Newsletter 81 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #81 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

💡 El tema de la semana

Cuando tu psicólogo es gratis… pero tiene anuncios

Imagina que cada vez que te asalta una duda existencial —“¿y si este dolor es algo serio?”, “¿debería dejar mi trabajo?”, “¿me estará engañando?”— en lugar de susurrárselo a un amigo se lo cuentas a una inteligencia artificial, tipo ChatGPT, Gemini, Claude...

Ahora imagina que, justo después, esa misma plataforma decide qué anuncio enseñarte.

Bienvenidos al nuevo debate tecnológico de 2026.

La chispa la ha encendido Zoë Hitzig, investigadora que llevaba dos años trabajando en políticas de seguridad y modelos de precios dentro de OpenAI.

Dimitió el mismo día que se activaron los anuncios en la versión gratuita de ChatGPT.

Y no se fue en silencio: publicó un artículo en la prensa en el que advertía de que la compañía podría estar repitiendo errores del pasado… sí, esos que ya hemos visto en todas las redes sociales.

Su argumento no es simplemente “publicidad mala”.

Es algo más profundo: ChatGPT se ha convertido en el mayor archivo de pensamientos íntimos jamás creado.

No hablamos de likes o fotos de vacaciones, como en Facebook o Instagram.

Hablamos de miedos médicos, dudas financieras, crisis de pareja, inseguridades profesionales…

Cosas que no buscas en Google con la misma crudeza con la que se las cuentas a un modelo conversacional de estos.

OpenAI insiste en que no comparte datos con anunciantes.

Técnicamente, puede ser cierto.

Pero la clave está en otra parte: no hace falta compartir tus conversaciones si el sistema ya las utiliza internamente para decidir qué mostrarte.

No es que una marca lea tu chat; es que el algoritmo aprende de él.

Sam Altman, CEO de OpenAI, defendió durante años que los modelos basados en anuncios creaban incentivos perversos: optimizar el modelo para conseguir el clic en lugar de para mejorar la calidad de la respuesta.

Llegó a calificar ese escenario como “distópico”.

Sin embargo, ahora la empresa comenzará a probar anuncios en la versión gratuita y en un nuevo plan más asequible, “ChatGPT Go”, pensado para quienes no quieren o no pueden pagar los 23 euros mensuales del plan Plus.

El argumento oficial es pragmático: si queremos que la IA sea accesible para todos, alguien tiene que pagar la fiesta.

Y si no es el usuario, serán los anunciantes.

Además, se promete que la publicidad será contextual, general y anónima, sin influir en las respuestas.

Hasta aquí, todo razonable.

Pero aquí entra un concepto un poco inquietante: la “enshittification”, traducido al castellano como la ‘mierdificación’.

Es esa dinámica que ya hemos vivido en muchas redes sociales: primero construyes comunidad, luego generas dependencia y finalmente empiezas a exprimir el modelo más allá de la suscripción inicial.

Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn… la historia es conocida.

Primero enamoran, luego monetizan.

La gran pregunta no es si habrá anuncios. Es si cambiarán los incentivos.

Porque si una IA aprende que su éxito depende de que vuelvas mañana, puede volverse más complaciente que útil.

Más amable que precisa.

Más diseñada para enganchar que para ayudarte a pensar mejor.

Y cuando el negocio depende de tu atención, la tentación de optimizar por engagement es enorme.

Por otro lado, tampoco caigamos en el alarmismo fácil.

Spotify demostró que un modelo híbrido puede funcionar: si pagas, no hay anuncios; si no pagas, aceptas publicidad.

Transparente desde el minuto uno.

Quizá la IA evolucione hacia algo similar.

Quizá acabemos normalizando que lo gratuito siempre tiene un precio, aunque no sea en euros.

La diferencia es que aquí no hablamos solo de música o fotos.

Hablamos de conversaciones que se parecen cada vez más a nuestro diario personal.

La confianza es el activo más valioso en la era de la inteligencia artificial.

Y se construye con coherencia.

Si durante años dices que la publicidad sería una señal de fracaso y luego la incorporas como vía principal de expansión, inevitablemente surgen dudas.

¿Estamos ante una traición a los principios o ante una adaptación inevitable al mercado?

Probablemente un poco de ambas.

Lo fascinante —y ligeramente inquietante— es que estamos viviendo en tiempo real (cada vez todo va más rápido) la transformación de la IA de herramienta a plataforma.

Y cuando algo se convierte en plataforma, casi siempre acaba necesitando monetización masiva.

La próxima vez que uses la versión gratuita y aparezca un anuncio “casualmente” alineado con tu última preocupación, quizá sonrías.

O quizá levantes una ceja.

En cualquier caso, recuerda la regla de oro de Internet: si no pagas por el producto, el producto… bueno, ya sabes cómo sigue la frase.

Y ahora dime: ¿prefieres pagar 23 euros al mes o pagar con tus pensamientos?

📰 Noticias

La tecnología no descansa. Mientras tú preparas el café, alguien está declarando en un juicio histórico, otro entrena con un robot y un algoritmo decide qué opinas sobre política. Aquí tienes lo más relevante (y comentable) de la semana.

⚖️ El Gobierno español pide investigar a Meta, X y TikTok

El Ejecutivo de Pedro Sánchez solicita a la Fiscalía actuar contra la creación y difusión de pornografía infantil en Meta, X y TikTok. Se abre un frente judicial serio que apunta al corazón de las plataformas y a su responsabilidad real, más allá de los discursos corporativos.

👨‍⚖️ Zuckerberg se sienta en el banquillo

Mark Zuckerberg declara en un juicio clave sobre la adicción a las redes sociales. La pregunta es importante: ¿están diseñadas para enganchar? Si el tribunal dice que sí, el “scroll infinito” podría tener los días contados.

🧠 El algoritmo de X gira a la derecha

Un estudio concluye que el algoritmo de X radicaliza hacia posiciones conservadoras. No eliges solo a quién sigues: también te elige el algoritmo. Y parece que tiene opiniones propias.

📵 ¿Prohibir las redes sociales a menores?

Expertos recuerdan que ya existe una ley europea para frenar la adicción a las pantallas. Antes de apagar el WiFi a golpe de decreto, quizá baste con aplicar lo que ya está aprobado.

🚫 Oleiros vs. Meta

Facebook e Instagram eliminaron una publicación del Concello de Oleiros y el alcalde habla de censura tras el cartel sobre Netanyahu. La historia completa de cómo Facebook e Instagram censuran al Concello de Oleiros demuestra que moderar contenidos nunca es terreno neutral.

🤖 Robots que ayudan a volver a caminar

Me encantan las dos próximas noticias. El Chuac coruñés incorpora robótica en la rehabilitación neurológica para pacientes con daño cerebral adquirido. Aquí la tecnología no engancha: levanta. Y cuando un robot ayuda a dar un paso, el titular se escribe solo.

🦾 Un exoesqueleto que cambia vidas

Aspace Coruña ya utiliza un exoesqueleto para niños con parálisis cerebral. Ver a un pequeño ponerse de pie gracias a la tecnología recuerda que el futuro, a veces, se mide en centímetros… y en lágrimas de emoción.

🗣️ ¿La IA dice la verdad?

El psicólogo Pere Castellví advierte de que la inteligencia artificial busca complacerte, no decir la verdad. Como ese amigo que siempre te da la razón. El problema es que este amigo escribe trabajos, responde dudas… y nunca se cansa.

📉 Galicia pierde peso tecnológico

Un informe de Cotec sitúa a la comunidad como rezagada en el mapa nacional del empleo tecnológico. Tenemos talento y empresas, pero algo no termina de escalar. Spoiler: no todo se arregla con wifi rápido.

🗺️ CERCA: tu periódico a la carta

LA OPINIÓN lanza CERCA, un proyecto para diseñar tu propio periódico local. Vives en Oleiros, trabajas en Arteixo y veraneas en Bujalance (Córdoba): ahora puedes leerlo todo sin hacer malabares digitales.

La semana deja claro que la tecnología no es neutra: influye, cura, engancha, censura y también conecta.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si les preocupa el impacto ambiental de la tecnología.

El 85,7% de los que han respondido ha votado que sí.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Crees que internet ha mejorado tu vida?

👍 Sí

👎 No

Los resultados, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

5.660

Millones de usuarios de redes sociales que hay a nivel mundial

🎩 El truco

Activa el portapapeles múltiple en Windows

Con Win (la tecla con el icono de Windows) + V puedes ver todo lo que has copiado recientemente. Copiar y pegar deja de ser un viaje de ida.

💥 Mi recomendación

El podcast mixx io, de Álex Barredo

Píldoras semanales de tecnología en español: IA, gadgets, plataformas y geopolítica tech, en episodios cortos y muy claros.

