Newsletter 66 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #66 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: la nube, tu trastero digital

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿has recibido un email sospechoso que te pedía datos personales?

🔢 El dato: millones de correos electrónicos que se envían cada minuto

🎩 El truco: el candado en la web

💥 Mi recomendación: la serie 'Mr. Robot'.

💡 El tema de la semana

La nube, tu trastero digital

Hoy toca un clásico del día a día: la nube.

No, no hablo de esas que tapan el sol en agosto cuando estás en la playa o de las que estamos tan acostumbrados en A Coruña, sino de las que guardan tus fotos, documentos e incluso facturas sin ocupar espacio en tu móvil o en tu ordenador. ☁️

La nube es, básicamente, un ordenador de otra persona.

Tus archivos no flotan mágicamente en el aire: están en gigantescos servidores de empresas como Google, Apple, Microsoft o Dropbox.

Tú los subes desde tu móvil y, en vez de guardarse en tu disco duro, viajan a esos centros de datos que parecen almacenes de Amazon, pero llenos de cables y ventiladores. 🔌💨

Lo bueno es que te permite acceder a tus cosas desde cualquier parte.

Haces una foto en el móvil y la ves al instante en la tablet.

Subes un documento en el trabajo y lo tienes en tu ordenador de casa.

Magia tecnológica al alcance de cualquiera. ✨

Pero claro, no todo es de color de rosa.

Usar la nube implica confiar en que esa empresa protegerá tus datos y no los perderá.

Además, los planes gratuitos suelen quedarse cortos rápido.

Hola, 15 GB de Google llenos en dos semanas gracias a los vídeos de tu perro. 🐶📹

Algunos trucos básicos para sacarle partido:

📸 Activa la copia automática de fotos . Así, si pierdes el móvil, no pierdes también las vacaciones en Benidorm.

. Así, si pierdes el móvil, no pierdes también las vacaciones en Benidorm. 📂 No lo subas todo . Guarda en la nube lo importante, pero cosas muy personales o confidenciales, mejor en un disco duro externo. O ten, al menos, dos copias de tus archivos más importantes en dos lugares diferentes.

. Guarda en la nube lo importante, pero cosas muy personales o confidenciales, mejor en un disco duro externo. O ten, al menos, dos copias de tus archivos más importantes en dos lugares diferentes. 🧹 Haz limpieza periódica. Igual que tu armario, la nube se llena de cosas inútiles. Borrar archivos que no necesitas te ahorra espacio y dolores de cabeza.

Además, la nube facilita trabajar en equipo.

Puedes compartir carpetas y documentos con compañeros, familiares o amigos sin enviar mil correos.

Todo se actualiza al instante y todos ven la última versión.

Eso sí, recuerda configurar los permisos para que nadie borre tus archivos por error. 👥💻

En definitiva, la nube es como un trastero digital: muy útil para liberar espacio en casa y tener tus cosas siempre a mano.

Pero, como en cualquier trastero, conviene ordenarlo de vez en cuando para que no se convierta en un caos lleno de fotos repetidas, documentos viejos y archivos olvidados.

Con un poco de cuidado, la nube puede ser tu mejor aliada: acceso rápido, espacio extra y tranquilidad.

Porque, seamos sinceros, perder las fotos de tu gato por no saber dónde están sería un drama de proporciones épicas. 🐱💾

📰 Noticias

La sección de noticias de esta semana llega cargada de robots jefes, ministros digitales, gallinas inteligentes y hasta temporizadores para que dejemos de hacer scroll infinito.

🤖 “Tu jefe será un robot (y aún no lo sabes)”

El evangelista tecnológico Javier Sirvent asegura que la inteligencia artificial y la automatización ya están reconfigurando jerarquías y decisiones en las empresas.

En esta entrevista, Sirvent deja claro que el futuro laboral no es ciencia ficción: es martes a las 9:00 y tu jefe-robot pidiéndote el informe.

🇦🇱 Albania presenta 83 asistentes parlamentarios “hijos” de una ministra IA

El país ha anunciado el “nacimiento” de 83 ayudantes digitales creados por Diella, su ministra virtual. Edi Rama, primer ministro, sigue decidido a llenar su gobierno de bits y algoritmos. Quién diría que la maternidad política también podía ser digital.

💼 OpenAI se pasa oficialmente al lado lucrativo

La empresa detrás de ChatGPT completa su cambio para convertirse en una compañía con ánimo de lucro, respaldada por empleados y socios como Microsoft.

El movimiento apunta a consolidar su poder en la IA generativa.

En resumen: el altruismo también necesita financiación. Y es que hay mucho dinero en el negocio de la inteligencia artificial

🧠 Mil personalidades piden frenar la “IA superinteligente”

Premios Nobel, pioneros de la IA y hasta un cofundador de Apple firman un manifiesto para prohibir el desarrollo de una IA que supere al ser humano.

El debate está servido: ¿precaución sensata o miedo a Skynet versión 2.0?

⏳ YouTube pone límite al scroll infinito

La plataforma añade un temporizador para controlar el tiempo que pasamos viendo shorts. Según YouTube, podremos fijar un máximo diario.

La gran pregunta: ¿alguien lo activará de verdad? Ja-ja-ja.

🕵️‍♀️ Bruselas acusa a TikTok y Meta de poca transparencia

La Comisión Europea ha señalado a TikTok y Meta por incumplir normas de transparencia digital.

El expediente busca reforzar el control sobre cómo las plataformas gestionan datos y contenidos. Spoiler: no estaban siendo muy claros.

🦿 Un dispositivo biónico devuelve la movilidad a personas con ictus

El sistema Robopedics permite a los pacientes hemipléjicos levantarse de la silla de ruedas y caminar. Este avance revoluciona la rehabilitación.

🏗️ Inditex, Finsa y Naturgy se unen al ITG

El Centro Tecnológico ITG, con sede en A Coruña, suma tres gigantes empresariales a su patronato. Con este nuevo impulso, el ITG refuerza su papel como referente nacional en innovación. Cuando las grandes se juntan, algo gordo se cuece.

🐔 AlphaChick: inteligencia artificial para gallinas felices

La empresa coruñesa TripleAlpha ha creado una plataforma que usa IA y automatización para mejorar la eficiencia en las granjas avícolas. AlphaChick promete una revolución... con plumas. Literalmente.

📜 Una IA que detecta cláusulas engañosas

Una nueva herramienta analiza contratos y señala los puntos confusos o injustos que podrían acabar en litigio. El sistema traduce el lenguaje legal al humano, algo que los abogados prometieron hacer… pero nunca tuvieron tiempo.

💬 Y hasta aquí el repaso semanal. Si la IA no nos sustituye antes, la próxima semana volveremos con más tecnología y curiosidades.

❓ Encuesta

La semana pasada, pregunté a los lectores de esta newsletter si les gustaría vivir en una casa equipada con tecnología inteligente.

El resultado es que dos tercios de los que votaron lo hicieron de forma afirmativa.

Vamos con la pregunta de hoy.

¿Has recibido alguna vez un correo electrónico o un mensaje sospechoso que te pedía datos personales?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

270.000

Los millones de correos electrónicos que se envían cada minuto en el mundo, muchos de ellos spam que nunca abriremos.

🎩 El truco

Si quieres saber si una página web es segura antes de dar tus datos, busca un candado cerrado en la barra de direcciones de tu navegador.

Esto significa que la conexión es segura y tus datos viajan encriptados.

Si el candado no está, ¡cierra la pestaña!

💥 Mi recomendación

¿Quieres entender cómo funciona el mundo de los hackers (los buenos y los malos)?

Te recomiendo la serie de Netflix 'Mr. Robot'.

Es una de las pocas producciones que representa la ciberseguridad y el hacking de forma realista y con un nivel de detalle asombroso.

La trama es un laberinto de conspiraciones, pero te engancha desde el primer momento y te enseña lo vulnerables que somos en un mundo cada vez más conectado.

Es perfecta para los que quieren entender de verdad qué hay detrás del 'phishing' y otras amenazas digitales.

Hasta el próximo jueves.

