Newsletter 84 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #84 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: algoritmo, la 'magia' detrás de lo que ves en internet

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿has sentido alguna vez saturación digital?

🔢 El dato: horas de media que pasamos en redes sociales

🎩 El truco: usa Google como temporizador

💥 Mi recomendación: el podcast 'Entiende tu mente'

Apúntate a esta newsletter

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

💡 El tema de la semana

Algoritmos, la ‘magia’ detrás de lo que ves en internet

Hoy hablamos de un fenómeno que parece magia negra, pero que en realidad tiene una explicación científica: los algoritmos que deciden lo que ves en internet.

¿Nunca te ha pasado que buscas en Google “receta de tortilla de patatas” y, de repente, Instagram se llena de vídeos de chefs girando la sartén?

O que hablas con un amigo de comprar zapatillas y, al minuto, Facebook te enseña anuncios de deportivas.

Pues no es brujería: son los algoritmos trabajando duro.

Un algoritmo no es más que una receta matemática que dice: “si pasa esto, haz esto otro”.

En redes sociales, observan qué te gusta, a quién sigues, cuánto tiempo pasas viendo un vídeo… y con esa información crean un perfil tuyo.

Su objetivo es sencillo: engancharte.

Cuanto más tiempo estés dentro, más anuncios te muestran, y más dinero ganan ellos.

El problema es que los algoritmos son como ese camarero pesado que insiste en traerte siempre lo mismo porque sabe que lo pides mucho.

Te acaba encerrando en una especie de burbuja digital: solo ves noticias, vídeos o publicaciones que refuerzan tus gustos e ideas.

Abrir la mente a otras opiniones… pues como que se complica.

Pero no todo está perdido: no estamos condenados.

Podemos ‘educar’ al algoritmo y enseñarle a ofrecernos cosas diferentes. ¿Cómo?

Aquí van algunos trucos prácticos:

Da ‘no me gusta’ a lo que no quieres ver. Así el algoritmo aprende tus preferencias.

a lo que no quieres ver. Así el algoritmo aprende tus preferencias. Sigue cuentas variadas que no sean siempre tus favoritas. Nuevas fuentes = nuevos contenidos.

que no sean siempre tus favoritas. Nuevas fuentes = nuevos contenidos. Busca temas diferentes de vez en cuando, aunque no sean tus habituales.

de vez en cuando, aunque no sean tus habituales. Resetea. Hay redes sociales como Instagram o TikTok que te permiten poner ‘el contador a cero’ como cuando te descargaste la aplicación por primera vez.

Hay redes sociales como Instagram o TikTok que te permiten poner ‘el contador a cero’ como cuando te descargaste la aplicación por primera vez. Cierra la app y sal a la calle. Sí, suena extremo, pero funciona. Un poco de desconexión real ayuda más de lo que crees.

Es importante recordar que los algoritmos no tienen criterio humano, solo matemáticas.

Si siempre les damos de comer lo mismo, no esperemos que nos sorprendan con un plato nuevo.

Al final, la clave está en ser conscientes de cómo funcionan y en no dejar que definan toda nuestra experiencia digital.

Además, ser proactivo frente a los algoritmos tiene otra ventaja: amplías tu visión del mundo.

Cuanto más variado sea lo que ves, más curiosidad despiertas, más aprendes y menos te quedas atrapado en la misma burbuja de siempre.

En resumen: los algoritmos mandan, sí, pero no son invencibles.

Con pequeños hábitos y un poco de intención, podemos hacer que trabajen para nosotros y no al revés.

📰 Noticias

La inteligencia artificial sigue acelerando… y con ella llegan debates, experimentos y algún que otro sobresalto. Estas son algunas de las historias tecnológicas que han marcado la última semana.

Prometo que ninguna ha sido escrita por un chatbot… o al menos eso creo.

⚠️ El lado oscuro de la IA ya llega a A Coruña

La inteligencia artificial también tiene su cara menos amable. En A Coruña, abogados ya están viendo casos de pornovenganza generada con IA y estafas hiperrealistas, una señal de que la tecnología avanza… pero la ley todavía intenta alcanzarla.

📺 Pallete advierte: cuidado con lo que dices delante de la tele

El expresidente de Telefónica lanza una reflexión inquietante: si quieres privacidad, mejor no hables delante de la televisión, aunque esté apagada, dice José María Álvarez-Pallete. Puede sonar exagerado… pero da para mirar el mando con cierta desconfianza.

🤝 Europa pide un “pacto social” para la IA

Investigadores y responsables institucionales reunidos en Madrid reclaman un pacto social para la inteligencia artificial generativa. La idea es sencilla: si la tecnología va a cambiarlo todo, mejor decidir entre todos cómo queremos que lo haga.

🎓 El título universitario ya no garantiza trabajo

Un informe de Deutsche Bank advierte de que tener un título universitario ya no asegura una buena carrera laboral. La IA está cambiando las reglas del juego y cada vez más ofertas de empleo exigen saber trabajar con estas herramientas.

🇪🇺 Europa busca su propia vía en la IA

Mientras Silicon Valley lidera la carrera tecnológica, Europa intenta abrir otro camino: una inteligencia artificial que aprenda como los humanos. La idea suena ambiciosa… pero también bastante lógica si queremos máquinas que entiendan el mundo.

⚖️ El Supremo marca límites al odio en redes sociales

El Tribunal Supremo confirma condenas por comentarios contra menores migrantes en redes sociales, al considerarlos incitación a la violencia. Un recordatorio de que internet no es un territorio sin ley, aunque a veces lo parezca.

🛒 El supermercado también se vuelve inteligente

El súper del futuro empieza a tomar forma: carritos inteligentes que saben lo que quieres comprar, tiendas más digitales y experiencias inmersivas. Vamos, que pronto el carrito sabrá tu lista de la compra… antes que tú.

📊 Una IA predice el paro antes que las estadísticas

Investigadores han creado una inteligencia artificial capaz de anticipar las tasas de desempleo antes de que salgan los datos oficiales. Si funciona bien, podría cambiar cómo se toman muchas decisiones económicas.

👤 Avatares que “reviven” a personas fallecidas

La IA también está entrando en un terreno muy delicado: crear avatares digitales de personas fallecidas. No es resucitar a nadie, pero sí difuminar la frontera entre memoria, tecnología y duelo.

📉 Cuando equivocarse es la mejor estrategia

En una jornada en A Coruña, varias empresas de comercio electrónico compartieron sus errores empresariales sin filtros. Porque en tecnología —y en los negocios— a veces el mejor manual es el que se escribe después de equivocarse.

Y hasta aquí las noticias de la semana. Si algo nos enseñan todas ellas es que la tecnología avanza rápido… pero entender lo que significa nos llevará bastante más tiempo.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si les molesta cuando una web les obliga a aceptar cookies para continuar.

Unanimidad. El 100% ha votado que sí.

El otro día estuve en el evento de arriba, el de errores en el comercio electrónico. Uno de los ponentes, un abogado experto en derecho digital, lanzó la pregunta: “¿cuál es la mayor mentira de internet?”

Alguien contestó desde el público: “He leído atentamente y acepto las condiciones de uso”.

Pues eso.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Has sentido alguna vez saturación digital?

👍 Sí

👎 No

Los resultados, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

4,3

Horas de media que pasa un usuario al día en redes sociales en Filipinas, el país donde más se usan. En España la media está en torno a las 2 horas y media. Hablamos de medias, porque todos conocemos a alguien que se pasa de esta media

🎩 El truco

Usa Google como temporizador rápido

Escribe “temporizador 15 minutos” en Google. Sin apps, sin líos.

💥 Mi recomendación

Entiende tu mente.

Un pódcast en español sobre psicología que dedica algunos episodios a cómo la tecnología afecta a nuestra cabeza: la atención, las redes sociales, el FOMO…

Corto, claro y muy fácil de escuchar.

📩 Newsletters anteriores

🚀 Desenredando la tecnología #83

🚀 Desenredando la tecnología #82

🚀 Desenredando la tecnología #81

🚀 Desenredando la tecnología #80

🚀 Desenredando la tecnología #79

🚀 Desenredando la tecnología #78

Haz clic aquí para ver el resto de newsletters﻿

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 3 h. y 15 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 6 m. y 10 seg.

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

👉 Si te ha gustado lo que te he contado puedes suscribirte para recibir en tu correo el resto de ediciones de esta newsletter.

Hasta el próximo jueves.

Sigue la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos cada semana en ‘Desenredando la tecnología’.