon la lavadora antes de que se enfade”…

En otras palabras, el smartphone pasa de ser rival a mayordomo digital.

Ahora, llevemos la idea a otra situación que nos ha pasado alguna vez: creemos que tenemos comida en la nevera para la cena, pero cuando abrimos la puerta solo hay un yogur caducado y nada más.

O esa app de reparto que promete pizza caliente y llega fría como un témpano.

La moraleja es la misma que en la vida digital: confiar todo a un solo recurso —ya sea tecnología, apps o el buen humor de tu pareja— puede jugarnos una mala pasada.

Diversificar nunca falla: puedes combinar llamadas, mensajes, tiempo juntos y, si quieres, un plan B para la cena.

En la vida real y en la digital, siempre conviene tener alternativas.

Y el estudio también nos deja un ranking de los aparatos que generan más discusiones en casa: la plancha, odiada como villano clásico, y el aire acondicionado, culpable de más de una pelea veraniega por la factura de la luz.

Y el frío que da si lo dejas toda la noche encendido.

La televisión, en cambio, es el héroe silencioso: trae paz, aunque también haya quien lucharía por ella en una ruptura.

Quién lo diría, ¿no? Que los electrodomésticos fueran tan dramáticos como un culebrón.

En definitiva, la tecnología ya no es solo herramienta: es compañera, organizadora y a veces mediadora de conflictos.

Y como en cualquier buena relación, el truco está en el equilibrio.

Un poco de pantalla, un poco de tiempo real, y siempre recordando que, aunque las apps puedan ayudarnos a coordinar la vida, nada reemplaza la risa compartida frente a un café… o la sensación de que el aire acondicionado no se ha convertido en un campo de batalla.

Porque, al final, la tecnología puede ser flechazo o conflicto, pero lo importante es recordar que ningún algoritmo puede reemplazar un abrazo, una risa compartida… ni la pelea ocasional por el mando de la tele.

Y si logras que tu smartphone sea aliado y no enemigo, habrás dominado el nivel más difícil de la convivencia 2.0.

📰 Noticias

Esta semana, la tecnología nos trae de todo un poco: avances asombrosos, decisiones polémicas y algún que otro susto.

🔥 ChatGPT se pone algo más que picante

OpenAI ha decidido dar un paso atrevido: este año permitirá usar ChatGPT para crear contenido erótico, siguiendo la filosofía de "tratar a los usuarios adultos como adultos".

Si te pica la curiosidad sobre cómo la IA se mete en terrenos más subidos de tono, puedes leer los detalles en este artículo sobre ChatGPT y el contenido para adultos.

🤖 Amazon y sus robots… y adiós a 600.000 empleados

El gigante del comercio online planea reemplazar a buena parte de su plantilla con robots, automatizando hasta el 75% de sus operaciones. Si quieres enterarte de cómo Amazon piensa sustituir trabajos por máquinas, prepárate: es la próxima gran revolución… o pesadilla laboral, según a quién preguntes.

🎤 Rosalía y las normas de TikTok

Ni la estrella catalana se salva: el directo de comienzos de esta semana de Rosalía en Tiktok para presentar su nuevo álbum ‘Lux’ se cortó por infringir las normas de la plataforma. Si te intriga cómo no acabar vetado en TikTok, este caso sirve como ejemplo. Lecciones de estrella pop: hasta los famosos deben leer la letra pequeña.

🔞 Instagram pone límites a los adolescentes

Tras varias demandas en EEUU, Instagram introducirá una clasificación por edades para su contenido y así proteger a los más jóvenes. Más sobre esta medida en Instagram y la clasificación de contenido.

🧠 Lorena Gascón nos da la clave

La psicóloga Lorena Gascón asegura que las redes están diseñadas para engancharnos, y no es ninguna sorpresa: lo hace con su habitual mezcla de humor y mordacidad.

Descubre más sobre sus reflexiones en esta entrevista a Lorena Gascón. Aviso: después de leerla, mirar el móvil con cariño se vuelve un poco difícil.

💻 San Sebastián y el ordenador cuántico más potente de Europa

El Gobierno de Euskadi, junto a IBM, ha inaugurado un superordenador cuántico único en Europa. Los detalles de esta maravilla tecnológica están en este articulo: el ordenador cuántico más avanzado. Básicamente, es como tener una calculadora de otro planeta… y que solo unos pocos mortales pueden tocar.

🎙️ Voces reales vs voces de IA

La línea entre lo humano y lo artificial sigue desdibujándose: ahora casi no podemos distinguir voces reales de las generadas por IA.

Tienes más sobre esta curiosa revolución en la confusión entre voces humanas e IA. Advertencia: podrías empezar a dudar de quién está al otro lado del altavoz.

🚦 IA que predice accidentes de tráfico

Un modelo de inteligencia artificial ya puede anticipar zonas donde podrían ocurrir accidentes de tráfico, combinando datos de terreno y cálculos predictivos. Esta noticia te cuenta más sobre la IA que predice accidentes.

La próxima vez que pases por un cruce peligroso, quizá tu GPS te susurre “por aquí, con cuidado…”.

Y con esto terminamos este repaso semanal: un vistazo rápido a la tecnología que nos hace levantar las cejas, sonreír… y a veces temblar un poquito.

❓ Encuesta

La semana pasada, pregunté a los lectores de esta newsletter si usan alguna app de productividad.

Aún no está muy extendida esta clase de aplicaciones. El 77% de los que votaron no las utilizan.

Vamos con la pregunta de hoy.

¿Te gustaría vivir en una casa equipada por tecnología inteligente?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

10

Es el porcentaje de usuarios que pinchan en un enlace de 'phishing' al menos una vez, lo que demuestra lo efectiva que puede ser esta técnica de estafa digital.

El 'phishing' es un tipo de ciberataque en el que los delincuentes se hacen pasar por entidades de confianza (como bancos, empresas o instituciones) para engañar a las personas y obtener información confidencial como contraseñas, datos bancarios o números de tarjetas de crédito.

🎩 El truco

En Google Drive, escribe en el buscador “type:pdf” y te mostrará solo los PDF. Puedes hacer lo mismo con “type:jpg” o “type:docx”. Te ahorra mucho tiempo buscando entre montones de archivos.

💥 Mi recomendación

🎙️ Tecnocast (podcast en español).

Analiza las novedades tecnológicas de forma sencilla, con humor y ejemplos cotidianos. Perfecto para entender el futuro sin perderse en tecnicismos.

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 3 h. y 20 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 6 m. y 50 seg.

