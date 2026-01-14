Newsletter 74 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #74 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: la internet que huele regular

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿te preocupa que internet se esté 'estropeando'?

🔢 El dato: porcentaje de usuarios que nunca han limpiado la caché de su móvil o navegador.

🎩 El truco: activa la subida de imágenes a la nube en tu móvil

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube ' Píldoras Informáticas'.

💡 El tema de la semana

La Internet que huele regular (y por qué no es solo imaginación tuya)

Hubo un tiempo en el que entrar en internet era algo parecido a abrir una ventana: aire fresco, horizontes nuevos, comunidades vibrantes…

Hoy, en cambio, muchas veces se parece más a abrir un tupper olvidado en el fondo del frigorífico: sigues entrando, pero sabes que algo huele raro.

Y no es que nos hayamos vuelto más cascarrabias, es que las plataformas digitales parecen empeñadas en convertirse en su peor versión.

Cory Doctorow bautizó este fenómeno con una palabra tan poco académica como increíblemente precisa: enshittification (Palabra del Año en 2023).

En español ha sido traducida —con cariño y resignación— como “mierdificación”.

Según Doctorow, las plataformas digitales siguen siempre el mismo guion: primero te tratan de maravilla, te miman, te regalan funcionalidades y te hacen sentir que el futuro es brillante y está acolchado con nubes de algodón de azúcar.

Después, cuando ya estás dentro y no sabes cómo vivir sin ellas, empiezan a apretar las tuercas.

Más anuncios, más rastreo, más recomendaciones que no pediste, más “esto te va a encantar” que, curiosamente, siempre te encanta menos que antes.

Y, cuando incluso los anunciantes están atrapados, llega la tercera fase: exprimirlo todo al máximo para contentar a los accionistas.

Resultado: una plataforma lenta, ruidosa y, sobre todo, cansina.

Lo irónico es que nadie pidió esto.

Nadie se despertó diciendo: “Ojalá mi buscador me enseñe primero resultados inútiles” o “me encantaría que mi red social insistiera en mostrarme gente que no sigo opinando de cosas que no me interesan”.

Pero aquí estamos, sobreviviendo entre ventanas emergentes, estrategias de monetización creativas y chatbots puestos en lugares donde antes había… bueno, cosas útiles.

Y la llegada de la IA ha multiplicado esta ‘mierdificación’.

Doctorow señala un culpable principal: el poder desmedido de gigantes tecnológicos que juegan en ligas donde ni las leyes ni la competencia parece alcanzarles.

Cuando una empresa es tan grande que puede discutirle el pulso a gobiernos enteros, no es extraño que la prioridad deje de ser el usuario y pase a ser la gráfica de resultados trimestrales.

El problema ya ni siquiera es tecnológico: es político, económico y casi filosófico.

¿Quién manda en nuestros espacios digitales?

¿Quién decide qué vemos, cómo lo vemos y cuánto tenemos que soportar a cambio?

La buena noticia es que no todo está perdido.

Hay ejemplos (pocos) que aún resisten, como Wikipedia, que demuestra que otro modelo de internet es posible: imperfecto, sí, pero transparente, comunitario y con cierta rendición de cuentas.

Y hay también señales de reacción: regulaciones, presiones sociales, debates públicos, paulatino abandono de redes sociales y otras plataformas… nada fácil ni rápido, pero al menos el tema está sobre la mesa.

Quizás la gran pregunta no sea si internet se ha “estropeado”, sino si estamos dispuestos a reclamarla.

Porque la red no es una fuerza de la naturaleza: alguien la diseña, alguien la gestiona y alguien se beneficia de cómo funciona.

Y si algo nos ha enseñado esta era digital es que, cuando una plataforma empieza a oler mal, ignorarlo nunca mejora el olor.

Aunque, eso sí, siempre nos quedará el consuelo de poder cerrar la pestaña… al menos mientras todavía nos dejen.

📰 Noticias

Vamos con una nueva ración de noticias tecnológicas, de esas que ayudan a entender hacia dónde va el mundo sin perder el buen humor por el camino.

Un repaso cercano, tranquilo y muy humano a lo que la IA (esta semana es mayoritaria en la sección) y la tecnología están moviendo estos días.

🧠 Las palabras del año (como no podía ser de otra manera) hablan de IA

La IA no solo escribe: también crea nuevo vocabulario. Entre alucinaciones y slop, el idioma intenta seguir el ritmo de las máquinas… y llega un poco jadeando.

🏆 TIME corona a los magnates de la IA

Los grandes nombres de la tecnología son “persona del año” según la revista, pero en el camino se olvida a muchos investigadores. Brilla el negocio, pero falta memoria en esta decisión de TIME.

🎨 La publicidad, patas arriba por la IA

Las agencias de publicidad han abrazado la IA generativa porque es rápida y barata… pero el entusiasmo amenaza millones de empleos creativos. Oportunidad para unos, susto para otros.

🎵 La música hace números… y no salen bien

La IA no solo apunta a la publicidad, también amenaza con recortar un 28% los ingresos por derechos de autor. Mucha innovación, sí… pero alguien debería revisar la factura antes de que se apague la música.

📐 No se puede frenar la IA… pero sí pensarla

Para Yefim Isaakovich Zelmanov, matemático ruso, residente en Estados Unidos, aunque pasa largas temporadas trabajando en China, y que en 1994 ganó la Medalla Fields, que se considera el premio Nobel de las matemáticas, la IA es progreso inevitable, aunque venga con riesgos. El reto no es parar el tren, sino aprender a conducirlo sin descarrilar.

🤔 Los que más saben de IA… la usan menos

Curiosa paradoja: quienes mejor entienden la tecnología son los más prudentes. Parece que conocer los trucos del mago enfría un poco el entusiasmo, según revela este estudio que afirma que las personas que más entienden la IA son las que menos la utilizan

🧒 Infancia y algoritmos: alguien dejó la puerta abierta

Si los gobiernos no ponen límites, los niños quedan a merced de los algoritmos. Y nunca enseñan con cariño (porque no les interesa). Una llamada de atención necesaria.

Y hasta aquí el paseo semanal por el tablero tecnológico. Seguimos observando, aprendiendo… y respirando hondo, que la revolución viene larga 😉

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si suelen quedarse sin batería antes de acabar el día.

Tres de cada cuatro han votado que no.

Afortunadamente, nuestros móviles ya no son como los de antes que más que móviles parecían fijos porque (casi) siempre estaban enchufados al cable.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Te preocupa que Internet se esté “estropeando”?

👍 Sí

👎 No

😡 Me da igual

La respuesta, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

65

Porcentaje de usuarios que nunca han limpiado la caché de su móvil o navegador, lo que afecta al rendimiento y la privacidad.

🎩 El truco

Activa la subida automática de imágenes a la nube en tu móvil, pero revisa la carpeta “recientes” antes de liberar espacio.

💥 Mi recomendación

El canal de YouTube ‘Píldoras Informáticas’ de Juan Díaz

Un canal en español enfocado en programación, desarrollo web y software.

Juan Díaz explica temas complejos de forma clara, ideal para quienes desean aprender sobre desarrollo de software y manejo de herramientas digitales.

Hasta el próximo jueves.

