La caída global de Cloudflare corta el acceso a ChatGPT y X de miles de usuarios en todo el mundo

X, la red social antes conocida como Twitter, está sufriendo una interrupción de su servicio que afecta a miles de usuarios en todo el mundo. Lo mismo sucede con otras plataformas como ChatGPT, de OpenAI; Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk; o Canva, indica el portal Downdetector.

Los problemas han empezado este mediodía, cuando muchos usuarios han informado de que les estaba siendo imposible acceder a esos espacios tanto desde su teléfono móvil como desde su ordenador. Unas 11.000 personas han experimentado fallos en la conexión de X en Estados Unidos; otras 3.800 en el Reino Unido y al menos 772 en España, según los datos proporcionados por el portal.

Entre los servicios parcialmente afectados también figuran Movistar, Spotify, los videojuegos League of Legends y Valorant o la plataforma de citas en línea Grindr.

¿Qué es Cloudflare?

La caída parcial de sus servicios no tiene, por ahora, una confirmación oficial. Aun así, varias fuentes apuntan a que esta nueva incidencia en internet podría ser culpa del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, especializado en ciberseguridad y en alojamiento de tanto páginas web como aplicaciones. La compañía ha asegurado en un comunicado que su red global está "experimentando problemas".

Lenta recuperación

En España, hasta 1.747 usuarios han presentado informes en Downdetector denunciando problemas en la conexión del servidor o del sitio web de Cloudflare. En EEUU, donde tiene su sede, la firma de cloud ha acumulado más de 4.582 notificaciones por cortes en su funcionamiento.

"Cloudflare es consciente de un problema que afecta a varios clientes y lo está investigando: errores 500 generalizados, fallo del panel de control y la API de Cloudflare. Estamos trabajando para comprender el impacto total y mitigar este problema", ha informado en un mensaje publicado en su portal web a las 11:48 UTC (12:48 hora española). "Estamos observando una recuperación de los servicios, pero es posible que los clientes sigan observando índices de error superiores a lo normal mientras continuamos con las tareas de reparación", ha matizado poco más de media hora después.