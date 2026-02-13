Newsletter 79 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #79 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: cuando la IA ya no parece IA

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿algún día trabajaremos menos gracias a la tecnología?

🔢 El dato: millones de emails que se envían cada minuto

🎩 El truco: convierte cualquier web en un PDF

💥 Mi recomendación: el libro 'Privacidad es poder'

💡 El tema de la semana

Cuando la IA ya no parece IA (y eso es justo el truco)

Durante años, el debate sobre la inteligencia artificial en creatividad publicitaria y en otros campos se parecía mucho a esas discusiones eternas de sobremesa: “sí, es muy rápida… pero le falta alma”.

Como si la creatividad fuera un ingrediente secreto que solo se consigue tras años de cafés fríos, bloqueos creativos y pizarras llenas de garabatos.

Pues parece que ese argumento empieza a tambalearse.

Un estudio conjunto de Columbia University, Harvard University, Technical University of Munich y Carnegie Mellon University, que ha analizado cientos de miles de anuncios reales en plataformas digitales, ha llegado a una conclusión que a muchos creativos les puede provocar un pequeño escalofrío en la espalda: la publicidad generada con IA ya rinde igual que la hecha por humanos.

Y en algunos casos… un poquito mejor.

No hablamos de opiniones, sino de 500 millones de impresiones y 3 millones de clics.

Es decir, no es un experimento en laboratorio con estudiantes aburridos, sino consumidores reales haciendo clic con su pulgar real mientras esperan el bus o procrastinan en el trabajo.

La sorpresa no es que la IA funcione. Eso ya lo intuíamos.

La sorpresa es por qué funciona.

El dato más interesante del estudio no es que los anuncios con IA consiguieran que más gente hiciera clic en ellos que los anuncios hechos por personas.

Sino que los anuncios que mejor funcionaban eran aquellos que estaban hechos con IA, pero no parecían hechos con IA.

Ahí está el giro de guion.

Cuanto más humana parecía la creatividad generada por una máquina, mayor era la interacción.

Y no por casualidad: los investigadores detectaron que uno de los factores más determinantes para generar confianza era algo muy básico, muy primitivo casi: un rostro humano grande, claro y nítido en la imagen.

Sí, tu cerebro sigue confiando en caras. Como hace 40.000 años.

Lo irónico es que los anuncios creados con IA incluían más estos elementos de confianza que los anuncios creados por humanos.

Es decir, la máquina estaba aplicando mejor que nosotros las reglas psicológicas que llevan décadas estudiándose en publicidad.

La IA no es creativa porque “tenga ideas brillantes”.

La IA es creativa porque aplica con una precisión quirúrgica todo lo que sabemos sobre cómo funciona la mente humana.

Sin olvidarse. Sin cansarse. Sin tener un mal día.

Y aquí es donde el debate cambia por completo.

Ya no estamos en “la IA produce más rápido y más barato”.

Estamos en “la IA produce piezas que conectan con el consumidor igual que las nuestras, siempre que parezcan humanas”.

Eso explica por qué sectores como la alimentación, las bebidas o las finanzas personales están adoptando esta creatividad a toda velocidad.

Son categorías donde la confianza visual y la cercanía pesan más que la genialidad artística.

Y la máquina, paradójicamente, ha aprendido a parecer cercana.

Lo que este estudio nos deja no es una conclusión apocalíptica, sino una bastante más interesante: la creatividad publicitaria no era tan misteriosa como pensábamos.

Gran parte de ella responde a patrones, señales de confianza y estructuras repetibles.

Y cuando algo es repetible… una IA lo hace muy bien.

Quizá el futuro de la creatividad no esté en competir contra la máquina, sino en entender qué parte de nuestro trabajo es pura intuición humana y qué parte, en realidad, era un conjunto de reglas que nunca supimos que estábamos siguiendo.

Porque ahora hay alguien que sí las está siguiendo. Al pie de la letra.

Y no necesita café.

📰 Noticias

La tecnología no para, aunque nosotros sí pestañeemos. Estas son las historias que han marcado la semana: algunas dan que pensar, otras dan un poco de vértigo… y todas dicen algo del mundo digital que estamos construyendo.

📵 Redes sociales: cómo usarlas

Las redes vuelven al centro del debate tras la propuesta de prohibirlas en España a menores de 16 años. En A Coruña, docentes y familias coinciden en que el verdadero problema no es usarlas, sino no saber hacerlo, como se ve al analizar el papel educativo de las redes en menores.

🧠 Prohibir redes para cuidar la cabeza

Psicólogos y expertos en salud mental gallegos apoyan poner límites al acceso temprano a las redes sociales. Eso sí, con una condición clara: que vaya acompañado de formación digital para mejorar el bienestar emocional en el entorno online.

👩‍🏫 Profesores en modo actualización

IA, drones o impresión 3D ya forman parte del día a día educativo. Más de 7.000 docentes se han formado en estos años en Galicia para no quedarse en el PowerPoint eterno, dentro del impulso a la capacitación tecnológica en las aulas.

🤖 El alumnado quiere IA (y no solo para aprobar)

Los estudiantes gallegos no piden magia, piden herramientas. Aprender a usar la inteligencia artificial les permite trabajar mejor y como lo harán mañana en las empresas, una realidad que se refleja en el uso práctico de la IA en la formación profesional.

🚀 De una idea personal al Mobile World Congress

Una necesidad propia fue el punto de partida de una startup coruñesa que ahora conecta universidades y empresas. El salto de LinkedScholar se entiende siguiendo su camino de investigación convertida en innovación real.

🕊️ IA militar, pero con freno ético

A Coruña fue escenario la pasada semana de un debate internacional poco habitual: cómo usar la inteligencia artificial en defensa sin cruzar líneas peligrosas. Una conversación global que giró en torno al uso responsable de la IA en el ámbito militar.

📚 TikTok tamén vale para as Letras Galegas

A Real Academia Galega mira á mocidade e aposta por redes sociais, videopodcast e novos formatos para reivindicar a Begoña Caamaño. Literatura e algoritmos danse a man en novas formas de divulgar a cultura galega.

⚖️ WhatsApp, la IA y la ceja levantada de Bruselas

La Unión Europea sospecha que Meta no está jugando limpio al integrar la IA en WhatsApp. Cuando la mensajería se convierte en campo de batalla, entran en juego las normas sobre competencia y dominio tecnológico.

🧨 X y la desinformación: ojo con el scroll

Casi dos de cada diez mensajes contienen bulos, sobre todo de política o migración. Un recordatorio de que compartir sin pensar sigue siendo el deporte rey, como muestran los datos sobre la desinformación entre jóvenes en redes.

Esto es lo que ha dado de sí la semana en tecnología. Algunas cosas para celebrar, otras para pensar… y todas para leer con un poco de espíritu crítico. La próxima, más.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si estaban de acuerdo con que España prohíba el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

Como cantaba Mecano hace casi cuatro décadas -qué mayores vamos los que somos mayores- “Entre gritos y pitos los españolitos. Enormes, bajitos hacemos por una vez, algo a la vez”.

En la encuesta de esta semana también estamos (casi) todos de acuerdo como cantaba Mecano. El 94% está a favor de prohibir las redes sociales a menores de 16 años, además con récord de participación en la encuesta. Se ve que el tema interesa.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Crees que algún día trabajaremos menos gracias a la tecnología?

👍 Sí

👎 No

Los resultados, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

240

Millones de correos electrónicos que se envían cada minuto.

🎩 El truco

Convierte cualquier web en PDF limpio en dos clics

En el navegador pulsa Imprimir → Guardar como PDF.

Ideal para guardar artículos largos sin distracciones ni banners invasivos.

💥 Mi recomendación

El libro ‘Privacidad es poder’ de Carissa Véliz

Una defensa muy clara (y práctica) de por qué debemos proteger nuestros datos y cómo hacerlo en la vida diaria.

