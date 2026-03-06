Newsletter 82 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #82 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: mejora tu calendario digital

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿te molesta que una app sepa tu ubicación siempre?

🔢 El dato: % de usuarios que pasa más de 10 minutos a la semana buscando archivos en su ordenador

🎩 El truco: crea un carpeta 'temp' en tu ordenador

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube 'Organización digital'

💡 El tema de la semana

Sácale todo el jugo a tu calendario

El calendario no es solo para recordar cumpleaños.

Con un poco de estrategia, puede mejorar tu productividad, reducir estrés y ayudarte a sentir que dominas tu día.

Todo empieza por tratarlo como lo que es: una herramienta de organización, no un simple accesorio digital.

-Primero: agenda todo, incluso lo pequeño.

Llamadas, compras, entrenamientos, reuniones y hasta ratos de descanso.

Cada recordatorio te ayuda a mantener control del día y evita que olvides tareas importantes.

Lo pequeño también cuenta, y verlo todo reflejado en tu calendario reduce la sensación de caos y ansiedad.

-Segundo: colores y etiquetas.

Diferencia trabajo, familia, ocio o proyectos personales con colores distintos.

Esto permite identificar prioridades de un vistazo y evita confusiones.

Además, al mirar tu agenda, podrás ver rápidamente qué días están cargados y cuáles puedes usar para desconectar.

-Tercero: alertas estratégicas.

No pongas notificaciones por todo y sin sentido, pero sí con tiempo suficiente para prepararte.

Una alerta 15 minutos antes puede servir para reuniones breves, mientras que 24 horas antes funciona para tareas más complejas.

Así evitas estrés de última hora y sorpresas desagradables.

-Cuarto: sincroniza dispositivos.

Ordenador, móvil y tablet deben estar conectados para que tu calendario esté siempre actualizado.

Esto evita duplicidades y te asegura que no se te escape ninguna cita, sin importar desde dónde lo consultes.

Una agenda sincronizada es una agenda confiable.

-Quinto: revisión semanal.

Dedica 10 minutos a organizar la semana siguiente. Un servidor lo hace los sábados por la mañana.

Revisa citas, ajusta horarios y añade tareas pendientes.

Este pequeño hábito evita sorpresas de última hora y te permite comenzar cada semana con un panorama claro.

Algunos consejos extra que marcan la diferencia:

Integra listas de tareas dentro del calendario si tu app lo permite. Así concentras todo en un solo lugar.

Usa bloques de tiempo para trabajo profundo. Reservar horas específicas evita distracciones y multitarea excesiva.

Añade tiempos de descanso y desconexión. Un calendario equilibrado también incluye pausas para recargar energías.

La clave del calendario efectivo está en la constancia y en tratarlo como un aliado, no como un castigo.

Revisarlo un par de veces al día, mantener colores y etiquetas y sincronizar dispositivos convierte tu agenda en una extensión de tu cerebro digital.

En definitiva, un calendario bien usado no solo te recuerda lo que tienes que hacer, sino que te ayuda a planificar, priorizar y disfrutar del tiempo que tienes.

📰 Noticias

Barcelona vuelve a ser el epicentro del futuro… y este año hay más debate que gigas. Del “móvil ladrillo” a la inteligencia artificial, pasando por geopolítica y hasta el regreso de los teléfonos básicos. Tecnología, poder y nostalgia, en el Mobile World Congress.

📱 Del móvil “tonto” a la IA

El Mobile cumple 20 años y lo celebra recordando que empezó hablando de politonos y ahora debate sobre inteligencia artificial y coches conectados. Barcelona ha visto toda la evolución y lo puedes leer en este repaso al Mobile World Congress. Spoiler: nadie echa de menos el móvil de tapa.

🌍 Trump se cuela en el Mobile

La geopolítica también tiene stand. Las tensiones de EEUU con la regulación digital europea han disparado el debate sobre soberanía tecnológica en el MWC, como analiza esta crónica sobre la relación entre Trump y la tecnología europea. Menos selfies y más estrategia.

📵 Vuelven los móviles “tontos”

Sin redes, sin notificaciones y sin ansiedad: los dumbphones se hacen hueco en el Mobile World Congress. La feria recoge la tendencia que apuesta por desconectar. Llegan los móviles básicos a Barcelona. A veces innovar es apagar el WiFi.

🏛️ Meta y el arte de hacer amigos incómodos

Meta (la mamá de Facebook, Instagram y WhatsApp), junto a otras tecnológicas, intensifica su presión en Bruselas para suavizar las leyes digitales. El gasto en lobby se dispara un 33%. Tienes toda la información en este análisis sobre la regulación digital en la UE. Cuando Zuckerberg habla de “simplificar”, no parece que sea algo bueno.

🎭 TikTok, Telegram… y los estafadores felices

Las estafas en TikTok se multiplican por seis y en Telegram se triplican. Revolut alerta: el cifrado es el nuevo escondite favorito. Moraleja: si suena demasiado bien para ser verdad, probablemente sea alguien que quiere robarte algo.

⚖️ Ibai y la CNMC: partida inesperada

Ibai Llanos podría enfrentarse a una multa millonaria tras un expediente de la CNMC. Internet crea ídolos en directo… y también les pasa factura en streaming.

🤖 Anthropic, la IA que dice “no”

La empresa de IA que presume de ética se niega a eliminar sus límites para usos militares. El Pentágono amenaza con vetarla. Aquí te explican qué es Anthropic y por qué está en el ojo del huracán. Silicon Valley también tiene debates morales.

💸 OpenAI levanta 110.000 millones

OpenAI (la mamá de ChatGPT) dispara su valoración a 730.000 millones tras una megafinanciación de Nvidia, Amazon y SoftBank. Silicon Valley ya no levanta rondas: levanta rascacielos financieros.

👋 La fintech de Dorsey adelgaza por la IA

La empresa de Jack Dorsey, el creador de Twitter, despedirá a casi la mitad de su plantilla porque la IA permite “hacer más con menos”. La historia de esta reestructuración en Block deja una pregunta incómoda: ¿más eficiencia o menos empleo?

🌍 Trison habla alemán

La tecnológica coruñesa Trison compra la alemana InfraStor y refuerza su presencia internacional. Así se acelera su expansión con este movimiento estratégico de Trison en Europa. Desde A Coruña al mundo… sin escala.

📚 Una librera que conquista algoritmos

Eva Cameán demuestra que recomendar libros en gallego puede ser tendencia. Su historia en Carballo y a través de las redes sociales es la prueba de que el algoritmo también sabe emocionarse. Y leer en gallego, claro.

Y hasta aquí las noticias de la semana. Respira, cierra pestañas… y recuerda: la tecnología cambia muy rápido, pero el café sigue necesitando su tiempo.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si creen que internet ha mejorado su vida.

El 77% de los que han participado ha votado que sí.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Te incomoda que una app sepa tu ubicación en todo momento?

👍 Sí

👎 No

Los resultados, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

42

Porcentaje de usuarios que confiesa pasar más de 10 minutos buscando un archivo perdido en el ordenador cada semana.

🎩 El truco

Crea una carpeta “Temp” en tu ordenador para descargas y archivos temporales, y vacíala semanalmente.

💥 Mi recomendación

El Canal de YouTube “Organización digital”.

Explica cómo sacar el máximo provecho a Google Calendar y otras apps de calendario.

Hasta el próximo jueves.

