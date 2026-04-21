Newsletter 85 | Desenredando la tecnología

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Te doy la bienvenida a la edición #85 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

Volvemos tras tres semanas de parón para intentar desenredar la tecnología.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: el scroll infinito o el tragaperras que llevamos en el bolsillo

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿crees que las pantallas afectan a tu sueño?

🔢 El dato: millones de personas en todo el mundo que aún no tienen internet

🎩 El truco: recupera pestañas cerradas en tu navegador

💥 Mi recomendación: el podcast Kernel, de Álex Barredo

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💡 El tema de la semana

El scroll infinito: la tragaperras que llevamos en el bolsillo

Si alguna vez has abierto Instagram o TikTok “solo un momento” y, de repente, han pasado 20 minutos sin que te des cuenta… tranquilidad: no eres la única persona a la que le sucede.

A todos nos ha pasado. Y no, no es necesariamente falta de fuerza de voluntad.

Puede que todo sea cuestión de diseño.

Cada vez, más expertos comparan el gesto más común del internet moderno —deslizar el dedo hacia arriba para ver el siguiente contenido— con tirar de la palanca de una máquina tragaperras.

Sí, esas que hacen cling cling cling en los casinos.

La comparación puede parecer exagerada, pero tiene bastante sentido desde el punto de vista del cerebro.

Cuando tiras de la palanca en una tragaperras no sabes qué va a salir. Puede ser nada… o puede ser premio.

Esa incertidumbre activa un mecanismo psicológico muy poderoso: la recompensa variable. A veces ganas, a veces no.

Y esa imprevisibilidad es justo lo que mantiene a la gente jugando.

En las redes sociales ocurre algo parecido.

Deslizas el dedo y aparece un vídeo mediocre.

Deslizas otra vez y aparece uno divertido.

Otra vez… uno aburrido.

Otra vez… uno que te hace reír.

Cada nuevo contenido es como abrir una pequeña caja sorpresa. El cerebro piensa: quizá el siguiente sea mejor. Y ahí seguimos, deslizando.

Los ingenieros que diseñan estas plataformas conocen muy bien este comportamiento.

No es casualidad que todas las redes sociales hayan incorporado funciones como el scroll infinito, la reproducción automática de vídeos o los algoritmos de recomendación que afinan cada vez más lo que nos muestran.

El objetivo es simple: que no te vayas.

En Estados Unidos esta lógica de diseño acaba de llegar a los tribunales en uno de los juicios más llamativos del mundo tecnológico reciente.

Una joven ha denunciado a varias grandes plataformas alegando que sus productos están deliberadamente diseñados para generar dependencia, especialmente entre menores.

Durante el juicio, uno de los abogados comparó las redes sociales con “casinos digitales”. La metáfora no es casual.

En ambos casos el modelo de negocio se basa en mantener la atención del usuario el mayor tiempo posible.

Porque en internet hay una moneda más valiosa que el dinero: tu tiempo.

Cuanto más tiempo pasas en una aplicación, más anuncios ves. Y cuantos más anuncios ves, más dinero gana la plataforma. Así de simple.

La cuestión que ahora se debate es hasta qué punto las empresas son responsables de los efectos de ese diseño.

Los abogados que impulsan estas demandas utilizan una estrategia que recuerda mucho a la que se empleó contra las grandes tabacaleras en el siglo XX: demostrar que las compañías conocían los riesgos, pero los minimizaron públicamente.

Las plataformas, por supuesto, lo niegan.

Argumentan que no existe consenso científico que demuestre que las redes sociales causen adicción y recuerdan que los usuarios siempre pueden cerrar la aplicación.

El debate, sin embargo, se vuelve más complejo cuando hablamos de adolescentes. O de niños.

En algunos documentos internos presentados en el juicio se discutía, por ejemplo, la importancia de captar usuarios a edades muy tempranas.

La lógica empresarial es clara: quien entra antes en una plataforma suele quedarse más tiempo en ella a lo largo de su vida digital.

Mientras tanto, gobiernos de distintos países empiezan a mover ficha. Australia ya ha aprobado restricciones de acceso a las redes sociales para menores de 16 años y en Europa se estudian medidas similares.

La preocupación gira en torno a la salud mental, la presión estética de los filtros y el consumo compulsivo de contenido.

En el fondo, la pregunta es incómoda pero inevitable:

¿Hasta qué punto una tecnología diseñada para ser irresistible puede considerarse simplemente “neutral”?

Porque todos creemos que usamos las redes sociales… hasta que miramos el contador de tiempo de pantalla del móvil y descubrimos que quizá, solo quizá, también ellas nos están usando un poco a nosotros.

La próxima vez que estés haciendo scroll y pienses “un vídeo más y paro”, recuerda la comparación.

Puede que no estés en Las Vegas.

Pero la palanca sigue ahí, justo bajo tu dedo. 🎰📱

📰 Noticias

La tecnología no descansa… y esta semana viene especialmente movida. Regulación, privacidad, salud mental y algo de sentido común (por fin) se mezclan en titulares y noticias que dicen mucho de hacia dónde vamos.

🚫 Europa mira a los menores

La UE estudia prohibir el uso de las redes sociales a los menores. La preocupación por los algoritmos adictivos crece… y sí, quizá el scroll infinito no era tan inocente.

📵 Menores sin imagen en redes

Más de menores. España prepara una ley para limitar el uso de la imagen de menores en redes sociales. La regulación sobre redes e IA apunta a más protección… y menos exposición.

⚖️ Meta y YouTube, culpables

Un jurado sentencia que sus plataformas dañaron la salud mental. El fallo sobre la adicción a las redes sociales marca un antes y un después. Y no es precisamente un like.

💸 Meta, condenada en EE.UU.

Más condenas. La dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp deberá pagar 375 millones de dólares por ocultar riesgos para los menores. El caso sobre la explotación infantil en las redes sociales deja claro que mirar hacia otro lado ya no sale gratis.

🔓 Instagram afloja la privacidad

Meta eliminará el cifrado de mensajes en Instagram. Traducido: menos privacidad en tus chats. Lo cuentan en este cambio sobre el cifrado de extremo a extremo. Justo lo que nadie había pedido.

🧨 El algoritmo de Musk

X se transforma bajo el control de Elon Musk en algo más que una red social. Este análisis del uso político del algoritmo muestra que el ‘timeline’ ya no es tan neutral.

🤖 La IA encuentra resistencia

Seis de cada diez empresas no logran que sus trabajadores abracen la inteligencia artificial. El problema no es la tecnología, sino la resistencia al cambio. Spoiler: no todo es cuestión de botones.

🧠 España crea su comité de IA

El Gobierno reúne a expertos para orientar sobre la inteligencia artificial. Una especie de ‘consejo de sabios’ para entender qué está pasando con la IA en empresas y sociedad. Ya tocaba alguien que tradujese todo esto.

📱 Clases de móvil para mayores

Galicia impulsa cursos para aprender a usar el smartphone a partir de los 70. La brecha digital también se combate con paciencia… y mucha práctica con WhatsApp.

💊 Farmacias vs ‘doctor Google’

Las farmacias coruñesas plantan cara a la automedicación alertando de los riesgos reales. Porque confiar en el ‘doctor Google’ puede salir caro… y no precisamente en euros.

La tecnología avanza muy rápido… pero entender sus consecuencias ya es otra historia.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si en algún momento han sentido saturación digital.

El 69% de los que han respondido lo han hecho de forma afirmativa. Y un 31% ha votado que no.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Crees que las pantallas afectan a tu sueño?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

2.200

Millones de personas en todo el mundo que seguían sin acceso a internet en 2025. La brecha digital ya no es solo tecnológica, es económica y educativa

🎩 El truco

Creo que todos sabéis este truco, pero por si a alguno se le ha escapado.

Recupera pestañas cerradas por accidente

Pulsa Ctrl + Shift + T (o Cmd + Shift + T en Mac). Es como tener una máquina del tiempo para tu navegador.

💥 Mi recomendación

El podcast Kernel, de Álex Barredo

Conversaciones pausadas sobre tecnología y sociedad: regulación, trabajo, IA, privacidad…

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