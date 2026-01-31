Newsletter 77 | Desenredando la tecnología

Hola.

💡 El tema de la semana

¿El móvil me lee el pensamiento?

Siempre cuento una historia que me pasó hace años y que todavía hoy uso como prueba “científica” de que algo raro pasa entre mi cabeza y el móvil.

Estaba pensando en comprarme unas botas marrones de una marca bastante conocida.

Ojo: pensando.

No lo había comentado con nadie. No lo había escrito en ningún sitio. No lo había buscado en Google.

Era simplemente una idea rondándome la cabeza, de esas que van y vienen.

Y un día, sin más, me apareció un anuncio en Facebook de esas mismas botas.

Marca, color, estilo. Todo.

Ahí, en la pantalla, como si alguien hubiera abierto una ventanita en mi cerebro y hubiera dicho: “Ah, vale, esto es lo que te apetece ahora”.

Recuerdo pensar: “Casualidad”.

Pero también recuerdo ese pequeño escalofrío tecnológico que te deja la sensación de que algo no cuadra del todo.

Durante un tiempo lo archivé en la carpeta mental de “coincidencias inquietantes”.

Hasta que la semana pasada me volvió a pasar algo parecido, pero con un nivel extra de precisión tecnológica.

Se me rompió una pieza del sillón de la moto, la que cierra el asiento.

Nada grave, pero suficiente como para no querer ir con la moto medio abierta.

El problema: no tengo ni idea de cómo se llama esa pieza.

No es una bombilla, no es una correa, no es una bujía.

Es “esa cosa” que sabes para qué sirve, pero no sabes cómo demonios pedirla.

Así que hago lo más básico del mundo: abro Google y escribo, por probar, algo tan genérico como “pieza más la marca de la moto”.

Ni siquiera el modelo. Nada más. Sin nombre concreto. Sin referencias claras.

Y ahí, como si nada, los dos primeros resultados con imágenes son exactamente la pieza que necesito.

Exactamente.

La misma forma, el mismo encaje, el mismo sistema de cierre, la misma referencia.

Como si Google hubiera visto la moto, hubiera inspeccionado mentalmente el sillón y hubiera pensado: ah, este hombre quiere esto.

No había hablado de la pieza con nadie.

No había escrito el problema en ningún sitio.

No había hecho absolutamente nada que, en teoría, justificara ese nivel de precisión.

Y, aun así, ahí estaba.

Y ahí vuelve la sensación: vale, esto ya no es que te escuche el móvil (todos lo hemos sufrido), ahora también lee los pensamientos.

Sé que no es así. Sé que es una coincidencia.

Sé que hay algoritmos, patrones, datos cruzados, estadística, millones de búsquedas previas y modelos predictivos funcionando como una orquesta invisible.

Pero también sé que cuando te pasa, la parte racional del cerebro tarda unos segundos en arrancar.

Primero llega la sorpresa. Luego la sospecha. Y después ya viene la explicación lógica.

Pero cuando te pasa en primera persona, la teoría se queda pequeña.

Porque la sensación es otra: la de que la tecnología va un paso por delante de ti. No de lo que dices, sino de lo que estás a punto de necesitar.

El problema es que la tecnología moderna acierta demasiado bien como para parecer inocente.

No porque sea mágica, sino porque nos conoce más de lo que creemos.

No necesita saber lo que piensas hoy: le basta con saber lo que has hecho durante años, lo que hacen otros como tú y lo que suele pasar en situaciones parecidas.

Y con eso construye predicciones que, cuando encajan, parecen brujería digital.

Y quizá ahí está lo verdaderamente inquietante: no que nos lean la mente, sino que nos conocen tan bien que ya casi no hace falta.

Nuestro cerebro, además, hace el resto del trabajo sucio: recordamos los aciertos y olvidamos los fallos.

Nadie se acuerda de los cien anuncios irrelevantes que ve al día, pero sí del único que coincide con un pensamiento.

Eso no es tecnología: eso es psicología humana de toda la vida.

Así que no, el móvil no nos lee la mente. Pero tampoco lo necesita.

Con datos, patrones y comportamiento, ya consigue algo casi más inquietante: parecer que lo hace.

Y quizá ahí está lo verdaderamente perturbador… que no haga falta magia para que la tecnología parezca magia.

Porque al final, lo que da más respeto no es que nos espíen, sino descubrir lo increíblemente predecibles que somos.

Y eso, curiosamente, dice más de nosotros que de los algoritmos.

Al final, no sé si mi móvil me espía, me escucha o simplemente me entiende demasiado.

Lo que sí sé es que cada vez que pienso en comprar algo, ahora miro el teléfono y le digo en voz baja: ni se te ocurra sacarme el anuncio.

📰 Noticias

Arrancamos la sección de noticias con un repaso rápido a lo más destacado de la semana tecnológica.

Hay IA hecha en casa, decisiones políticas, robots con silbato y debates que recuerdan que no todo va de lanzar la última app.

🌲 A Coruña pisa fuerte en inteligencia artificial

Ocho empresas coruñesas ya lideran proyectos de IA aplicados a gestión forestal, logística o ciberseguridad.

Innovación con acento local que demuestra que la inteligencia artificial también se desarrolla en el tejido empresarial gallego, como muestran estos proyectos punteros.

🏗️ La Ciudad de las TIC cambia de etapa

La Ciudad de las TIC pasa a ser concesión del Concello tras un acuerdo con Defensa y la Universidade, acompañado de más de 11 millones de inversión municipal.

Menos pasado militar y más futuro digital para este espacio clave de A Coruña.

🎒 Tecnología en las aulas, pero con cabeza

El presidente de la Xunta Alfonso Rueda defiende un uso responsable de la tecnología en educación durante su visita a un polo creativo en la USC.

La idea: fomentar creatividad y herramientas digitales sin convertir el aula en una feria de notificaciones.

🚨 Bruselas pone la lupa sobre X y Grok

La Comisión Europea investiga a X por Grok, una IA que puede crear, entre otras cosas, imágenes sexuales falsas, incluso de menores.

Aquí la innovación deja paso al debate legal y ético.

🇺🇸 TikTok se reinventa para sobrevivir en EEUU

TikTok cerrará un acuerdo para crear una nueva plataforma en Estados Unidos controlada por socios como Oracle o Michael Dell.

Redes sociales, política internacional y negocio puro se mezclan en esta operación de supervivencia.

☀️ Musk mira a la España vaciada

Elon Musk propone llenar la España vaciada de campos solares para generar “toda” la energía que necesita Europa.

Una idea tan ambiciosa como polémica lanzada desde Davos.

📌 Apple quiere que lleves la IA encima

Apple estaría trabajando en un pin portátil con inteligencia artificial, cámaras y micrófonos que podría llegar en 2027.

Un gadget pensado para acompañarte todo el día… y quizás hacer que el móvil empiece a sobrar.

⚖️ Amazon, frente a los tribunales por los data centers

La sociedad civil llevará a Amazon a juicio por la expansión de centros de datos en Aragón, alertando del impacto ambiental y energético de estas infraestructuras clave para la IA.

🤖 China estrena policía robot

China ya ha puesto en marcha su primer policía robot humanoide para regular el tráfico urbano y apoyar a los agentes humanos.

RoboCop ya no es cine: es gestión municipal.

🧠 IA y suicidio: una herramienta con doble filo

Expertos advierten de que la inteligencia artificial puede reforzar conductas nocivas, aunque también señalan su potencial para detectar señales tempranas de riesgo, como explica este análisis sobre el doble filo de la IA.

Y hasta aquí las noticias de esta semana. La próxima, más datos, más cables… y seguro que alguna sorpresa que aún no está en el radar.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si alguna vez han desconectado totalmente de internet durante un día de forma consciente.

La verdad es que no me han sorprendido mucho las respuestas. El 77% ha votado que no

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Crees que en la escuela se debería enseñar ya a usar la inteligencia artificial igual que enseña matemáticas?

👍 Sí

👎 No

Los resultados, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

500

Horas de vídeo que se suben a YouTube cada minuto.

🎩 El truco

Transfiere archivos rápidamente entre dispositivos con AirDrop o Nearby Share

Si tienes un iPhone, iPad o Mac, usa AirDrop para enviar archivos entre dispositivos cercanos sin necesidad de cables ni internet.

En Android, utiliza Nearby Share para transferir archivos de forma similar.

Ambos métodos son rápidos y evitan la necesidad de subir archivos a la nube.

💥 Mi recomendación

El canal de YouTube ‘Emprende Aprendiendo’ de Euge Oller.

En este canal, Euge Oller comparte temas de negocios y tecnología desde una perspectiva de emprendimiento.

Aunque está orientado a emprendedores, aborda conceptos tecnológicos y herramientas digitales que son útiles para todos.

