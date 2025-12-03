Newsletter 70 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #70 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: domina tu correo y recupera la paz digital

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿los algoritmos de las redes sociales influyen en lo que piensas y decides?

🔢 El dato: porcentaje de usuarios de móvil que han sufrido algún tipo de robo de datos

🎩 El truco: controla tu PC desde el móvil

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube 'La píldora roja'

💡 El tema de la semana

Domina tu correo y recupera la paz digital

Si tu bandeja de entrada parece la torre de Babel, no te preocupes: no estás solo.

Entre newsletters (como esta), promociones y emails de trabajo, el correo electrónico puede convertirse en un pozo sin fondo que roba tiempo y paciencia. 📧😅

Primero, lo básico: archivar y borrar.

Cada mensaje que resuelvas o no necesites, bórralo o muévelo a una carpeta específica.

Sí, es tentador dejarlo “por si acaso”, pero eso solo multiplica el desorden y hace que tu bandeja se convierta en un monstruo incontrolable. 🗂️

Segundo: filtros y etiquetas.

Configura tu correo para que los mensajes de trabajo, amigos y suscripciones lleguen a carpetas separadas automáticamente.

Así, cuando abras tu bandeja, no te atacarán 300 correos irrelevantes de golpe.

Es como poner semáforos en tu inbox: cada correo va al lugar correcto sin que tengas que mover un dedo. 🚦

Tercero: la regla de los 2 minutos.

Si abrir un correo y, sobre todo, responderlo lleva menos de 2 minutos, hazlo al instante.

Evitas que se acumule y tu mente se libera. Pequeños hábitos diarios evitan grandes montañas de estrés digital. ⏱️

Otro truco: listas de tareas integradas.

Convierte correos importantes en recordatorios o tareas pendientes para no olvidarlos.

Muchas apps de correo permiten esto con un solo clic, y así evitas abrir diez ventanas y perderte en un laberinto de mensajes. ✅

Y, por último, desuscríbete.

Sí, duele un poco, pero no necesitas que te bombardeen con 20 newsletters que jamás lees (salvo esta).

Menos es más.

Una bandeja limpia es como un escritorio despejado: paz mental digital garantizada. 🧘‍♂️

Además, puedes combinar estos trucos con respuestas automáticas y plantillas para correos frecuentes.

Esta estrategia te ahorra tiempo y evita repetir lo mismo una y otra vez.

También es útil revisar tu correo solo un par de veces al día, en lugar de estar pendiente cada minuto. Tu concentración te lo agradecerá. 🔄

No olvides que tu correo no tiene que ser un enemigo.

Con un poco de disciplina y herramientas inteligentes, puede convertirse en un aliado que te mantiene informado y organizado.

Incluso abrir tu bandeja puede llegar a ser satisfactorio. Sí, lo he dicho: satisfactorio. 🎉

En resumen, dominar tu correo no es magia, sino hábitos inteligentes y consistentes: archivar, filtrar, responder rápido, integrar tareas y decir adiós a lo innecesario.

Con esto, tu inbox dejará de ser un caos y se transformará en una herramienta útil y eficiente.

Tu bandeja de entrada, organizada y bajo control, no solo te ahorra tiempo, sino que también reduce estrés y te permite centrarte en lo realmente importante: trabajar, crear o simplemente disfrutar de un momento libre sin mirar la pantalla cada cinco segundos. 💻✨

📰 Noticias

Esta semana la tecnología llega con sobresaltos, buenas noticias y algún avance que parece de ciencia ficción. Vamos con lo más interesante contado sin tecnicismos.

🔐 Ciberestafas disparadas

Las ciberestafas se han multiplicado un 500% en España y los fraudes impulsados por IA complican aún más el panorama. El análisis sobre las ciberestafas en España deja claro que desconfiar un poco ya forma parte del día a día.

¡Ojo al Black Friday y a los pagos por internet!

⚖️ Meta, multazo histórico

Meta tendrá que pagar 479 millones por competencia desleal hacia los medios de comunicación. El caso de la multa a Meta demuestra que incluso los gigantes necesitan que alguien les toque el hombro de vez en cuando.

☁️ Bruselas investiga la nube

La Comisión Europea investiga el dominio de Amazon y Microsoft en cloud computing. La investigación europea podría derivar en nuevas reglas para equilibrar el mercado.

🗣️ Gemini ya habla galego

Google ha actualizado Gemini, que ahora puede conversar en gallego y catalán desde la app. Esta actualización de Gemini acerca la IA a las lenguas propias de casa.

🎭 TikTok marcará los vídeos con IA

TikTok lanzará un sistema para identificar los vídeos generados con IA y frenar la desinformación y las estafas. Según detallan en los vídeos generados con IA, la plataforma quiere poner un poco de orden en el caos creativo.

🚁 Premio para la gallega Aguia

La empresa coruñesa Aguia ha sido premiada por su sistema de IA y drones para revisar carreteras. Su sistema de drones demuestra que aquí también se innova a lo grande.

🔍 Bruselas quiere más datos

La UE quiere facilitar a las tecnológicas el acceso a datos personales, una propuesta delicada que ya abre debate. La estrategia europea de datos plantea dudas sobre privacidad y control.

🧠 Escaneos cerebrales en juicios

Una tecnología experimental promete “leer” la mente de sospechosos mediante escaneos cerebrales en procesos judiciales. La tecnología de escaneo parece sacada de una distopía… pero ya está aquí.

🎙️ Una voz recuperada

Un valenciano con ELA ha recuperado su voz gracias a audios antiguos y un modelo de IA. La historia de esta voz recuperada con IA demuestra el lado más humano de la tecnología.

🤖 Robots contra la soledad

Robots que acompañan, recuerdan medicación y avisan en emergencias están ayudando a personas mayores. Estos robots asistenciales se están ganando un hueco en muchos hogares… y en más de un corazón.

Hasta aquí el repaso semanal de las noticias. La tecnología avanza, pero aquí seguimos desenredándola con calma y curiosidad.

❓ Encuesta

La semana pasada, pregunté a los lectores de esta newsletter si hacen copias de seguridad de su móvil regularmente.

Creo que es, hasta ahora, la encuesta con los resultados más ajustados: el 57% votó que sí y un 43%, que no

Vamos con la pregunta de hoy.

¿Crees que los algoritmos de redes sociales influyen demasiado en lo que piensas o decides?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

30

Porcentaje de usuarios de móviles que han sufrido algún tipo de robo de datos o fraude digital en los últimos dos años.

🎩 El truco

Controla tu PC desde el móvil con aplicaciones remotas.

Apps como TeamViewer o Chrome Remote Desktop te permiten controlar tu computadora desde tu móvil, estés donde estés.

Solo necesitas instalar la app en ambos dispositivos y podrás acceder a tu escritorio, abrir archivos o ejecutar programas de forma remota. Ideal para emergencias.

💥 Mi recomendación

El canal de YouTube ‘La Píldora Roja’

Este canal ofrece charlas con emprendedores para conocer sus historias, sus aciertos, sus fallos y sus éxitos.

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 3 h. y 10 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 7 m. y 10 seg.

