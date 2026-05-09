Newsletter 88 | Desenredando la tecnología

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Te doy la bienvenida a la edición #88 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: del like al dinero: cuando invertir se vuelve viral

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿te da más miedo perder el móvil que la cartera?

🔢 El dato: porcentaje de españoles que compran online

🎩 El truco: descarga mapas offline antes de viajar

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube 'La manzana mordida'

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💡 El tema de la semana

Del like al dinero: cuando invertir se vuelve viral

Hay gente que elige un restaurante mirando las reseñas.

Otros, las vacaciones según Instagram.

Y luego están los que, sin darse mucha cuenta, empiezan a mirar qué hacer con su dinero porque alguien en redes sociales o en un vídeo que le ha saltado en un anuncio en YouTube lo ha explicado en 30 segundos con música de fondo y suena muy fácil.

Así han crecido los llamados finfluencers.

Una mezcla curiosa entre divulgador financiero, creador de contenido y, en algunos casos, vendedor con sonrisa perfecta.

Gente que te habla de inversión como quien recomienda una serie: fácil, rápido y aparentemente sin consecuencias.

Y claro, engancha.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo público que vigila que los mercados financieros en España funcionen de forma transparente y sin engaños y que no suele meterse en conversaciones de bar ni en tendencias de TikTok, ha decidido hacerlo.

Ha publicado una guía con un título bastante elocuente: “Del like a la inversión”.

Traducido: cuidado, porque entre deslizar el dedo y mover el dinero hay un salto más grande de lo que parece.

El fenómeno tiene lógica.

La inversión, durante años, fue un territorio reservado a expertos, bancos y lenguaje críptico.

De repente, alguien aparece en redes y te lo explica como si fuera tan fácil como montar un mueble de Ikea.

Sin manual complicado.

Sin corbata.

Sin esa sensación de que estás entrando en un sitio donde no sabes ni cómo sentarte.

El problema es que montar un mueble mal suele acabar con una balda torcida.

Invertir mal… ya sabes.

La guía de la CNMV no viene a demonizar a estos perfiles.

De hecho, reconoce que han ayudado a acercar conceptos financieros a mucha gente que antes ni se lo planteaba.

Han democratizado, en parte, una conversación que estaba bastante cerrada.

Y eso, bien hecho, es positivo.

Pero también pone el foco en lo incómodo: no todo lo que parece consejo es consejo, ni todo lo que suena a recomendación es desinteresado.

Hay contenidos que simplifican en exceso, otros que omiten riesgos y algunos que, directamente, están más cerca del engaño que de la información.

Porque aquí entra un detalle importante: en redes sociales, la línea entre contar y vender es cada vez más fina.

Y en finanzas, esa línea importa más que en casi cualquier otro ámbito.

Un vídeo puede parecer espontáneo, pero detrás puede haber acuerdos comerciales.

Una recomendación puede sonar honesta, pero estar condicionada.

El riesgo no está solo en que alguien te engañe.

Está en que te convenza sin que te des cuenta de que te está convenciendo.

Por eso la CNMV insiste en algo que suena básico, pero no siempre lo es: entender qué estás viendo. Quién lo dice, por qué lo dice y qué gana con ello.

También hay una especie de efecto ilusión que juega en contra.

Ver a alguien explicar inversiones con naturalidad da la sensación de que es fácil.

Que está al alcance de cualquiera.

Aquí aparece una contradicción interesante: cuanto mejor se explica algo complejo, más fácil parece… y más fácil es confiar sin cuestionar.

No se trata de desconfiar de todo.

Se trata de recordar que, cuando el contenido pasa de entretener a influir en decisiones reales, cambia el terreno de juego.

Porque un like es gratis. Pero invertir, no.

Quizá la clave no sea dejar de escuchar a estos nuevos divulgadores, sino aprender a escucharlos mejor.

Con un pequeño filtro mental activado.

Como cuando alguien te recomienda un restaurante con mucho entusiasmo y tú, antes de reservar, echas un vistazo más.

📰 Noticias

Esta semana, la tecnología nos ha dejado una sensación curiosa: cuanto más inteligentes se vuelven las máquinas, más preguntas incómodas surgen.

Privacidad, negocio, menores en redes… y alguna que otra decisión que parece sacada de una serie de ciencia ficción. Vamos a poner un poco de orden.

🔍 Tus chats no son tan privados

Un estudio del IMDEA sobre chatbots revela rastreadores de terceros en herramientas como ChatGPT o Claude. Traducido: no siempre hablas solo con la máquina. Y sí, da un poco de vértigo.

🎙️ La voz también te delata

La IA capaz de analizar tu voz puede inferir emociones, salud o identidad. No es magia, es estadística… pero empieza a parecerse bastante a que te lean la mente sin pedir permiso.

⚔️ Google y el Pentágono, un acuerdo incómodo

El pacto de Google con Defensa para usar su IA en misiones militares ha encendido a sus propios empleados. La pregunta ya no es si la IA puede hacerlo, sino si debería.

⚖️ Demanda a OpenAI tras un tiroteo

Las familias de un tiroteo masivo en Canadá que denuncian a OpenAI acusan a la empresa de no alertar sobre conversaciones peligrosas. Un caso que abre un debate delicado: ¿hasta dónde debe vigilarse una IA?

👶 Europa aprieta con los menores en redes

Bruselas señala a Meta por permitir que menores accedan fácilmente a Facebook e Instagram. Mentir sobre la edad sigue siendo tan fácil como marcar una casilla.

🪪 España prepara el “carné digital”

El Gobierno trabaja en una app para verificar la edad online. La idea: menos menores en redes. El reto: que funcione sin convertirse en otro trámite que se puede saltar sin más.

🧠 Gemini quiere conocerte mejor

Google activa la memoria en su IA con Gemini más personal. Recordará tus preferencias… y probablemente también lo que no recuerdas tú. Útil, sí. Inquietante, también.

📉 OpenAI crece… pero no tanto

Según un informe filtrado, ChatGPT no crece al ritmo esperado. Mantener la revolución de la IA cuesta mucho dinero… y paciencia.

☁️ OpenAI abre nuevas puertas

La compañía rompe su exclusividad con Microsoft y se acerca a Google o Amazon. En la nube, como en la vida, conviene no depender de un solo proveedor.

🎧 ElevenLabs aterriza en España

La empresa de voces sintéticas abre oficina en España. Su tecnología ya suena tan real que, dentro de poco, dudarás si esa llamada es humana… o no.

Y así estamos: rodeados de máquinas que aprenden de nosotros… mientras nosotros intentamos entenderlas a ellas.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si creen que las redes sociales deberían tener límite de uso diario para todos los usuarios

La verdad es que me ha sorprendido el resultado. Casi dos tercios (el 64%) ha votado que las redes sociales sí deberían tener límite de tiempo

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Te da más miedo perder el móvil que la cartera?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

59,6

Porcentaje de españoles que han comprado online en los últimos tres meses. Desde hace un tiempo “ir de compras” significa abrir una app.

🎩 El truco

Descarga mapas offline antes de viajar

En Google Maps busca la zona → “Descargar mapa”.

Por si no tienes cobertura en ese lugar y, además, sin sustos con el roaming.

💥 Mi recomendación

El canal de Youtube La Manzana Mordida

Noticias, análisis y trucos del universo Apple en español, actualizados prácticamente a diario.

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