Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un avión de Ryanair aterriza por primera vez en A CoruñaCuenta atrás para el nuevo urbanismo en ArteixoEl calendario del Dépor en la recta final de SegundaUna de las empanadas más famosas de A CoruñaEntrevista a Álex Hernández, exjugador del Leyma
instagramlinkedin

Tecnología militar

Google cierra un acuerdo confidencial para ceder su IA al Pentágono a pesar de la oposición de cientos de empleados

Más de 600 empleados de la compañía se oponen a que el Departamento de Guerra pueda utilizar Gemini para la selección de objetivos y la planificación de misiones militares, tareas que consideran "inhumanas o extremadamente perjudiciales"

El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, durante la presentación del nuevo buscador en la conferencia de desarrolladores Google I/O

El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, durante la presentación del nuevo buscador en la conferencia de desarrolladores Google I/O / Google

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Google también cederá su inteligencia artificial al ejército de Estados Unidos. El gigante tecnológico cerró este lunes un controvertido acuerdo confidencial para gestionar las redes clasificadas del Pentágono, según ha adelantado 'The Information'.

El trato permitirá al rebautizado como Departamento de Guerra utilizar Gemini, la familia de modelos de IA de Google, para "cualquier fin gubernamental lícito". En concreto, para tareas particularmente sensibles como la selección de objetivos militares o la planificación de misiones.

De esta manera, Google sigue los pasos de OpenAI y xAI. En las últimas semanas, la start-up responsable de ChatGPT y la firma de IA de Elon Musk también han cerrado acuerdos para suministrar su tecnología a la administración Trump para uso clasificado.

Las 'apps' de DeepSeek, ChatGPT y Google Gemini

Las 'apps' de DeepSeek, ChatGPT y Google Gemini / Andrey Rudakov / Bloomberg

Protestas de los empleados

En 2025, Google, OpenAI y Anthropic ya firmaron un acuerdo de 200 millones de dólares para ceder sus aplicaciones de IA generativa al departamento que encabeza Pete Hegseth. Sin embargo, la polémica estalló a principios de año cuando Anthropic decidió poner límites al uso de su tecnología para prohibir la creación de armas autónomas y de sistemas de vigilancia social masiva. La restricción indignó tanto a la Casa Blanca que impuso un veto como castigo a la firma dirigida por Dario Amodei.

El acuerdo, según 'The Information', incluye una cláusula que establece que la IA "no debe utilizarse" para la vigilancia social y las armas autónomas "sin la supervisión y el control humanos adecuados". Sin embargo, también indica que Google no tiene derecho a controlar o vetar las decisiones del Gobierno estadounidense.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el Secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el Secretario de Guerra, Pete Hegseth. / Europa Press

Protestas de los empleados

El nuevo acuerdo de Google con el Pentágono no establece esos mismos límites. Conscientes de ello, más de 600 empleados de la compañía han firmado una carta en la que piden a su director ejecutivo, Sundar Pichai, hacer como Anthropic y oponerse a la presión del Pentágono. "Queremos que la IA beneficie a la humanidad; no queremos que se utilice de formas inhumanas o extremadamente perjudiciales", reza la misiva. "La única forma de garantizar que Google no se vea implicado en tales daños es rechazar cualquier carga de trabajo clasificada. De lo contrario, esos usos podrían producirse sin que lo sepamos ni tengamos la capacidad de impedirlos".

Noticias relacionadas y más

Queremos que la IA beneficie a la humanidad; no queremos que se utilice de formas inhumanas o extremadamente perjudiciales

Carta de los empleados de Google

La compañía ha asegurado que "proporcionar acceso a la API de nuestros modelos comerciales, incluso en la infraestructura de Google, con prácticas y condiciones estándar del sector, representa un enfoque responsable para apoyar la seguridad nacional".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La panadería con una de las empanadas más famosas de A Coruña cumple 70 años: 'Mi padre llevaba el pan con un carro y una burra
  2. Abre en el centro comercial Cuatro Caminos la primera pastelería palestina de A Coruña: dulces artesanales 'únicos' en España
  3. Nuevo local de hostelería y deportes náuticos en O Parrote: el Puerto de A Coruña busca concesionario para el edificio que abrirá este verano
  4. La ingeniera informática Virginia Mato, de la Universidade da Coruña, gana el Premio Ada Byron: 'Lo que buscamos es estar representadas
  5. Cuenta atrás para el nuevo urbanismo de Arteixo después de 26 años: el plan general ya está en manos de la Xunta y el Estado
  6. Abre la carrera por el gran contrato público de A Coruña, de más de 642 millones: las empresas podrán presentar ofertas a Nostián hasta el 8 de junio
  7. Falta de camiones en A Coruña: autónomos que paran por el alto precio del diésel y subidas del 20 o 30% en portes contratados
  8. Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos

La Policía Local de Arteixo detiene a dos personas por violencia de género

La Policía Local de Arteixo detiene a dos personas por violencia de género

Los mejores chollos de Amazon (28 de abril) del último día de la Semana de la tecnología

Los mejores chollos de Amazon (28 de abril) del último día de la Semana de la tecnología

La gran ilusión verde: cómo la industria cárnica y láctea enmascara su impacto climático

La gran ilusión verde: cómo la industria cárnica y láctea enmascara su impacto climático

Nueve meses de cárcel para los dos condenados en el primer juicio por la agresión en la que murió Yoel Quispe

Nueve meses de cárcel para los dos condenados en el primer juicio por la agresión en la que murió Yoel Quispe

Banco Sabadell, motor de crecimiento empresarial en el arco mediterráneo

Banco Sabadell, motor de crecimiento empresarial en el arco mediterráneo
Tracking Pixel Contents