Newsletter 83 | Desenredando la tecnología

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Te doy la bienvenida a la edición #83 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: ¿nos están hackeando el cerebro?

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿te molesta aceptar las cookies de las webs?

🔢 El dato: millones de personas que usan internet en el mundo

🎩 El truco: comparte archivos pesados

💥 Mi recomendación: el libro 'El lado oscuro de Google'

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💡 El tema de la semana

¿Nos están hackeando el cerebro… o lo estamos reprogramando nosotros?

Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido una manguera de información apuntándonos directamente a la cara las 24 horas del día.

Noticias, memes, audios, reels, mensajes, notificaciones que vibran como si el mundo dependiera de que respondas ya.

Y mientras tanto, nosotros haciendo scroll como quien come pipas: un vídeo más, y paro. (Spoiler: no paramos).

La escena es cotidiana. Adultos, adolescentes, niños. Cabeza inclinada, pulgar en movimiento automático.

Y entonces surge la gran pregunta, esa que aparece en sobremesas, colegios y grupos de WhatsApp: ¿nos están haciendo daño las pantallas? ¿Están cambiando nuestro cerebro? ¿O estamos dramatizando porque toda revolución tecnológica asusta al principio?

El neuropsicólogo Aarón Fernández del Olmo aborda esta cuestión en su libro El cerebro hackeado, y lo interesante no es el tono apocalíptico (que no lo hay), sino la idea de fondo: nuestro cerebro cambia con la experiencia.

Siempre lo ha hecho.

La lectura lo cambió.

Las ciudades lo cambiaron.

La escritura lo cambió.

Y ahora, cómo no, los smartphones también lo están haciendo.

La palabra mágica aquí es plasticidad.

El cerebro no es una piedra tallada; es más bien como plastilina inteligente.

Se adapta a lo que hace de forma repetida.

Si practicas piano, se reorganiza.

Si aprendes un idioma, se reconfigura.

Si pasas tres horas al día saltando entre TikTok, Instagram y titulares alarmistas… bueno, también se reorganiza.

Pero ojo: plasticidad no significa elasticidad infinita.

No es una goma que se estira sin consecuencias.

Tiene ritmos, límites y necesidades biológicas que no negocian. Atención sostenida, descanso, interacción cara a cara o aburrimiento creativo (sí, aburrirse también es saludable).

Y aquí es donde la cosa se pone interesante.

Porque el problema quizá no sea que las pantallas “estropeen” el cerebro, sino que lo están entrenando para un entorno de estímulos constantes, recompensas inmediatas y cambios rápidos de foco.

¿Eso es bueno o malo?

Como decimos por aquí en Galicia…

Depende, pero no hay que olvidarse que nuestro sistema nervioso evolucionó para detectar peligros en la sabana, no para resistirse a una notificación roja con numerito incluido.

Es como si hubiéramos diseñado máquinas capaces de explotar nuestras debilidades cognitivas con una precisión quirúrgica.

Y lo más fascinante es este bucle: creamos tecnología para facilitarnos la vida… y esa tecnología redefine cómo pensamos, atendemos y nos relacionamos.

Construimos el entorno digital y ese entorno, a su vez, nos reconstruye.

Es un círculo casi filosófico: el mundo que diseñamos termina diseñándonos.

Ahora bien, ¿significa eso que estamos condenados? No necesariamente.

El cerebro es adaptable, sí. Pero también es sensible al contexto.

Igual que aprendimos a convivir con la imprenta, la televisión o el automóvil (sin vivir permanentemente dentro de uno), podemos aprender a relacionarnos con el móvil de forma menos compulsiva y más consciente.

La clave no está en demonizar las pantallas ni en entregarnos a ellas como si fueran inevitables, sino en preguntarnos qué tipo de cerebro queremos entrenar.

Porque cada hábito digital es, en el fondo, una sesión de gimnasio neuronal.

Y no es lo mismo fortalecer la atención profunda que el reflejo automático de refrescar la pantalla.

En un momento en que muchos padres viven preocupados y muchos adultos se sienten culpables por su propio tiempo de uso, conviene recordar algo: las pantallas no se colaron solas en nuestras casas.

Las invitamos.

Y eso implica que también podemos renegociar las condiciones.

Tal vez la pregunta correcta no sea “¿están hackeando nuestro cerebro?”, sino “¿estamos dejando que lo hagan sin supervisión?”.

La tecnología es una herramienta poderosa, casi mágica. Pero como toda herramienta, amplifica lo que ya somos.

Así que la próxima vez que te descubras deslizando el dedo sin saber muy bien por qué, haz una pequeña pausa.

No para sentirte mal.

Solo para darte cuenta.

Porque en esa pausa —breve, casi invisible— sigue estando algo que ninguna notificación ha conseguido hackear del todo: tu capacidad de decidir.

📰 Noticias

El mundo tecnológico no descansa ni cuando intentamos desconectar un rato. Esta semana vienen curvas: móviles futuristas, inteligencia artificial que quiere trabajar sola, tensiones geopolíticas y hasta oportunidades de inversión inesperadas.

🌍📱 MWC 2026: tecnología… y geopolítica

El Mobile World Congress ha vuelto a llenar Barcelona con 105.000 asistentes y casi 3.000 expositores. Pero este año no solo se habló de móviles: también de poder global y tecnología. Aquí puedes ver cómo fue el MWC más geopolítico de los últimos años.

🤖 La IA quiere trabajar sola

Dos de las palabras más repetidas del MWC han sido agentes de IA. Son sistemas capaces de realizar tareas digitales por su cuenta. Suena útil… y también un poco inquietante. Así funcionan estos mayordomos digitales del futuro.

📱✨ Los móviles más locos del MWC

Pantallas que se doblan, conceptos extraños y mucha imaginación. Sin Apple en el escenario, las marcas asiáticas han aprovechado para lucirse. Estos son los cinco móviles más rompedores presentados en Barcelona.

🧠 Tres lecciones que deja el MWC 2026

Más allá de los gadgets, la feria deja pistas sobre hacia dónde va la tecnología. Desde el poder invisible de algunas empresas hasta la falta de paridad en el sector. Aquí están las tres lecciones clave del MWC.

🚫🤖 El Pentágono castiga a una empresa de IA

Anthropic se negó a que su tecnología se usara para vigilancia masiva o armas autónomas… y ha acabado en la lista negra del Pentágono. Un recordatorio de que la IA también es política. Esta es la historia detrás del choque entre Anthropic y EEUU.

💾📈 La inversión tecnológica sorpresa

Mientras todo el mundo mira a la IA, hay un componente informático que se ha disparado un 200% en seis meses. La fiebre de los centros de datos lo está cambiando todo. Aquí puedes entender por qué este componente se ha convertido en oportunidad de inversión.

🇪🇺⚖️ Europa quiere una IA con conciencia

Mientras Silicon Valley corre, Europa intenta poner normas. Investigaciones en España muestran cómo los derechos humanos, la igualdad o la responsabilidad legal empiezan a entrar en el diseño tecnológico. Así se está construyendo el modelo europeo de inteligencia artificial.

☢️ Cuando la IA se pone belicista

Un estudio alerta de que chatbots recomiendan armas nucleares en el 95% de simulaciones de guerra. Sí, has leído bien. Te dejo los detalles sobre esta IA en juegos de guerra. Igual toca enseñarles más “Black Mirror” y menos Risk.

📉 La IA agita la bolsa

Un informe plantea un escenario curioso: éxito tecnológico, desastre macroeconómico. La volatilidad en bolsa por la IA pone a prueba al sector del software. Innovar mola… hasta que Wall Street se marea.

🔬 Galicia avanza… pero aún queda camino

Los fondos europeos han impulsado la innovación gallega, con más de 4.100 millones captados, pero el gasto en I+D sigue siendo mejorable. Un vistazo al estado real del ecosistema tecnológico en este análisis sobre la innovación en Galicia.

Y hasta aquí las noticias tecnológicas de la semana. Si el futuro llega tan rápido como dicen, nos vemos aquí dentro de siete días para intentar volver a desenredarlo.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si les incomoda que una app sepa su ubicación en todo momento

El 60% de los que han participado ha votado que sí, pero hay otro 40% al que no le incomoda.

Vamos con la pregunta de esta semana

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👍 Sí

👎 No

Los resultados, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

6.000

Millones de personas usaron internet en el mundo en 2025, alrededor del 75% de la población. Aun así, unos 2.200 millones siguen desconectados.

🎩 El truco

Comparte archivos pesados sin usar WeTransfer

Súbelos a Google Drive y genera un enlace compartido. Menos registros, menos caducidades.

💥 Mi recomendación

El libro ‘El lado oscuro de Google’, del Colectivo Ippolita

Radiografía crítica del ecosistema Google: lo que ganamos en comodidad y lo que perdemos en control y privacidad.

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