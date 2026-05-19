Newsletter 89 | Desenredando la tecnología

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Te doy la bienvenida a la edición #89 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

💡 El tema de la semana: cuando tu compañero de oficina ya no es humano

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿has caído alguna vez en una fake news?

🔢 El dato: tiempo que se dedica cada día a las redes sociales

🎩 El truco: usa notas de voz

💥 Mi recomendación: el podcast Kaizen

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💡 El tema de la semana

Cuando tu compañero de oficina ya no es humano

Hay una escena que empieza a repetirse en muchas oficinas.

Alguien abre un Excel gigantesco, suspira, pulsa un botón y, mientras antes necesitaba media mañana para ordenar datos, ahora la tarea se resuelve en segundos.

El problema es que, cuando uno ve eso, inevitablemente aparece la pregunta incómoda: “Entonces… ¿para qué hago falta yo?”.

La inteligencia artificial lleva meses instalada en una especie de montaña rusa emocional colectiva.

Un día parece el becario perfecto.

Al siguiente, el meteorito laboral definitivo.

Y ahora llega Funcas —uno de los principales ‘think tanks’ económicos de España y una de las voces más influyentes en análisis financiero y laboral— con una cifra que impresiona incluso aunque ya estemos acostumbrados a titulares apocalípticos: entre 1,7 y 2,3 millones de empleos podrían verse destruidos en España en la próxima década por el impacto de la IA.

Pero aquí conviene hacer una pausa.

Cuando escuchamos “destrucción de empleo” imaginamos robots entrando en una oficina con una caja de cartón para acompañar a la gente a la salida.

Y la realidad probablemente será bastante menos cinematográfica… y mucho más silenciosa.

Lo que plantea el informe no es que desaparezcan millones de trabajadores de golpe, sino millones de tareas.

Muchas empresas no despedirán masivamente; simplemente dejarán de contratar ciertos perfiles, renovarán menos sustituciones o reorganizarán funciones.

Es un cambio parecido al que ocurrió cuando el GPS dejó de ser un aparato independiente porque Google Maps ya venía integrado en el móvil.

No hubo funeral para el TomTom.

Simplemente dejó de ser imprescindible.

Los perfiles más expuestos son los administrativos y técnicos de nivel medio.

Es decir, esos trabajos donde gran parte del día consiste en procesar información, redactar documentos, clasificar datos o responder correos repetitivos.

Dicho de otra forma: justo aquello que una IA hace con entusiasmo infinito y sin pedir pausa para el café.

Pero hay un detalle interesante en el estudio: España tiene menos riesgo de automatización que otros países.

Y la razón es casi cultural.

Nuestra economía sigue teniendo mucho peso de tareas físicas e interpersonales.

Hay muchos trabajos donde hablar, negociar, improvisar o tratar con personas sigue siendo importante.

Por mucho que una IA redacte correos impecables, todavía no sabe mirar a alguien con cara de “tranquilo, yo te lo soluciono”.

Eso no significa inmunidad. Solo algo parecido a ganar unos minutos extra antes de que empiece el examen.

De hecho, el dato más revelador probablemente no sea el de los empleos destruidos, sino el de las empresas que ya usan IA: han pasado del 12,4% al 21,1% en apenas dos años.

Esa subida es la verdadera noticia.

Porque la tecnología no cambia el mundo cuando aparece.

Lo cambia cuando deja de parecer rara.

Hace dos años decir que utilizabas ChatGPT en el trabajo sonaba casi clandestino.

Ahora empieza a resultar extraño justo lo contrario: no usar ninguna herramienta de IA.

Lo curioso es que el propio informe también deja espacio para el optimismo.

Funcas calcula que podrían surgir más de 1,6 millones de nuevas ocupaciones ligadas a esta transformación.

El problema es que esas nuevas oportunidades no siempre estarán al alcance de quienes pierdan su empleo.

Porque aprender a trabajar junto a la IA será menos como instalar una actualización y más como cambiar de idioma a mitad de partida.

Ahí está probablemente el verdadero desafío de esta década: no tanto si la IA nos quitará el trabajo, sino si seremos capaces de reinventarnos más rápido de lo que cambia la tecnología.

Porque la historia demuestra que las revoluciones tecnológicas destruyen profesiones… pero también crean otras que antes parecían absurdas.

Y quizá esa sea la parte más desconcertante de todo esto: que el futuro laboral no tiene pinta de ciencia ficción.

Tiene pinta de adaptación constante.

Aunque, visto lo visto, igual dentro de diez años la habilidad más valiosa del mercado laboral será simplemente saber distinguir cuándo un correo lo escribió una persona… y cuándo lo redactó una IA que empieza sus mensajes con “Espero que este email te encuentre bien”.

📰 Noticias

Esta semana la tecnología viene con un poco de todo: gigantes que recortan privacidad, Europa intentando poner puertas al algoritmo y robots que ya hacen trabajos que muchos humanos evitarían encantados.

Mientras tanto, en A Coruña seguimos demostrando que la IA no solo se discute en Silicon Valley. También se debate aquí, café en mano y portátil abierto.

🔓 Instagram abre tus mensajes

Meta ha decidido que el cifrado de extremo a extremo en Instagram pase a mejor vida. La explicación oficial suena técnica; la sensación para muchos usuarios, bastante menos.

La privacidad digital empieza a parecerse a esas galletas que “mejoran la experiencia” mientras aceptas todo sin leer.

🤖 Europa pone límites… pero con freno de mano

La UE recorta parte de su regulación de la IA y aplaza hasta 2027 algunas restricciones importantes. Eso sí: las apps que generan desnudos falsos sí quedan vetadas.

Europa sigue debatiéndose entre proteger a los ciudadanos o no espantar a las tecnológicas antes del desayuno con su nuevo acuerdo sobre inteligencia artificial.

📵 WhatsApp pierde amigos en Bruselas

Cada vez más instituciones europeas quieren alejar WhatsApp de los despachos oficiales.

El motivo mezcla soberanía digital, seguridad y dependencia tecnológica. Traducido al lenguaje cotidiano: quizá no era buena idea contar secretos de Estado en la misma app donde tu tío manda memes o su sede está en el mismo país que gobierna Trump. La ofensiva contra WhatsApp en la administración europea va muy en serio.

💻 El FMI teme a la IA… y con razón

El organismo internacional alerta de que modelos avanzados como el reciente Mythos podrían facilitar ciberataques mucho más sofisticados contra bancos y sistemas financieros.

Porque bastante estrés da ya mirar la cuenta corriente como para añadir hackers con superpoderes algorítmicos.

🌐 Irán lleva la guerra al teclado

La inteligencia artificial también se está convirtiendo en arma geopolítica. Irán intensifica campañas de desinformación y ciberataques contra infraestructuras críticas de EEUU e Israel.

El campo de batalla moderno ya no siempre tiene tanques: a veces tiene servidores, bots y mucho café frío.

🍿 Musk contra OpenAI: temporada nueva

El juicio entre Elon Musk y OpenAI sigue dejando frases dignas de un serie de HBO. Musk asegura que fue engañado por Sam Altman y vuelve a presentarse como el hombre que intenta salvar a la humanidad de la IA.

Silicon Valley ya no necesita guionistas. Las últimas declaraciones de Elon Musk parecen escritas para un documental.

📊 A Coruña se llena de IA

Más de 250 personas participaron el pasado fin de semana en La Datolada, el encuentro sobre analítica digital e inteligencia artificial celebrado en la UDC.

Y sí, la frase de su organizadora en esta entrevista resume bastante bien el momento actual: parece que si no hablas de IA, internet te retira el carnet tecnológico.

📱 Galicia tendrá nueva app educativa

La Xunta prepara una plataforma que sustituirá a abalarMóbil e integrará matrículas, pagos y gestión académica.

La vida escolar entra oficialmente en la fase “todo en una sola app”. La futura plataforma educativa gallega aspira a centralizar casi toda la gestión académica.

😵‍💫 Hackean al presidente de RTVE

José Pablo López sufrió el robo de su perfil en X por parte de un fan de Elon Musk. Que te hackeen la cuenta ya es desagradable; que encima el secuestrador venga con fervor tecnológico incorporado añade un punto surrealista. El robo del perfil en X ha dado bastante que hablar.

🦾🔥 Un robot español ya apaga incendios

España tiene un nuevo héroe tecnológico: un robot cuadrúpedo capaz de entrar en zonas peligrosas para combatir incendios.

Parece salido de un videojuego futurista, pero seguramente más de un bombero humano le daría las gracias encantado desde una distancia prudente. Este robot-bombero desarrollado en España demuestra que la robótica útil también puede tener acento local.

Y hasta aquí el repaso de una semana en la que la tecnología volvió a demostrar que puede salvar incendios… o provocarlos en redes sociales.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si les da más miedo perder el móvil que la cartera.

La votación ha estado muy igualada y, además, ha sido una de las encuestas con más participación.

El 53,3% ha votado que no le da más miedo perder el móvil que la cartera, mientras que al 46,7% sí le da más miedo.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Has caído alguna vez en una fake news?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

59,6

Porcentaje de españoles que han comprado online en los últimos tres meses. Desde hace un tiempo “ir de compras” significa abrir una app.

🎩 El truco

Usa notas de voz para recordar ideas fugaces

En vez de escribir, graba una nota rápida. Tu yo del futuro lo agradecerá.

💥 Mi recomendación

El podcast Kaizen, de Jaime Rodríguez de Santiago

No es solo tecnología, pero habla mucho de decisiones, sesgos, atención y cómo lidiar mejor con el mundo digital.

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🚀 Desenredando la tecnología #88

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