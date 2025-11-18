Newsletter 68 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #68 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: el 'phishing', el anzuelo digital en el que todos podemos caer

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿haces limpieza de fotos en tu móvil al menos una vez al mes?

🔢 El dato: millones de selfies que se publican cada día

🎩 El truco: activa la autentificación en dos pasos

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube 'Almacenamiento en la nube'.

Apúntate a esta newsletter

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

💡 El tema de la semana

El 'Phishing', ese anzuelo digital en el que todos podemos picar

Imagínate que recibes un email de tu banco.

El diseño es perfecto, el logo está en su sitio y te dice que, por motivos de seguridad, necesitas actualizar tus datos pinchando en un enlace.

Parece de verdad, ¿verdad? 😳 Pues es un phishing.

Phishing, que suena a pez raro, es en realidad un tipo de estafa digital en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por una empresa o persona de confianza para pescar tus datos.

Es como la versión 2.0 del “príncipe nigeriano” que te pide dinero, pero con una apariencia mucho más profesional.

La palabra viene del inglés fishing (pesca), pero con “ph” en lugar de “f”, una jerga de los hackers para sonar más cool. 🐟

El objetivo siempre es el mismo: lanzar un anzuelo para que piques y entregues voluntariamente tu información, como contraseñas, números de tarjeta o cualquier otro dato jugoso.

Lo peor es que, en ocasiones, estos correos son tan convincentes que es difícil no caer.

Algunas veces amenazan con cerrar tu cuenta o con sanciones si no actúas rápido, jugando con la prisa y el miedo para que no pienses con claridad. ⏰💥

¿Cómo funciona esta pesca digital?

Principalmente a través de correos electrónicos y mensajes de texto.

Los estafadores clonan páginas web para que parezcan las auténticas y te dirigen allí a través de un enlace.

Una vez que has picado, todo lo que escribas en ese sitio web falso —tu usuario y contraseña, por ejemplo— va directamente a la base de datos de los ciberdelincuentes, que luego usarán esa información para su beneficio.

Es una trampa simple, pero muy efectiva. 🎣

Pero no todo está perdido. Para evitar este tipo de estafas, hay que ser un poco paranoico, sí, pero con razón. 😅

Desconfía siempre de emails que te pidan datos personales.

de emails que te pidan datos personales. Recuerda: tu banco nunca te pedirá tu contraseña por correo electrónico.

tu banco nunca te pedirá tu contraseña por correo electrónico. Revisa el remitente . Que el email parezca auténtico no significa que lo sea (seguro que la cuenta de correo tiene por ahí una letra que no es la que tenía que ser).

. Que el email parezca auténtico no significa que lo sea (seguro que la cuenta de correo tiene por ahí una letra que no es la que tenía que ser). Fíjate en la URL de la página web antes de escribir cualquier dato. Si no es exactamente la misma que la oficial, ¡huye! 🏃‍♂️💨

En definitiva, el phishing es un riesgo constante, pero con precaución podemos esquivarlo.

En el mundo digital, es mejor ser prevenido que arrepentido.

Como diría un pescador, no todos los peces que brillan son de oro. Y en este caso, un clic equivocado puede costar mucho más que una caña de pescar. 🎣💻

Recuerda: revisar los detalles, desconfiar de lo demasiado perfecto y usar el sentido común son tus mejores defensas.

Con un poco de atención, puedes navegar seguro y mantener tus datos a salvo.

📰 Noticias

Esta semana la tecnología ha estado muy movida: premios, debates éticos, leyes nuevas, grandes inversiones y alguna que otra historia que recuerda que la IA es una herramienta… pero también un espejo de nosotros mismos.

📸 PhotoILike suma premios

La empresa coruñesa PhotoILike ha recibido dos premios por sus herramientas de IA aplicadas al sector inmobiliario. La idea es mejorar cómo se muestran las viviendas en los anuncios, incluso cuando el salón lucha contra el gotelé.

Puedes leer la noticia completa en PhotoILike impulsa su IA con dos premios a la innovación.

✝️ Iglesia y empresas gallegas debaten sobre IA

Puede extrañar que la iglesia aborde temas tecnológicos. Pues en San Martiño Pinario se trató un tema clave: cómo desarrollar inteligencia artificial sin perder de vista a las personas. Ética, religión, humanidad y tecnología en la misma mesa.

📨 La IA llega a la Valedora do Pobo

Por primera vez entre las quejas de los gallegos, aparecen reclamaciones relacionadas con IA. Ya no es solo un tema de expertos. También llega a la ventanilla de quejas.

🚫 Multa por falsos desnudos con IA

La AEPD sanciona a unos padres con 2.000 euros porque su hijo difundió imágenes falsas de chicas menores desnudas generadas con IA. Caso serio. Recuerda que estas herramientas pueden causar un daño muy real.

👶 El Gobierno quiere limitar el sharenting

El Ministerio de Juventud e Infancia estudia medidas para reducir la publicación de fotos de menores en redes por parte de sus padres. La sobreexposición infantil no es juego y tiene consecuencias. Puede que los álbumes públicos se reduzcan.

💵 Meta prepara una inversión histórica

Meta, la dueña de Facebook, anuncia que va a invertir 600.000 millones de dólares en tres años para reforzar proyectos de IA. Es una cifra inmensa.

🚗 Musk, rumbo a ser el primer billonario

Los accionistas de Tesla dan luz verde a un bono gigantesco para Elon Musk: un billón de dólares. Gracias a ello refuerza su control en la compañía y lo acerca a ser el primer billonario. Sí, con “b”.

Más información en Los accionistas de Tesla aprueban dar a Elon Musk el bono récord.

✈️ Wifi rápido y gratis en IAG

IAG y Elon Musk, el del billón de dólares, se alían para introducir wifi de alta velocidad en aviones. Las aerolíneas del grupo IAG, como Iberia y Vueling, ofrecerán wifi de alta velocidad gracias a Starlink. Se acabó lo de “no te contesté porque estaba en un avión”.

🏛️ La Corte Penal Internacional deja Microsoft

El tribunal internacional adopta software europeo de código abierto. Menos dependencia de proveedores estadounidenses. Movimiento cargado de mensaje.

🇪🇺 España estudia unirse a una alianza tecnológica europea

El Gobierno valora unirse al EDIC, para reforzar la soberanía digital europea. Menos dependencia externa. Más infraestructura propia.

Hasta aquí por hoy. La tecnología nunca se detiene, pero nosotros sí podemos tomar aire. Seguimos la semana que viene, con más ruido digital… y algo de calma para entenderlo.

❓ Encuesta

La semana pasada, pregunté a los lectores de esta newsletter si tienen más de 100 correos sin leer en su bandeja de entrada.

El 72% de los que votaron lo hicieron aseguran que no.

Me incluyo en el 28% restante.

Vamos con la pregunta de hoy.

¿Haces limpieza de fotos en tu móvil al menos una vez al mes?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

175.000

Millones de selfies que se suben a internet cada día. ¡Y muchos quedan olvidados en carpetas del móvil!

🎩 El truco

Activa la autenticación en dos pasos (2FA) en tus apps más importantes. Aunque alguien robe tu contraseña, necesitará tu móvil para entrar.

💥 Mi recomendación

El canal de YouTube “Almacenamiento en la nube”.

Explicaciones sencillas sobre Google Drive, OneDrive y Dropbox.

📩 Newsletters anteriores

🚀 Desenredando la tecnología #67

🚀 Desenredando la tecnología #66

🚀 Desenredando la tecnología #65

🚀 Desenredando la tecnología #64

🚀 Desenredando la tecnología #63

🚀 Desenredando la tecnología #62﻿

Haz clic aquí para ver el resto de newsletters﻿

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 3 h. y 25 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 6 m. y 15 seg.

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

👉 Si te ha gustado lo que te he contado puedes suscribirte para recibir en tu correo el resto de ediciones de esta newsletter.

Hasta el próximo jueves.

Sigue la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos cada semana en ‘Desenredando la tecnología’.