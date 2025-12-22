Newsletter 73 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #73 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: consigue que la batería de tu móvil dure todo el día

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿sueles quedarte sin batería antes de acabar el día?

🔢 El dato: millones de búsquedas mensuales en Google

🎩 El truco: usa comandos de voz para Google Calendar

💥 Mi recomendación: el podcast 'Café con Java'

💡 El tema de la semana

Haz que tu móvil dure todo el día

Si tu móvil se queda sin batería antes de acabar el día, no eres el único.

Pero no hace falta cambiar de teléfono o gastar dinero en baterías externas. Con algunos trucos sencillos, tu móvil puede durar mucho más sin coste adicional.

💡 Primero: modo ahorro de energía. Actívalo cuando veas que la batería empieza a bajar. Esto reduce el brillo, limita procesos en segundo plano y desactiva conexiones que no estás usando. Así, puedes ganar varias horas extra sin apenas notar cambios en el funcionamiento.

💡 Segundo: borrar apps que no necesitas. Muchas aplicaciones consumen recursos incluso cuando no las usas. Ese juego que descargaste en 2019 y nunca abriste o apps duplicadas ocupan memoria y batería. Desinstálalas y tu móvil respirará mejor.

💡 Tercero: actualizaciones al día. Mantener tu sistema operativo y apps actualizadas optimiza el rendimiento y la eficiencia energética. Sí, esas notificaciones de “actualización disponible” a veces molestan, pero son tus aliadas para que la batería rinda más.

💡 Cuarto: notificaciones selectivas. Cada aviso consume batería. Revisa cuáles realmente necesitas y desactiva las demás. Mensajes importantes, alarmas o llamadas esenciales sí; juegos, redes sociales y promociones… mejor silenciados. Tu móvil y tu concentración te lo agradecerán.

💡 Quinto: reinicios periódicos. Apagar y encender el móvil limpia la memoria y mejora el rendimiento general. Sí, es tan simple como suena, pero muchos usuarios lo olvidan. Un pequeño reinicio de vez en cuando puede hacer maravillas.

Además, algunos trucos extra que ayudan mucho:

Usa fondos de pantalla oscuros si tu pantalla es OLED. Menos luz = menos consumo.

Evita animaciones y widgets innecesarios. Bonitos, sí; prácticos, no siempre.

Mantén el GPS, Bluetooth y WiFi apagados cuando no los necesites. Son pequeños vampiros de energía.

La clave está en pequeños hábitos diarios que suman. No se trata de cambiar tu rutina ni de vivir pegado al cargador; se trata de hacer que tu móvil sea eficiente sin esfuerzo.

Tu batería puede durar todo el día si aplicas estos consejos: modo ahorro, limpieza de apps, actualizaciones, notificaciones selectivas y reinicios periódicos.

Todo esto junto transforma la experiencia de usar tu móvil y evita momentos de pánico cuando más lo necesitas.

Con un poco de organización y sentido común, decir adiós a la batería baja será más fácil que nunca.

📰 Noticias

Vamos con la esquina de la newsletter donde hacemos una pequeña parada para ver qué ha pasado en el mundo de la tecnología. Menos ruido y más contexto para digerir la semana.

💩 La “mierdificación” de Internet

La red no se rompió, se llenó de capas de basura. Cory Doctorow explica en este análisis cómo pasamos de soñar con internet a suplicar un botón de “silenciar todo”.

👶📵 Australia veta las redes a menores de 16

Australia quiere que los menores vuelvan al parque y salgan menos en TikTok. La prohibición de redes para menores de 16 años que defiende Albanese promete un cambio cultural enorme. Veremos si otros gobiernos toman nota.

🧠📱 Móvil demasiado pronto, factura demasiado alta

Un estudio alerta: quienes empezaron con el móvil antes de los 13 años muestran más riesgo de problemas de salud mental, incluidas ideas suicidas. Hora de revisar tiempos de pantalla y leer con calma las conclusiones.

🇪🇺⚖️ Bruselas mira con lupa la IA de Google

Bruselas pregunta a Google si “todo Internet” vale como barra libre de datos para entrenar su IA. La investigación sobre posibles condiciones abusivas puede marcar cómo se negocia, cobra y protege el contenido online.

🧑‍💻🔓 Cien adolescentes y un Estado en jaque

Lo que empezó como “a ver si tumbo esta web por diversión” ha acabado en negocio serio. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la policía advierten de un centenar de jóvenes ciberdelincuentes que ya ponen en jaque la seguridad de España. Nada de juego.

❤️🤖 Estafas amorosas 2.0 con IA incluida

Las estafas amorosas suben de nivel: ahora incorporan IA para voces, fotos y hasta novias artificiales a la carta. Si tu “alma gemela” nunca puede hacer videollamada… quizá sea mejor gemela que alma.

🏭☁️ Microsoft, datos y algo de burbuja IA

Los centros de datos ya son casi infraestructuras tan críticas como las autopistas. En esta entrevista, Eoin Doherty, de Microsoft, admite que hay bastante especulación alrededor de la IA mientras Aragón se prepara para recibir inversiones gigantescas.

🤳🧠 La invasión silenciosa de los ‘neurofakes’

Los ‘neurofakes’ ya fichan por marcas, presentan pódcast y dan cursos para hacerse rico con un avatar perfecto. La realidad: crear influencers de IA es más fácil que lograr audiencia fiel. El algoritmo no firma contratos.

🚗📱 Coches o ‘tablets con ruedas’

Cada vez más coches parecen móviles XXL con ruedas. Pantallas enormes, menús infinitos y ojos menos en la carretera. Este reportaje sobre los peligros de tanta pantalla recuerda algo básico: el mejor asistente es la atención.

Y hasta aquí el repaso de la semana: si alguna de estas noticias te ha dejado pensando un poco más y scrolleando un poco menos, la sección ya ha cumplido su trabajo.

❓ Encuesta

La semana pasada, pregunté a los lectores de esta newsletter si usan un bloqueador de rastreadores o VPN cuando navegan.

Interesantes las respuestas. El 58% ha votado que no los utiliza, pero hay otro 42% que sí.

Vamos con la pregunta de hoy.

¿Sueles quedarte sin batería antes de acabar el día?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, el próximo año ;)

🔢 El dato tecnológico

300.000

Millones de búsquedas mensuales en Google.

🎩 El truco

Usa comandos de voz para Google Calendar.

En la encuesta de hace unas semanas pregunté si los lectores de esta newsletter usaban el calendario del móvil para organizarse.

El 90% votó que sí.

Así que como veo que hay muchos usuarios de Google Calendar ahí va un consejo.

Puedes añadir eventos rápidamente usando comandos de voz.

Solo di "Ok Google, agenda una cita para mañana a las 3 PM" y tu asistente configurará el recordatorio sin que tengas que tocar tu teléfono.

💥 Mi recomendación

El podcast ‘Café con Java’.

Dedicado a desarrolladores y aficionados a la programación en español.

Se centra en temas de desarrollo de software, mejores prácticas en programación, y experiencias laborales en el mundo tech, ideal para quienes buscan consejos prácticos.

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 2 h. y 50 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 6 m. y 50 seg.

Hasta el próximo jueves.

Sigue la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos cada semana en ‘Desenredando la tecnología’.