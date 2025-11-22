Newsletter 69 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #69 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: tecnologías que cambiarán nuestra vida

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿haces copias de seguridad de tu móvil?

🔢 El dato: millones de dispositivos conectados al Internet de las cosas en 2030

🎩 El truco: activa el borrado automático del historial y caché al cerrar el navegador

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube 'De viaje con la cámara'.

Apúntate a esta newsletter

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

💡 El tema de la semana

Tecnologías que cambiarán nuestra vida

Esta semana miramos hacia el futuro: tecnologías que están a punto de cambiar nuestra vida.

Y no hablamos de coches voladores todavía, sino de ‘cosas’ que ya se prueban hoy y podrían ser comunes mañana.

🚗🤖 Coches autónomos: no solo para fanáticos de Tesla.

Empresas de todo el mundo prueban vehículos que conducen solos, capaces de detectar peatones, frenar ante obstáculos y, en teoría, reducir accidentes.

Eso sí, el dilema moral de decidir en una fracción de segundo a quién salvar todavía no tiene respuesta universal.

Imagina que el coche debe elegir entre golpear a un obstáculo o pillar a un peatón… la tecnología avanza, pero las decisiones éticas siguen siendo humanas.

🕶️✨Realidad aumentada (RA): esas gafas que parecen sacadas de una película ya se usan en fábricas, hospitales y tiendas.

Permiten ver instrucciones, diagnósticos o información superpuesta sin mirar otra pantalla.

En unos años, sustituirán por completo manuales y monitores de ordenador.

Desde guías para ensamblar muebles hasta cirugías asistidas, la realidad aumentada promete hacer la vida más eficiente y visualmente intuitiva.

🏥🧠 Inteligencia artificial aplicada a la salud: programas que analizan radiografías o predicen riesgos de enfermedades antes de que aparezcan síntomas.

La medicina preventiva va a dar un salto gigante gracias a estos sistemas.

Detectar anomalías antes de que se vuelvan graves permitirá tratamientos más rápidos y personalizados, reduciendo costes y mejorando resultados.

🏡💡 Casas inteligentes: no solo luces y termostatos controlables por voz.

Imagina frigoríficos que avisan si falta leche, baños que ajustan la temperatura automáticamente y sistemas que optimizan el consumo eléctrico para ahorrar energía y dinero.

Estos hogares “conscientes” aprenden tus hábitos y hacen la vida más cómoda sin que tengas que mover un dedo.

Además, muchas de estas tecnologías se complementan entre sí.

Un coche autónomo puede comunicarse con semáforos inteligentes, la realidad aumentada puede integrarse en casas y fábricas, y la IA en salud puede combinarse con wearables que monitorean constantemente tu estado físico.

Todo apunta a un futuro conectado, donde la tecnología anticipa nuestras necesidades y nos facilita la vida.

El mensaje es claro: algunas de estas tecnologías ya están aquí y otras llegarán antes de lo que pensamos.

No son ciencia ficción; son ciencia en acción.

La clave será aprender a convivir con ellas y aprovecharlas sin perder el control ni la privacidad.

Adaptarnos será tan importante como innovar.

Nos acercamos a un mundo más automatizado, eficiente y conectado.

Lo emocionante es que mucho de lo que hoy parece futurista será cotidiano mañana.

Prepararnos y entender estas herramientas nos permitirá sacarles el máximo partido, evitando riesgos y disfrutando de sus ventajas.

📰 Noticias

Aquí va la ración semanal de tecnología “desenredada”: IA que promete más de la cuenta, políticos que quieren que las big tech pasen por caja, botones míticos que se jubilan y médicos que empiezan a llevar un copiloto digital en la consulta.

🤖 Científicos frenan el ‘hype’ de Von der Leyen

Un grupo de científicos acusa a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de exagerar la IA al prometer razonamiento casi humano en un año. Denuncian un discurso de marketing peligroso a favor de esta tecnología en pleno debate regulatorio europeo.

💸 ‘Tasa Trump’ para que las ‘big tech’ bajen de la nube

La ministra Yolanda Díaz propone una “tasa Trump” para que las grandes tecnológicas estadounidenses tributen más en España. Argumenta que autónomos y pymes pagan mucho más que Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft.

🚫 Multa millonaria a Twitter por un ‘chiringuito’ cripto

La Comisión Nacional del Mercado de Valores multa a X (Twitter) con cinco millones de euros por permitir anuncios de Quantum AI, un supuesto chiringuito cripto. El regulador afea a la plataforma que no comprobase si podía prestar servicios de inversión.

🎵 Sentencia alemana contra OpenAI por las canciones

Más de juicios. La justicia alemana sentencia que OpenAI vulnera derechos de autor al usar canciones protegidas para entrenar sus modelos. Nuevo frente legal para las grandes IAs y para la industria musical.

🚀 Bezos vuelve al barro con Project Prometheus

Otro más y ya van… Jeff Bezos se lanza a la carrera de la IA con Project Prometheus, donde será codirector ejecutivo. La nueva empresa quiere aplicar modelos avanzados a la fabricación de coches, cohetes y otros sectores industriales.

👍 Adiós a los botones de ‘Me gusta’ y ‘Compartir’ de Facebook

Facebook retirará los botones de ‘Me gusta’ y ‘Compartir’ integrados en páginas web. La compañía admite que estos viejos plugins de la era web 2.0 casi no se usan y toca jubilarlos.

🩺 IA para que los médicos del Sergas ganen tiempo

El Sergas incorporará herramientas de IA para ayudar a los médicos a revisar alergias y tratamientos, y ofrecerá un asistente virtual a pacientes. Objetivo: ahorrar tiempo y reducir errores en la prescripción. Esperemos que ese ahorro de tiempo sirva para que la Sanidad gallega no esté tan saturada.

🏗️ Microsoft levanta un megahogar para la nube en Zaragoza

Microsoft invertirá 5.356 millones en tres centros de datos en Zaragoza, tras recibir luz verde urbanística. Será una de las mayores apuestas tecnológicas en España y un impulso al empleo ligado a la nube.

👶 Primer embarazo logrado con ayuda de IA en un caso sin espermatozoides

Un equipo médico logra el primer embarazo de un paciente sin espermatozoides gracias a la IA, microscopía avanzada y técnicas de laboratorio. La tecnología permitió localizar los pocos espermatozoides viables y hacer posible la fecundación.

🛡️ “Nunca pondría la foto de mi hijo en WhatsApp”

Una experta en protección digital de la infancia explica por qué nunca pondría la foto de su hijo en WhatsApp. Advierte del riesgo de exposición y pérdida de control sobre las imágenes de menores.

Hasta aquí el repaso semanal: IA, impuestos, nubes y botones que se despiden. La próxima semana más historias para seguir desenredando la tecnología sin prisas.

❓ Encuesta

La semana pasada, pregunté a los lectores de esta newsletter si hacen limpieza de fotos en su móvil al menos una vez al mes.

El 75% de los que votaron lo han hecho de forma positiva. Me incluyo.

Vamos con la pregunta de hoy.

¿Haces copias de seguridad de tu móvil regularmente?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

5.000

Millones de dispositivos conectados al Internet de las cosas (IoT) que habrá en 2030, desde frigoríficos hasta coches, pasando por sensores de ciudades inteligentes.

🎩 El truco

Activa el borrado automático del historial y caché al cerrar el navegador.

Por ejemplo, en Chrome debes ir a Configuración > Privacidad y seguridad > Cookies y otros datos del sitio y activar Borrar cookies y datos del sitio al salir de Chrome.

💥 Mi recomendación

El canal de YouTube ‘De Viaje con la Cámara’. Trucos para organizar y mejorar tus fotos desde el móvil sin complicarte.

📩 Newsletters anteriores

🚀 Desenredando la tecnología #68

🚀 Desenredando la tecnología #67

🚀 Desenredando la tecnología #66

🚀 Desenredando la tecnología #65

🚀 Desenredando la tecnología #64

🚀 Desenredando la tecnología #63

Haz clic aquí para ver el resto de newsletters﻿

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 3 h. y 15 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 7 m. y 20 seg.

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

👉 Si te ha gustado lo que te he contado puedes suscribirte para recibir en tu correo el resto de ediciones de esta newsletter.

Hasta el próximo jueves.

Sigue la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos cada semana en ‘Desenredando la tecnología’.