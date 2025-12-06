Newsletter 71 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #71 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: por qué los vídeos cortos nos están 'friendo' la cabeza

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿usas el calendario digital para organizarte?

🔢 El dato: usuarios de móviles que han sufrido fraude digital

🎩 El truco: haz capturas de pantallas personalizadas en el ordenador

💥 Mi recomendación: el libro 'El imperio de la IA' de Karen Hao

💡 El tema de la semana

Por qué los vídeos cortos nos están 'friendo' el cerebro (y el de nuestras hijas e hijos)

Hace unos días cayó en mis manos un estudio enorme, recién publicado, que está dando bastante que hablar.

Es un meta-análisis de nombre académico pero demoledor en sus conclusiones: el consumo intensivo de vídeos cortos —TikTok, Reels, Shorts— está asociado con un deterioro real de nuestras capacidades cognitivas y con un aumento del estrés y la ansiedad.

¿Exageración mediática? ¿Pánico moral? Esta vez no.

Estamos hablando del análisis conjunto de casi 100.000 personas. No es un hilo de Twitter, ni un artículo alarmista de domingo. Es ciencia seria.

Y lo que dice no es tranquilizador.

🧩 La tormenta perfecta para nuestro cerebro

Para entender el impacto, primero hay que entender el mecanismo.

Los vídeos cortos no solo son breves.

Son ultra-estimulantes.

Están diseñados para ofrecernos microdosis constantes de dopamina: un baile divertido, un chiste rápido, una receta en 20 segundos, un gato que parece humano… Todo comprimido, acelerado y servido sin pausa.

Ese “scroll infinito” no fue diseñado para entretenernos: fue construido para atrapar nuestra atención, como una máquina tragaperras digital.

Y lo consigue manipulando justo los sistemas cerebrales que regulan el deseo, la recompensa y el control de impulsos.

El problema —y aquí llega la parte seria— es que el cerebro cambia según lo que hace de manera repetida. No es una metáfora: es biología.

La neuroplasticidad es maravillosa cuando aprendemos un idioma o tocamos un instrumento.

Pero también funciona al revés:

Si entrenas a un cerebro para vivir en la inmediatez, acabas teniendo un cerebro que solo tolera la inmediatez.

📉 ¿Qué dice exactamente el estudio?

Resumido, muy rápido, los investigadores encontraron tres efectos claros entre quienes más consumen vídeos cortos:

Menor capacidad de atención. No poder seguir una tarea más de unos segundos sin mirar el móvil, saltar de pestaña en pestaña o sentir “aburrimiento instantáneo”. Peor control inhibitorio. Traducido: más dificultad para frenar impulsos, procrastinación crónica y menor resistencia a la distracción. Más ansiedad y más estrés. No es casual: cuanto más fragmentada la atención, más saturada se siente la mente.

Y lo más llamativo: esto afecta tanto a jóvenes como a adultos. No es un problema de “la generación TikTok”. Es un problema humano.

🧒 ¿Y qué pasa con los cerebros en desarrollo?

Aquí el estudio se vuelve especialmente inquietante.

Los cerebros de niños y adolescentes están en plena construcción de los circuitos de atención, autocontrol y gestión emocional.

Si a esa etapa le añadimos un consumo constante de estímulos breves, veloces y gratificantes, ocurre lo inevitable:

Estamos “entrenando” a esos cerebros para funcionar en modo hiperestimulación continua.

Y eso deja huella. No es cosa de moda. Es estructura cerebral.

📺 Sartori tenía razón (pero se quedó corto)

En 1997, Giovanni Sartori escribió Homo Videns, un ensayo profético en el que alertaba de los peligros de una cultura dominada por la imagen frente a la palabra.

Decía que ‘ver’ sustituía a ‘entender’ y que eso nos volvía manipulables.

Pero lo que está ocurriendo hoy supera su advertencia: ya no es solo empobrecimiento cultural; es alteración neurológica.

Si Sartori levantara la cabeza y viera TikTok, borraba el libro y escribía una secuela urgente.

🛠️ Entonces, ¿qué hacemos? (sin demonizar)

No se trata de prohibir, ni de santificar. Se trata de gestionar.

Aquí van ideas prácticas:

Consumo consciente. No entres “a ver qué hay”. Entra con intención y tiempo limitado.

No entres “a ver qué hay”. Entra con intención y tiempo limitado. Dieta informativa. Alterna vídeos cortos con formatos largos: artículos, documentales, podcasts. Libros, libros, libros.

Alterna vídeos cortos con formatos largos: artículos, documentales, podcasts. Libros, libros, libros. Tiempo lento. Reserva ratos del día para actividades sin pantalla: caminar, cocinar, leer.

Reserva ratos del día para actividades sin pantalla: caminar, cocinar, leer. En menores: reglas claras. Límite de tiempo y, sobre todo, acompañamiento. La clave no es vigilar: es educar.

Límite de tiempo y, sobre todo, acompañamiento. La clave no es vigilar: es educar. Modo avión a ratos. El cerebro necesita silencio para reconstruir foco.

📣 En resumen

No estamos ante una moda pasajera, sino ante un experimento global de habituación a la inmediatez. Y los datos empiezan a mostrar que la factura cognitiva existe.

La buena noticia es que el cerebro también se puede reentrenar para lo contrario: para la concentración, la calma y la profundidad. Solo hay que darle los estímulos adecuados.

La mala es que los vídeos cortos ya juegan en modo experto.

Y nosotros, muchas veces, en modo automático.

📰 Noticias

La semana llega con titulares intensitos: delitos digitales en alza, artistas rebeldes, adolescentes hiperconectados, Apple moviendo piezas y la IA colándose en temas de salud y ciencia. Vamos al resumen sin enredos.

🔐 Galicia y el crimen digital

Galicia roza el 30% de delitos cometidos online, según los datos de delitos destapados. El repunte supera el 15%. No es el tipo de ranking nacional en el que apetece subir.

🎵 Artistas gallegas plantan cara a Spotify

Guadi Galego y otras creadoras se suman al boicot mundial a Spotify. Con pagos de un euro por 1.000 escuchas, casi compensa volver al CD del coche.

🛡️ Redes sociales y menores, combinación delicada

La experta Selva Orejón explica esta entrevista sobre protección digital que las plataformas no protegen a los menores porque no les sale rentable. En 2025 preguntar si un adolescente tiene móvil ya es chiste.

🤒 España y la “cibercondría”

Uno de cada cuatro españoles se autodiagnostica en la Red, según este estudio sobre autodiagnóstico online. La mitad de quienes tienen ansiedad usa IA a diario.

🍏 Cambios en la IA de Apple

Apple reorganiza su cúpula tras la salida de Giannandrea y hay relevo en la compañIA. Amar Subramanya toma el mando. Ojalá eso acerque algún “One More Thing”.

💶 375 millones para digitalizar Galicia

El Estado impulsa la modernización con una inversión en transformación digital. Ahora toca que toda esa innovación llegue también a las ventanillas que siguen pidiendo fotocopias.

🧠 IA para avanzar en el alzhéimer

La IA mejora el estudio del alzhéimer en síndrome de Down, según esta investigación sobre análisis biomédico. Un uso tecnológico que sí marca diferencias reales.

🧪 Una red social solo para “altas capacidades”

Gabriel Escarrer lanza una plataforma con test de acceso incluido a esta red exclusiva. Tinder no pide tanto...

📱 Granja de móviles para estafar

La Guardia Civil desmonta una red que enviaba millones de SMS falsos diarios, tras una investigación sobre ciberestafas masivas. Igual ese “BancoSegur0” no era tan de fiar.

Y hasta aquí el repaso semanal. Si te quedas con ganas de más, no te preocupes: la tecnología siempre encuentra nuevas formas de sorprendernos. La semana que viene, seguimos desenredando.

❓ Encuesta

La semana pasada, pregunté a los lectores de esta newsletter si creen que los algoritmos de las redes sociales influyen demasiado en lo que piensan o deciden.

El 87% de los que votaron creen que no. Solo el 13% votó que sí. Interesante.

Vamos con la pregunta de hoy.

¿Usas el calendario digital para organizar tu día a día?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

3 de cada 10

Usuarios de móviles han sufrido algún tipo de robo de datos o fraude digital en los últimos dos años, según estudios recientes.

🎩 El truco

Haz capturas de pantalla personalizadas en el ordenador.

En Windows, presiona `Windows + Shift + S` para acceder a la herramienta de recorte que te permite capturar solo una parte específica de la pantalla.

En macOS, usa `Command + Shift + 4` para hacer lo mismo.

Este método es mucho más rápido que tomar una captura completa y recortarla manualmente.

💥 Mi recomendación

El libro El Imperio de la IA de Karen Hao

Su quirúrgica e inquietante investigación sobre el magnate tecnológico Sam Altman y OpenAI, la empresa de inteligencia artificial más influyente del mundo, ha convertido a El Imperio de la IA en uno de los mejores libros del año y en un éxito de ventas instantáneo.

