Newsletter 78 | Desenredando la tecnología

💡 El tema de la semana

Hay decisiones tecnológicas que, vistas con perspectiva, parecen obvias.

Como llevar cinturón en el coche.

Como no fumar en un avión.

Como no dejar a un niño jugar solo en mitad de una autopista digital llena de camiones, luces de neón y desconocidos gritando.

Esta semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y obligará a las plataformas a verificar de forma efectiva la edad.

No es una ocurrencia aislada.

Australia ya lo hizo en diciembre.

Francia acelera para aplicarlo en septiembre.

Portugal estudia un modelo mixto con intervención parental.

No estamos ante un debate tecnológico. Estamos ante un debate de salud pública.

Durante años hemos repetido una frase con tono simpático: “los niños ya nacen con una tablet debajo del brazo”.

Y quizá ahí empezó el problema: confundimos habilidad digital con madurez emocional.

Saber deslizar el dedo por una pantalla no implica saber gestionar la presión social, la manipulación, el rechazo o la exposición constante a estímulos diseñados para generar dependencia.

Las redes sociales no son un patio de colegio.

Son un casino psicológico con algoritmos que estudian cómo retener tu atención el máximo tiempo posible.

Y esos algoritmos no distinguen entre un adulto con criterio formado y un adolescente que todavía está construyendo su identidad.

Ahí empiezan los riesgos.

El ciberacoso no termina al salir del instituto. Sigue en el móvil, en la habitación, a las once de la noche.

El grooming convierte perfiles anónimos en amenazas reales.

La adicción no es una metáfora: hay patrones neurológicos similares a los del juego.

La privacidad se evapora cuando compartes tu vida antes de entender el valor que tiene.

La desinformación encuentra terreno fértil en mentes que aún no han desarrollado pensamiento crítico sólido.

Y el impacto en la autoestima -¡Ay, la autoestima de nuestros adolescentes!-, es brutal cuando tu referencia diaria son cuerpos, vidas y éxitos filtrados, irreales y optimizados para generar envidia.

Un adolescente no entra en Instagram para “informarse”. Entra para compararse.

Y esa comparación constante, silenciosa, diaria, es devastadora.

Durante años, la industria tecnológica ha repetido que la responsabilidad es de los padres.

Es como si una empresa tabacalera dijese: “nosotros vendemos cigarrillos, ya decidirán los padres si el niño fuma”. Lo mismo pasa con el alcohol.

Hay un punto en el que el Estado tiene que intervenir (como hace con el tabaco y el alcohol) no para prohibir la tecnología, sino para proteger a quien todavía no tiene herramientas para defenderse de ella.

Por eso esta medida tiene sentido.

Porque no se trata de demonizar las redes.

Se trata de reconocer que hay una edad para cada cosa.

Igual que no conduces con 12 años, no deberías navegar solo por entornos diseñados para captar tu atención con ingeniería psicológica avanzada.

Dentro de unos años, probablemente miraremos atrás con la misma cara de sorpresa con la que hoy escuchamos que se fumaba en hospitales, en autobuses o en aviones.

Y diremos: ¿de verdad dejábamos que chavales de 13 años pasaran cuatro horas al día en redes sociales sin ningún filtro?

La clave, claro, está en cómo se controla.

Y aquí es donde la tecnología, curiosamente, puede ser parte de la solución. Hay dos vías bastante realistas:

La primera: verificación de edad mediante identidad digital oficial, integrada con un DNI electrónico o sistemas de identidad estatal, que validen la mayoría de edad sin revelar datos personales a la plataforma.

Es técnicamente viable y ya se usa en otros servicios digitales sensibles.

La segunda: verificación biométrica privada (reconocimiento facial estimado de edad) que no guarde la imagen, sino que certifique que el usuario supera un umbral.

Varios sistemas ya alcanzan niveles de precisión muy altos sin almacenar datos.

No es perfecto.

Pero es infinitamente mejor que la situación actual, donde basta marcar una casilla que dice “tengo más de 13 años” mientras un niño de 11 sonríe al otro lado de la pantalla.

Esta prohibición no va contra la tecnología.

Va contra la ingenuidad con la que hemos dejado que los menores habiten espacios que ni siquiera los adultos gestionamos bien.

Quizá el mayor síntoma de que esta medida es necesaria es que muchos padres reconocen en privado algo incómodo: que no saben cómo sacar a sus hijos de las redes sin montar una guerra en casa.

A veces, para educar, también hace falta que el entorno ayude.

Y puede que estemos justo en ese momento histórico en el que empezamos a entender que crecer conectado no debe significar crecer expuesto.

📰 Noticias

Semana movida: la IA entra en aulas y fábricas, las redes sociales pasan por el juzgado y la privacidad sigue siendo ese concepto que aceptamos con un clic sin leer. Vamos al repaso con calma.

🎓 Profesores gallegos, de vuelta a clase por la IA

La formación tecnológica del profesorado ya está en marcha dentro del Plan de Bienestar Digital de la Xunta. La IA no sustituye al docente, pero sí obliga a reciclarse para entender cómo estudian ahora los alumnos.

🍺 La IA también entra en la cerveza

Estrella Galicia ya utiliza algoritmos en la producción de cerveza. Si la caña sale siempre perfecta, quizá el secreto ya no esté solo en el maestro cervecero, sino también en los datos.

💸 Microsoft sufre un susto histórico en bolsa por las dudas con la IA

Seguimos con IA. El mercado reaccionó con fuerza tras una caída récord de valor de Microsoft. La IA promete mucho, pero los inversores quieren resultados tangibles y no discursos futuristas.

⚖️ Meta, TikTok y YouTube, al banquillo por su impacto en los jóvenes

Le llaman el ‘efecto tabaco’. Las grandes plataformas afrontan un juicio clave que puede cambiar cómo funcionan sus aplicaciones. El debate ya no es tecnológico, sino social y sanitario.

📵 TikTok y el sospechoso “apagón” de vídeos sobre el tiroteo en Mineápolis

Usuarios han denunciado trabas para publicar contenidos relacionados con el tiroteo en Estados Unidos, en plena polémica por los bloqueos y retrasos. Cuando la red social decide qué se ve y qué no, siempre hay preguntas.

🛰️ ICE y la vigilancia con reconocimiento ocular y geolocalización

El uso combinado de bases de datos comerciales y rastreo masivo aparece descrito en este despliegue de vigilancia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. No es ciencia ficción: es tecnología aplicada con consecuencias reales

🎧 Spotify responde al boicot

Spotify aclara su postura en esta respuesta pública ante la polémica sobre sus vinculaciones con la industria armamentística y por haber incluido anuncios de la agencia de control migratorio estadounidense ICE.

La plataforma insiste en que ni invierte en tecnología militar ni genera música con IA.

🧾 El mercado mundial de tus datos personales

Tu vida digital se convierte en mercancía dentro de la venta masiva de datos. Aceptar cookies parece inocente hasta que descubres quién las cocina realmente.

🧠 La IA empieza a entender cómo se construyen las emociones humanas

Un trabajo reciente muestra cómo interpreta señales corporales y lenguaje en esta investigación sobre emociones. Igual pronto entenderá mejor tus mensajes ambiguos que tus amigos.

Y hasta aquí el repaso tecnológico semanal. Suficiente para mirar el móvil… con un poco más de conciencia.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si creen que en la escuela se debería enseñar ya a usar la inteligencia artificial igual que se enseña matemáticas.

Empate. Justo el 50% ha votado que sí y el 50% que no.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Estás de acuerdo con que España prohíba el acceso a las redes sociales a menores de 16 años?

👍 Sí

👎 No

Los resultados, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

1,81

Billones de fotos que cada año se sacan en todo el mundo con el móvil, lo que equivale a 55.000 millones por segundo o 4.700 millones por día.

🎩 El truco

Usa la búsqueda avanzada de Gmail como un profesional

Escribe has:attachment larger:10M para encontrar correos pesados y liberar espacio.

O from: (nombre del remitente) before:2024/01/01 para rescatar ese mail imposible de localizar.

💥 Mi recomendación

El libro ‘La era del capitalismo de vigilancia’, de Shoshana Zuboff

Denso pero imprescindible si quieres entender el negocio detrás de la recolección masiva de datos personales.

