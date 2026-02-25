Newsletter 80 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #80 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: trucos para ordenar tus archivos en el ordenador

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿te preocupa el impacto ambiental de la tecnología?

🔢 El dato: profesionales que usan calendarios digitales

🎩 El truco: crea un carpeta para todo lo que no sabes si guardar o borrar

💥 Mi recomendación: el documental 'Minimalism'

💡 El tema de la semana

Ordena tus archivos y despídete del caos digital

Tengo una compañera en el periódico que tiene todo el escritorio de su ordenador lleno de documentos y carpetas y cuando digo todo es todo.

Es un clásico del caos digital.

Todos hemos tenido esa carpeta llamada “Varias cosas” donde acabamos metiendo cualquier archivo que nos da pereza organizar.

Pero con algunos hábitos sencillos, tus documentos estarán siempre en su sitio y fáciles de encontrar.

Primero: estructura de carpetas clara.

Crea carpetas principales según proyectos, clientes o tipos de archivo.

Luego añade subcarpetas para mantener todo ordenado.

Por ejemplo: Trabajo > ProyectoX > Informes.

Así, siempre sabrás dónde buscar y tu ordenador dejará de parecer un campo de batalla.

Segundo: nombres consistentes.

Nada de “documento final final.docx” o “copia de copia.docx”.

Mejor algo como: Informe_ProyectoX_Agosto2025.docx.

Los nombres claros ayudan al buscador interno del sistema y evitan confusiones.

Además, al mirar la lista de archivos, sabrás al instante de qué se trata cada uno.

Tercero: copias de seguridad periódicas.

Un fallo en el ordenador puede pasar en cualquier momento. Guarda tus archivos importantes en un disco externo o en la nube.

Así, aunque tu PC se quede sin vida, tus documentos seguirán seguros.

Piensa en ello como un chaleco salvavidas digital.

Cuarto: elimina duplicados y basura.

Cada mes, revisa tus carpetas y borra lo que no necesites.

Archivos temporales, documentos obsoletos o fotos repetidas solo ocupan espacio y ralentizan tu búsqueda de lo importante.

Menos es más cuando hablamos de orden digital.

Quinto: busca antes de guardar.

Antes de crear una carpeta nueva, usa el buscador interno del sistema.

Muchas veces el archivo ya existe y solo estás duplicando trabajo.

Esta práctica simple evita el caos innecesario y te ahorra tiempo.

Algunos consejos extra para mejorar el orden:

Usa etiquetas o colores si tu sistema lo permite. Esta acción facilita localizar documentos de un vistazo.

Mantén el escritorio limpio. Un escritorio lleno de iconos es un síntoma de caos.

Organiza por fechas o versiones si trabajas con documentos que cambian constantemente. Esto evita confusiones y errores.

La clave del orden digital está en la constancia.

No necesitas reorganizar todo de golpe; basta con aplicar estas rutinas poco a poco y mantenerlas.

Al final, tener un ordenador limpio y organizado no solo ahorra tiempo, sino que reduce estrés y hace que trabajar frente a la pantalla sea mucho más agradable.

Un buen sistema de carpetas, nombres claros, copias de seguridad, limpieza periódica y buscar antes de guardar convierte cualquier caos digital en un espacio eficiente y productivo.

Tu ordenador dejará de ser un campo de batalla, como el de mi compañera, y pasará a ser tu mejor aliado para trabajar, estudiar o crear.

📰 Noticias

La tecnología no entiende de festivos ni de fines de semana. Entre encuestas incómodas, ministros creados con IA y profesiones que resurgen como superhéroes analógicos, esta semana ha sido un pequeño manual de cómo estamos cambiando… casi sin darnos cuenta.

🚫 X en la cuerda floja

La mitad de los españoles vería con buenos ojos cerrar X si continúa incumpliendo las normas europeas de privacidad. Los datos de la encuesta de YouGov muestran que la paciencia digital empieza a agotarse.

🔐 El verdadero riesgo digital

Más que una filtración puntual, lo preocupante es perder el control sobre nuestra propia información. En esta entrevista a Fernando Suárez, presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, se pone el foco en algo clave: saber cuándo hablamos con una IA y cuándo decide un algoritmo por nosotros.

📱 Adolescentes en modo alerta

El 17 % de los adolescentes gallegos presenta un uso problemático de las redes sociales. El último estudio del Ministerio de Sanidad alerta de su impacto en las notas y en las relaciones familiares. El scroll infinito no es tan inocente como parece.

🎭 Una ministra con rostro prestado

El Gobierno de Albania moldeó a su ministra de IA con la cara de una actriz. Ahora, ella ha llevado el caso a los tribunales por uso indebido de su imagen, como recoge esta historia digna de Black Mirror. A veces la ficción pierde por goleada.

🎬 Humor contra algoritmos

Gore Verbinski, director de las tres primeras películas de Piratas del caribe y ganador del Óscar por la película animada Rango, regresó a la Berlinale con una sátira que dispara contra la deshumanización tecnológica. La crónica del estreno deja claro que, cuando el miedo aprieta, el humor puede ser la mejor defensa.

🚀 Cinfo acelera

De laboratorio vinculado a R a tecnológica con ambición nacional e internacional. La evolución de la tecnológica coruñesa Cinfo demuestra que desde Galicia también se juega la partida digital en serio.

📸 Política en modo influencer

Japón tiene una primera ministra que domina la comunicación digital con soltura casi milimétrica. La figura de Sanae Takaichi confirma que hoy gobernar también es saber manejar la narrativa online.

🤖 IA y empleo, otra mirada

No va de cuántos despides, sino de qué nuevas tareas puedes asumir. Esa es la visión que plantea Jorge Valero, experto en transformación digital en esta reflexión sobre transformación digital. La IA como palanca, no como tijera.

🛠️ Los oficios toman aire

Mientras algunos perfiles junior tiemblan, los oficios tradicionales parecen ganar enteros frente a la automatización. El análisis completo en este repaso al mercado laboral deja una paradoja interesante: quizá lo más humano sea lo más seguro.

⚔️ Delitos con WiFi

Uno de cada tres delitos en España ya tiene componente digital. Esta radiografía del cibercrimen refleja un escenario donde las guerras empiezan con un clic. Sin pólvora, pero con mucho código.

Y hasta aquí el radar tecnológico de la semana. Si algo te ha removido, hecho pensar o sacado media sonrisa… la tecnología ya ha hecho su trabajo.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si creen que algún día trabajaremos menos gracias a la tecnología.

Los resultados han estado bastante igualados, aunque ha ganado el no: 60% frente al 40%.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Te preocupa el impacto ambiental de la tecnología?

👍 Sí

👎 No

Los resultados, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

3 de cada 4

profesionales usan calendarios digitales para organizar tareas y reuniones diarias.

🎩 El truco

Crea una carpeta “zzz” para todo lo que no sabes si borrar o guardar y revísala cada seis meses.

Verás como más de la mitad de los documentos no eran importantes y los podías haber borrado a la primera.

💥 Mi recomendación

Minimalism: un documental sobre las cosas importantes (Netflix).

Inspirador y práctico para simplificar la vida, también digital.

Hasta el próximo jueves.

