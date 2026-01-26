Newsletter 76 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #76 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: cuando las redes sociales dejan de ser redes sociales

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿has desconectado totalmente de internet un día de forma consciente?

🔢 El dato: millones de personas que ven las Historias de Instagram al día

🎩 El truco: usa atajos de teclado en Gmail

💥 Mi recomendación: el libro 'El enemigo conoce el sistema'

Apúntate a esta newsletter

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

💡 El tema de la semana

Cuando las redes dejan de ser redes (y vuelven a ser personas)

Hubo un tiempo en el que entrar en una red social era como asomarse a la ventana del barrio: veías qué hacía la gente, quién se había cambiado de trabajo, quién había tenido un hijo, quién compartía un enlace raro que te hacía pensar “esto me lo guardo para luego”…

Hoy, en cambio, abrir una red social se parece más a encender la tele en un bar: ruido, pantallas por todas partes, anuncios camuflados y alguien gritándote “¡MIRA ESTO!” cada tres segundos.

No es evolución. Es derrumbe controlado.

Las propias plataformas empiezan a reconocerlo, aunque con la sutileza de quien rompe el jarrón y luego te explica lo frágil que era.

El discurso oficial habla de cambios rápidos, de inteligencia artificial, de nuevos hábitos. Pero la sensación del usuario es otra: el feed (los contenidos que ve en su red social) ya no es suyo.

Es un escaparate donde casi nada viene de gente que conoces, y casi todo parece diseñado para engancharte, provocarte o venderte algo.

Mientras tanto, la famosa “autenticidad” se ha convertido en un filtro más. Antes era algo que surgía solo. Ahora se puede fabricar con IA: caras que no existen, voces que no son de nadie, vídeos que parecen caseros, pero tienen más capas que una lasaña.

Lo curioso es que, aun así, seguimos confiando más en personas que en marcas. Aunque sepamos que esa persona podría no ser tan persona como creemos.

La paradoja es bonita: cuanto más artificial se vuelve el contenido, más ganas tenemos de cosas torpes, mal grabadas o imperfectas.

Un vídeo que se mueve, un audio con ruido de fondo, alguien que duda al hablar…

El problema es que la IA ya está aprendiendo también a ser imperfecta.

Dentro de poco habrá vídeos “mal hechos” generados por máquinas perfectas imitando errores humanos. El cosplay de la naturalidad.

Y entonces la pregunta ya no será “¿esto es real?”, sino “¿quién me lo está contando?”.

Porque cuando no puedas fiarte de lo que ves, solo te quedará fiarte de quién lo comparte.

La credibilidad va a ser la nueva moneda. No el número de seguidores, ni la calidad de producción, ni siquiera la creatividad.

La confianza.

Algo que no se compra con anuncios ni se fabrica con prompts.

Mientras tanto, pasa algo curioso: la conversación se está yendo a los mensajes privados.

Menos plaza pública y más corrillo.

Menos escenario y más cocina.

Ahí no importa tanto si el vídeo es perfecto, sino si te lo manda alguien en quien confías.

Las redes ya no son redes: son pasillos llenos de puertas cerradas.

Y, en paralelo, resurgen plataformas que parecían fósiles digitales. Foros. Comunidades raras. Sitios “feos” donde se habla mucho y se posa poco.

En algunos países, plataformas basadas en hilos y debate ya compiten con gigantes llenos de filtros, música y bailes.

Resulta que no solo los mayores añoran cuando Internet parecía más conversación que escaparate.

El problema es que los algoritmos siguen premiando el conflicto, la exageración y la bronca.

Porque la bronca engancha.

Así que cada creador, cada marca y cada usuario tiene que elegir: provocar para que te vean hoy o construir confianza para que te crean mañana.

No es una decisión técnica. Es casi ética.

Quizá estemos volviendo, sin darnos cuenta, a una internet más parecida a la de antes: menos perfecta, menos brillante, pero más humana.

Aunque ahora tengamos que mirarla con cejas levantadas y ceño fruncido, dudando por defecto.

Porque en este nuevo internet no basta con ver.

Hay que creer.

Y creer, como siempre, será mucho más difícil que hacer scroll.

📰 Noticias

Arrancamos la sección de noticias con un repaso rápido a lo más jugoso de la semana tecnológica. Hay inteligencia artificial, chips con “terremotos”, retos sin móvil y hasta papelerías de Betanzos que se vuelven virales.

🤝 Wikipedia cumple 25 años y se hace mayor

La enciclopedia que todos usamos cuando “no es para copiar, es para consultar” cumple 25 años y firma acuerdos de IA con gigantes como Microsoft o Meta para monetizar su contenido. Wikipedia adulta, con facturas que pagar.

🎖️ A Coruña, capital mundial de la IA militar

En febrero, A Coruña acoge la tercera cumbre sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar. Durante dos días, expertos debatirán cómo usar la tecnología sin pasarse de listos en la cumbre REAIM.

📵 24 horas sin móvil: el reto gallego

La Xunta propone al alumnado pasar un día entero sin internet, móviles ni tablets. Un experimento para ver si seguimos vivos sin notificaciones, dentro del plan de bienestar digital y su “contrato de vida digital”.

🌊 Un “terremoto” en los chips

Un nuevo sistema que genera ondas acústicas diminutas podría hacer los móviles más pequeños y rápidos. Básicamente, un mini-terremoto controlado dentro de los chips que promete revolucionar la electrónica, según esta tecnología nanométrica.

🩺 ChatGPT y tu historial médico

OpenAI lanza ChatGPT Salud, que podrá analizar tus datos médicos para ayudarte a entenderlos. Varios expertos alertan de riesgos para la privacidad y la salud en este nuevo uso del chatbot y su historial clínico digital.

✏️ Una papelería que conquista TikTok

Papelería Brea, de Betanzos, ficha a una tiktoker “de casa” para destacar entre tanta competencia. Sus vídeos ya suman miles de visitas y demuestran que hasta los bolígrafos pueden ser virales en breapaper.

Y hasta aquí las noticias de esta semana. La próxima, más cables, más datos y alguna sorpresa seguro.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si sienten que pasan demasiado tiempo con el móvil.

Casi dos tercios (el 63%) ha votado que sí.

Vamos con la pregunta de esta semana al hilo de encuesta de hace siete días.

¿Alguna vez has desconectado totalmente de internet durante un día de forma consciente?

👍 Sí

👎 No

Los resultados, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

500

Millones de personas que ven Historias de Instagram a diario

🎩 El truco

Usa atajos de teclado en Gmail.

Acelera tu productividad en Gmail aprendiendo los atajos de teclado.

Por ejemplo, presiona "C" para crear un nuevo correo o "Shift + 3" para responder rápidamente.

Para activarlos, ve a "Configuración" > "Ver toda la configuración" > "Atajos de teclado".

💥 Mi recomendación

El libro ‘El enemigo conoce el sistema’, de Marta Peirano

Ensayo muy ameno sobre cómo plataformas y gobiernos usan nuestros datos y nuestra atención como materia prima.

📩 Newsletters anteriores

🚀 Desenredando la tecnología #75

🚀 Desenredando la tecnología #74

🚀 Desenredando la tecnología #73

🚀 Desenredando la tecnología #72

🚀 Desenredando la tecnología #71

🚀 Desenredando la tecnología #70

Haz clic aquí para ver el resto de newsletters﻿

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 3 h. y 40 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 7 m. y 30 seg.

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

👉 Si te ha gustado lo que te he contado puedes suscribirte para recibir en tu correo el resto de ediciones de esta newsletter.

Hasta el próximo jueves.

Sigue la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos cada semana en ‘Desenredando la tecnología’.