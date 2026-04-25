Newsletter 86 | Desenredando la tecnología

Hola.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: domina tu desorden digital

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿te imaginas tu vida sin internet?

🔢 El dato: porcentaje de emails que no se abren

🎩 El truco: usa el dictado por voz en tu ordenador

💥 Mi recomendación: el libro 'Cómo nos venden la moto'

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💡 El tema de la semana

Domina tu desorden digital

Entre pestañas abiertas, notas, recordatorios y apps, el desorden digital puede ser tan caótico como un escritorio lleno de papeles.

Pero no todo está perdido: con algunos hábitos sencillos, puedes organizar tu vida digital sin volverte loco.

Primero: gestión de pestañas. Todos hemos caído en la trampa de dejar 30 o 40 pestañas abiertas “por si acaso”.

Esto no solo ralentiza tu ordenador, sino que también satura tu cerebro.

La solución: guarda artículos, vídeos o enlaces interesantes en marcadores y ciérralos. Así podrás volver a ellos cuando quieras, sin sentirte atrapado en un mar de pestañas.

Segundo: listas de tareas y notas. Centralizar tus ideas y recordatorios es clave.

Apps como Notion, Todoist o Google Keep permiten anotar tareas, organizar proyectos y marcar prioridades.

Olvida la libreta dispersa o los post-its por toda la casa; aquí tienes todo en un solo lugar, accesible desde cualquier dispositivo.

Tercero: carpetas y archivos organizados. El ordenador lleno de documentos sin clasificar es un clásico del caos digital.

Crea carpetas claras, nombra tus archivos de manera descriptiva y evita duplicados.

Por ejemplo, ProyectoX_Informe_Agosto2025.docx te dice todo lo que necesitas saber sin abrir el archivo.

Un sistema así reduce el estrés y ahorra tiempo cada día.

Cuarto: limpieza periódica. Igual que ordenas tus cajones o tu armario (porque los ordenas, ¿verdad?), tu espacio digital también necesita mantenimiento.

Cada mes revisa lo que no uses y bórralo: documentos antiguos, aplicaciones olvidadas, capturas de pantalla que ya no sirven…

La acumulación digital cansa más que los correos sin leer y te hace sentir que nunca estás al día.

Quinto: silencia notificaciones innecesarias. Cada aviso interrumpe tu concentración y roba tu atención.

Mantén solo lo esencial: mensajes importantes, alarmas o llamadas prioritarias.

Todo lo demás puede esperar.

Dale un respiro a tu cerebro digital y verás cómo tu productividad mejora y tu estrés disminuye.

Algunos consejos extra que marcan la diferencia:

Usa etiquetas o colores en apps de notas para organizar temas o proyectos.

Haz backups regulares de archivos importantes. La organización sin seguridad es como un castillo de arena.

Dedica unos minutos al final del día a revisar tareas completadas y preparar el día siguiente. Esto ayuda a cerrar la jornada con sensación de control.

La clave del orden digital está en la constancia y en pequeñas rutinas diarias.

No hace falta hacerlo todo de golpe; basta con aplicar estos hábitos poco a poco.

Al final, un entorno digital limpio y organizado reduce estrés, aumenta tu productividad y hace que tu ordenador y tu móvil trabajen para ti, y no al revés.

En definitiva, manejar tu desorden digital es más que estética: es eficiencia, tranquilidad y control sobre tu vida tecnológica.

Cada pestaña cerrada, cada carpeta organizada y cada notificación silenciada es un paso hacia un día más relajado y productivo.

📰 Noticias

La tecnología no descansa ni aunque nosotros intentemos desconectar un rato.

Esta semana viene cargada de relevos históricos, clones digitales, vigilancia silenciosa y hasta hoteles que quieren ser más humanos gracias a la IA. Sí, 2026 sigue empeñado en no aburrirnos.

🍏 Apple cambia de era

Después de años siendo la voz tranquila tras la era Steve Jobs, Tim Cook dejará la dirección ejecutiva de Apple y John Ternus tomará el relevo. Cook no se va del todo: cambia de silla, pero sigue en la mesa.

🤖 Zuckerberg ya tiene doble

Por si no bastaba con un Mark Zuckerberg, Meta trabaja en un clon con IA para sustituirle en reuniones. La gran duda no es técnica: es si el clon también mirará raro en las videollamadas.

👀 Te rastrean igual

Aunque digas “no”, parece que algunos gigantes tecnológicos escuchan “ya veremos”. Un estudio señala que Meta, Google y Microsoft siguen rastreando tu actividad web incluso cuando te opones. Las cookies nunca se van del todo.

🛡️ Google contra los anuncios trampa

Google asegura que en 2025 bloqueó 8.300 millones de anuncios maliciosos con ayuda de Gemini. La IA ya no solo responde dudas: también evita que acabes comprando zapatillas sospechosamente baratas.

📱 La UE quiere saber tu edad

Bruselas ultima una app para verificar la edad en internet. La idea es proteger a menores sin convertir internet en la cola de una discoteca. Fácil no parece, pero intención hay.

💼 Musk busca entrenadores para su IA

Desde casa, sin ser programador y por unos 260 euros al día: así suena la oferta de xAI para entrenar su inteligencia artificial en Europa. Tu madre por fin podrá decir que mirar vídeos sí era un trabajo.

🏨 Hoteles más humanos gracias a la IA

Parece contradictorio, pero no: las cadenas hoteleras quieren usar la IA para ofrecer una experiencia más humana. Si consigue que no tengas que repetir tres veces tu reserva, ya suma puntos.

📵 Adiós al WhatsApp del cole

La Xunta prepara cambios y uno de los más llamativos es que las familias ya no hablarán con profesores por WhatsApp. El doble check azul deja de ser la herramienta pedagógica oficial.

📊 A Coruña mira a los datos

Los días 8 y 9 de mayo llega La Datolada, una cita centrada en datos e IA con enfoque práctico. Porque hablar de inteligencia artificial está bien, pero entender para qué sirve, mejor.

⚖️ Musk y otro frente judicial

La justicia francesa investiga a X por el uso de la IA en la difusión de contenido muy grave, mientras Elon Musk evita comparecer. Hay semanas en las que dirigir varias empresas parece casi relajante.

Y hasta aquí el repaso semanal.

Si dentro de unos días descubres que tu jefe es un clon de IA o que tu hotel te entiende mejor que tu ex, ya sabes que lo leíste aquí primero.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si creen que las pantallas afectan a su sueño.

El 80% de los que han respondido lo han hecho de forma afirmativa.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Te imaginas tu vida sin Internet?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

70

Porcentaje de los correos electrónicos que nunca se abren y solo ocupan espacio en nuestra bandeja.

🎩 El truco

Usa el dictado por voz para escribir más rápido

En Windows Win + H. En Mac, doble pulsación de la tecla Fn. Ideal para escribir ideas cuando tus dedos no siguen el ritmo de tu cabeza.

💥 Mi recomendación

El libro ‘Cómo nos venden la moto, de Noam Chomsky e Ignacio Ramonet.

Clásico libro sobre propaganda y medios que ayuda a leer con otros ojos la desinformación en redes y plataformas.

📩 Newsletters anteriores

🚀 Desenredando la tecnología #84

🚀 Desenredando la tecnología #83

🚀 Desenredando la tecnología #82

🚀 Desenredando la tecnología #81

🚀 Desenredando la tecnología #80

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