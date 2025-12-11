Newsletter 72 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #72 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: cómo organizar las redes wifi

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿usas una VPN para navegar?

🔢 El dato: porcentaje de usuarios que confiesan olvidar la contraseña

🎩 El truco: usa Google para realizar cálculos rápidos

💥 Mi recomendación: el podcast 'Ciberseguridad simplificada'

Apúntate a esta newsletter

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

💡 El tema de la semana

Cómo organizar tus redes WiFi sin volverte loco

¿Nunca recuerdas la clave de la WiFi de casa o del café donde trabajas? 😅 Tranquilo, no eres el único.

Mantener todas tus redes organizadas y accesibles puede parecer un caos, pero con algunos trucos se vuelve sencillo y hasta práctico.

💡 Primero: gestores de contraseñas de red. Apps como LastPass o 1Password no solo guardan tus contraseñas de páginas web, sino también las redes WiFi. Puedes añadir notas, categorías y detalles para no confundir la red de tu casa con la del trabajo. Todo centralizado y seguro. 🔐

💡 Segundo: etiquetas y nombres claros. Nada de “wifi1” o “wifi2”. Mejor nombres descriptivos que te hagan recordar al instante de qué red se trata: “CasaPapá”, “CaféCentro” u “Oficina2025”. Así no tendrás que probar varias combinaciones hasta dar con la correcta. 🏠☕

💡 Tercero: QR para invitados. Olvida dictar largas contraseñas mientras tus visitas esperan impacientes. Genera un código QR que puedan escanear y conectarse directamente. Moderno, rápido y sin complicaciones. Algunos routers incluso permiten crear códigos temporales para que la seguridad no se vea comprometida. 📱📶

💡 Cuarto: revisiones periódicas. Cambiar las contraseñas de redes importantes cada cierto tiempo ayuda a mantenerlas seguras. Es más fácil cambiar una contraseña programada que recuperar tu móvil robado o enfrentarte a intrusos en tu red. Recuerda: seguridad + organización = tranquilidad digital. 🔄🛡️

Además, no olvides algunos detalles extra que hacen la vida más fácil: guarda la contraseña de tu router en un lugar seguro, sincroniza las redes conocidas entre dispositivos si tu gestor lo permite y elimina redes antiguas que ya no uses.

Esto evita confusiones y hace que tu móvil recuerde solo lo útil. 📲✨

Organizar tus redes WiFi no es ciencia espacial.

Un poco de planificación, herramientas adecuadas y buenas prácticas de seguridad hacen que siempre tengas conexión disponible y sin estrés.

No vuelvas a buscar papeles con claves escritas, ni preguntar al vecino “¿cuál era la contraseña?”. Todo a mano y bien protegido.

En definitiva, con estos hábitos, tu vida digital se simplifica: acceso rápido, invitados contentos y seguridad asegurada.

Además, tendrás la satisfacción de sentir que controlas tu mundo conectado, en lugar de que el mundo conectado te controle a ti.

Así que la próxima vez que alguien te pida la WiFi, sonríe, muestra el QR y sigue con tu día sin preocuparte.

Porque un poco de organización convierte lo cotidiano en algo eficiente.

📰 Noticias

Cada semana pasan más cosas en tecnología de las que da tiempo a digerir, así que aquí va mi ración ordenada, comentada y con calma, para que nada importante se nos escape entre notificación y notificación.

📱 ¡Ojo a esto! (por eso la he puesto la primera) Los peques gallegos y el móvil prestado

Más de 33.000 niños gallegos de entre 5 y 9 años (sí, entre 5 y 9 años) navegan ya con el móvil de sus padres, según un informe de la Xunta que muestra cómo el acceso infantil vuelve a subir tras un pequeño respiro. A este ritmo, nos explicarán ellos a nosotros el control parental, si antes no se les queda frito el cerebro.

📴 Retrasar el móvil, ganar tranquilidad

Un estudio revela que retrasar el primer móvil hasta los 13 años reduce un 50% el riesgo de sextorsión. Los investigadores hablan de una clara reducción de riesgos.

💶 Bruselas mete la tijera a X

La UE sanciona a la plataforma con 120 millones por falta de transparencia. Bruselas ha decidido que a X se le acabó el modo “ya lo veremos mañana”, según recoge esta decisión europea.

🎬 Netflix sacude Hollywood

Netflix mueve ficha y pacta la compra de Warner Bros y HBO Max por más de 71.000 millones, un auténtico terremoto industrial que redefine la batalla del entretenimiento.

El culebrón no terminó aquí porque dos días después Paramount lanzó una opa hostil sobre Warner Bros y HBO para superar la oferta de Netflix.

A ver en qué queda todo. ¿Apuestas a que al final nos suben las tarifas?

🤖 “La IA no tiene sentido común”

David Hurtado, de Microsoft España, recuerda que la IA necesita siempre criterio humano para no meter la pata. Lo dice con calma… pero suena a aviso para navegantes digitales.

⚠️ Los ‘superpoderes”’ de la IA según Nvidia

Jensen Huang, el fundador de Nvidia, admite que nadie sabe el impacto real de la IA en la seguridad nacional. Habla de superpoderes tecnológicos que suenan a película, pero esta vez sin palomitas.

🧠 La IA que dibuja neuronas

Una herramienta de código abierto reconstruye la arquitectura neuronal en 3D, ayudando a ver lo que antes era invisible. Ciencia y tecnología afinando el zoom.

📵 El regreso del dumbphone

Los móviles básicos vuelven como alternativa detox y como primer dispositivo para adolescentes. Una pequeña rebelión digital que demuestra que, a veces, menos pantalla es más vida.

🛑 Víctimas invisibles de los falsos desnudos

Expertas alertan de que muchas víctimas de deepfakes sexuales nunca lo sabrán. Piden refuerzos en la protección digital para evitar daños silenciosos en un terreno cada vez más delicado.

✨ Hasta aquí las noticias

Volvemos la próxima semana para seguir desenredando lo que la tecnología nos enreda… y también lo que nos arregla.

❓ Encuesta

La semana pasada, pregunté a los lectores de esta newsletter si usan el calendario digital para organizar su día a día.

Caray, no me esperaba tantos. El 90% de los que han votado lo han hecho de forma afirmativa.

Vamos con la pregunta de hoy.

¿Usas un bloqueador de rastreadores o VPN cuando navegas?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

60

Porcentaje de usuarios que confiesan olvidar la contraseña de la WiFi más de una vez al mes.

🎩 El truco

Usa Google para realizar cálculos rápidos.

No necesitas abrir una calculadora para realizar operaciones matemáticas simples.

En la barra de búsqueda de Google, puedes escribir operaciones como `150*2` o `25+30` y obtendrás el resultado al instante.

También puedes calcular propinas, convertir divisas o unidades sin salir del navegador.

💥 Mi recomendación

El podcast “Ciberseguridad Simplificada”.

Trucos para mantenerte seguro en internet.

📩 Newsletters anteriores

🚀 Desenredando la tecnología #71

🚀 Desenredando la tecnología #70

🚀 Desenredando la tecnología #69

🚀 Desenredando la tecnología #68

🚀 Desenredando la tecnología #67

🚀 Desenredando la tecnología #66﻿

Haz clic aquí para ver el resto de newsletters﻿

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 3 h. y 10 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 6 m. y 50 seg.

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

👉 Si te ha gustado lo que te he contado puedes suscribirte para recibir en tu correo el resto de ediciones de esta newsletter.

Hasta el próximo jueves.

Sigue la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos cada semana en ‘Desenredando la tecnología’.