Newsletter 67 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #67 de Desenredando la tecnología

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: el scroll infinito

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿tienes más de 100 emails sin leer?

🔢 El dato: millones de terabytes de información que circulan cada día por internet

🎩 El truco: pon un límite de uso a tu móvil

💥 Mi recomendación: el podcast Inbox Zero.

💡 El tema de la semana

El scroll infinito y la pérdida de personalidad digital

Hay un gesto que repetimos cientos de veces al día sin darnos cuenta.

No es respirar.

No es pestañear.

Es scrollear.

Deslizamos el dedo por la pantalla como si fuera un rosario digital. Un movimiento hipnótico que hacemos en el sofá, en la cama, en el baño, en el metro y —confesémoslo— también en las reuniones por Zoom.

Pero detrás de ese gesto inocente hay una pequeña trampa: creemos que somos nosotros los que elegimos lo que vemos, cuando en realidad alguien más (hola, algoritmo) lleva tiempo tomando las decisiones por nosotros.

El problema no es solo que perdamos tiempo o que nuestra atención tenga la resistencia de una galleta mojada en leche.

Es que cada vez nos cuesta más distinguir qué nos gusta de verdad y qué nos gusta porque un algoritmo decidió qué debía gustarnos.

La fábrica de clones digitales

Internet se ha convertido en una fábrica de moldes.

Los mismos bailes en TikTok, los mismos tonos de voz en los reels de Instagram, las mismas “rutinas de productividad” en YouTube que prometen cambiarte la vida… si compras el curso, claro.

Queremos ser originales, pero acabamos pareciéndonos todos al mismo influencer con filtro beige y taza de café humeante.

Lo peor es que ese influencer también está copiando a otro.

Y ese otro, a otro más.

Es el efecto fotocopia: cada vez más pálido, más plano, más predecible.

Hace años, internet era un lugar distinto.

Podías escribir un artículo en tu blog y alguien, en alguna parte del mundo, te descubría por casualidad.

Sin pagar anuncios. Sin SEO. Sin “reels cada día a las 7:32 para hackear el algoritmo”.

Era el salvaje oeste digital: libre, imperfecto, apasionante.

Hoy, ese internet libre se ha convertido en un centro comercial de lujo donde las ideas más ruidosas ocupan los escaparates y las demás se quedan fuera, esperando turno.

Las redes sociales han sustituido la curiosidad por la recomendación automática. Y el resultado es que pasamos más tiempo imitando que creando.

La cámara de eco y el síndrome del espejo

Vivimos en una especie de sala de espejos donde todo lo que vemos refleja nuestras propias opiniones, gustos y miedos. Es lo que los expertos llaman “cámara de eco”.

El problema no es solo informativo, es emocional: dejamos de exponernos a ideas nuevas y empezamos a ver el mundo en blanco y negro.

Y claro, cuando todo el mundo grita lo mismo, da vértigo decir algo distinto.

La atención es la nueva moneda

Tu atención vale más que cualquier clic. Es el petróleo del siglo XXI, y todos compiten por ella.

Por eso, elegir bien dónde la gastas es vital.

Como cuando decides comprar a productores locales en vez de a una gran cadena o en un comercio de barrio en lugar de un gran hipermercado, pero aplicado al contenido.

¿Quieres menos ruido?

Apoya a los creadores que hacen cosas con sentido.

¿Quieres más diversidad de ideas?

Busca voces distintas, aunque no estén de moda.

¿Quieres recuperar tu curiosidad?

Cierra TikTok. Literalmente.

Crear con calma (aunque no sea viral)

No todo tiene que ser rápido, ni perfecto, ni viral.

Las mejores ideas necesitan tiempo, silencio y aburrimiento. Sí, aburrimiento: ese raro estado mental que hoy solo aparece cuando se te acaba la batería.

Crear algo con profundidad implica paciencia. Y consumir con criterio, también.

Así que la próxima vez que el dedo te lleve al scroll automático, recuerda: no estás solo frente a la pantalla, estás frente a una máquina que intenta decidir por ti.

Y aunque el algoritmo no duerma, tú sí puedes hacer algo muy humano: pensar y elegir.

Porque, al final, la mayor rebeldía digital es esta: ser tú mismo en un mundo que quiere que te parezcas a todos los demás.

📰 Noticias

La tecnología no se detiene, aunque tu conexión a veces sí. Lo digo porque el otro día me quedé sin datos en el móvil durante un par de horas y no pasó nada. No-pa-só-na-da.

Aquí tienes los hitos más curiosos, inquietantes y sorprendentes de los últimos días 👇

🪦 Tu vida digital también puede desaparecer

Las aseguradoras ya ofrecen borrar tu rastro en internet cuando mueres.

En este nuevo seguro digital puedes dejar instrucciones para conservar tu ADN o contratar apoyo psicológico para tu familia.

Hasta tu versión online puede descansar en paz.

🌦️ Google quiere adelantarse al tiempo

El ingeniero gallego Raúl Herrero (Google) trabaja en un modelo que podrá predecir el clima con seis meses de antelación.

Los agricultores lo agradecerán... y los que planean vacaciones también.

☁️ OpenAI y Amazon firman la paz (en la nube)

Han cerrado un acuerdo de 38.000 millones de dólares para impulsar la computación en la nube.

Traducción libre: se están reservando el cielo entero para ellos.

⚖️ La IA se sienta en el banquillo

Expertos legales han hecho un simulacro de juicio con jurado formado por inteligencias artificiales.

No hubo errores graves… pero todavía no sabemos si la IA entiende lo que es la “presunción de inocencia”.

🧠 La IA ayuda contra el Alzheimer

Gracias a su análisis masivo de datos, la inteligencia artificial ha descubierto una nueva causa y un posible tratamiento para el Alzheimer.

Una forma preciosa de usar su memoria… para mejorar la nuestra.

🤖 Las redes también afectan al cerebro… de la IA

El exceso de ruido digital está “pudriendo el cerebro” de la inteligencia artificial.

Si la alimentas con bulos y memes, no esperes respuestas sabias.

📱 Más conexión, más división

Un estudio apunta que las redes no provocan la radicalización, pero sí la aceleran.

Cuanto más conectados estamos… más lejos parecemos estar.

🧘‍♂️ OpenAI recuerda: no soy tu terapeuta

La empresa advierte que no uses ChatGPT como psicólogo.

Puede ayudarte a pensar, sí, pero no a curar heridas.

Para eso, mejor alguien humano y profesional.

Y así cerramos otra semana en la que la tecnología nos deja boquiabiertos, confundidos… o ambas cosas a la vez.

La próxima, más píxeles, más dilemas y más ganas de desenredar la tecnologia. 🧶✨

❓ Encuesta

La semana pasada, pregunté a los lectores de esta newsletter si han recibido alguna vez un correo electrónico o un mensaje sospechoso que pedía sus datos personales

El 93% de los que votaron lo han hecho de forma afirmativa.

Tendremos que buscar al 7% restante para ver cómo lo hacen para que nos les manden emails sospechosos.

Vamos con la pregunta de hoy.

¿Tienes más de 100 correos sin leer en tu bandeja de entrada?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

328

Millones de terabytes de información que circulan cada día por internet, gran parte almacenada en servicios en la nube.

Para que te hagas una idea: equivaldría a unos 82.000 millones de películas en HD.

🎩 El truco

Si notas que pasas demasiado tiempo en redes, pon un límite de uso desde la configuración del móvil. Te sorprenderá lo rápido que alcanzas la meta diaria… y lo mucho que ayuda a desconectar.

💥 Mi recomendación

Inbox Zero Podcast (en español). Consejos claros y prácticos para mantener tu correo limpio, organizado y eficiente.

Hasta el próximo jueves.

