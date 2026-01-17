Newsletter 75 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #75 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: cómo proteger tu privacidad online

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿sientes que pasas demasiado tiempo con el móvil?

🔢 El dato: usuarios de internet incómodos con la información que recopilan las webs sobre ellos

🎩 El truco: activa la autentificación en dos pasos

💥 Mi recomendación: el podcast 'La Ciber Bytacora'

💡 El tema de la semana

Cómo proteger tu privacidad online

Hoy toca un tema serio, pero no por eso aburrido: la privacidad en Internet.

Navegamos, compartimos y compramos online a diario, y muchas veces sin darnos cuenta dejamos huellas digitales de todo lo que hacemos.

Primero: navegadores seguros y VPN.

Chrome o Edge están bien, pero existen alternativas más privadas como Brave o Firefox con complementos que bloquean rastreadores.

La VPN cifra tu conexión y evita que otros espíen tus movimientos online, incluso cuando estás con una WiFi pública.

Es como ponerle cortinas a tu ventana digital.

Segundo: cuidado con las apps.

Antes de instalar cualquier aplicación, revisa qué permisos pide.

¿Una linterna pidiendo acceso a tus contactos?

Sospechoso.

Concede solo lo necesario y revisa periódicamente los permisos de apps que ya tienes instaladas.

Tu móvil no necesita conocer cada detalle de tu vida para funcionar.

Tercero: contraseñas únicas y 2FA.

Cada cuenta debería tener una contraseña distinta (sí, ya sé que es muy complicado y latoso).

Usar un gestor de contraseñas facilita esta operación y evita que termines anotándolas en post-its por toda la casa.

Y la autenticación en dos pasos (2FA) evita que alguien acceda, aunque tenga tu clave.

Cuarto: datos en redes sociales.

No compartas información sensible, ubicación exacta o hábitos diarios.

Lo que parece inofensivo, como fotos de tu casa (¿lo más viejos del lugar os acordáis de Foursquare con la que íbamos haciendo checking en todos los lugares en los que estábamos?), puede ser usado en tu contra.

Piensa antes de publicar y ajusta las configuraciones de privacidad de cada plataforma.

Quinto: copias de seguridad cifradas.

Mantener tus datos protegidos y almacenados en la nube o en un disco externo con contraseña te asegura tranquilidad ante pérdidas, robos o hackeos.

Así, aunque algo falle, tus fotos, documentos y recuerdos más importantes no desaparecen.

Además, algunos consejos extra que ayudan a mantener tu privacidad:

Evita redes WiFi públicas sin VPN. Son el paraíso para los ciberdelincuentes.

Desconfía de enlaces sospechosos y correos extraños. El phishing sigue siendo una amenaza real.

Revisa periódicamente los dispositivos conectados a tus cuentas y cierra los que no reconozcas.

La clave de la privacidad está en la combinación de hábitos diarios y herramientas adecuadas.

No necesitas ser un hacker para protegerte, solo un poco de sentido común y constancia.

En resumen, cuidar tu privacidad en internet es como cerrar bien la puerta de casa: seguridad básica, tranquilidad y control sobre tu vida digital.

Navegar con confianza, sin miedo a que te espíen o roben tus datos, depende de ti y de las decisiones que tomes cada día.

Con estos pasos sencillos: navegadores seguros, control de apps, contraseñas robustas, cuidado con lo que compartes y copias cifradas, tu privacidad online estará mucho más protegida y tu vida digital mucho más tranquila.

📰 Noticias

Si te perdiste algo entre notificaciones, memes y cafés de más, aquí va tu atajo semanal.

Estas son las historias tecnológicas que han dado que hablar en los últimos días.

🚨 Grok, bajo lupa internacional

España, Francia y Australia investigan a Grok, la IA de Musk, por generar imágenes sexuales de menores.

La función de “desnudar” fotos sin permiso ha puesto a la IA de X en el punto de mira de varios países, que ya investigan a Grok por permitir abusos gravísimos con solo pulsar un botón.

Un ejemplo de cómo la tecnología sin frenos puede acabar muy mal.

⚖️ Deepfakes, fuera de la ley

Las imágenes o voces creadas con IA sin permiso serán delito.

El Gobierno quiere que usar tu cara o tu voz falsa sin consentimiento sea ilegal, aunque lo haga una máquina.

La ley del honor se actualiza y refuerza la protección frente a imágenes y voces creadas con IA.

🏛️ Meta mira a la Casa Blanca

Meta ficha a una aliada de Trump para impulsar sus centros de datos de IA.

Zuckerberg ha cambiado de tono: menos metaverso y más política.

Ha fichado a una presidenta cercana a Trump para crecer en IA, en un movimiento político de Meta que busca llevarse mejor con Washington.

En Silicon Valley también se hace campaña.

💥 ¿Burbuja a punto de estallar?

La inversión en IA se dispara y algunos temen una nueva Gran Depresión tecnológica.

Mucho dinero, pocas ganancias reales y expectativas por las nubes.

La fiebre de la IA alimenta la sensación de que la burbuja de la inteligencia artificial podría acabar como otras modas: con fuegos artificiales… y luego olor a quemado.

🔌 Chips con fecha de caducidad

Más problemas para la IA.

Los chips podrían durar menos de lo que promete la industria de la IA.

Las grandes empresas cuentan con que los chips duren seis años, pero algunos estudios dicen que envejecen antes.

Si es así, la obsolescencia de los chips en la IA podría dar el primer pinchazo serio a la burbuja… por agotamiento del hardware.

😎 Nvidia llama a la calma

Entre tantas noticias negativas sobre la IA, el CEO de Nvidia quiere acabar con los discursos catastrofistas sobre la inteligencia artificial.

Jensen Huang defiende que la IA no viene a destruirlo todo, sino a cambiarlo poco a poco, y quiere frenar los discursos pesimistas sobre el futuro de la IA.

🐣 Tamagotchi cumple 30 años

La mascota digital de los 90 vuelve a sus orígenes en Tokio.

El Tamagotchi cumple tres décadas y regresa a Japón con una exposición por los 30 años de la mascota digital.

Más de 100 millones vendidos… y miles de niños traumatizados por olvidarse de darle de comer.

Y hasta aquí el repaso tecnológico de la semana. La próxima más.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si les preocupa que Internet se esté “estropeando”.

Caray, si la memoria no me falla es la segunda vez que hay unanimidad: el 100% ha votado que sí le preocupa.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Sientes que pasas demasiado tiempo con el móvil?

👍 Sí

👎 No

Los resultados, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

79

Porcentaje de usuarios de internet que se sienten incómodos con la cantidad de información que recopilan las empresas sobre ellos.

🎩 El truco

Activa la autenticación en dos pasos en tus apps principales. Es rápido y bloquea a muchos intrusos.

💥 Mi recomendación

El podcast “La Ciber Bytacora”.

Explica de manera sencilla cómo proteger tus datos personales sin volverte loco.

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 3 h. y 10 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 7 m. y 10 seg.

Hasta el próximo jueves.

