Newsletter 90 | Desenredando la tecnología

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Te doy la bienvenida a la edición #90 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: mantén tu móvil y PC ágiles

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿crees que internet nos hace más impacientes?

🔢 El dato: porcenaje de usuarios que nunca han limpiado la caché de su móvil o navegador

🎩 El truco: reinicia tu router una vez al mes

💥 Mi recomendación: el podcast Lo que tú digas

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Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

💡 El tema de la semana

Mantén tu móvil y PC ágiles

El historial de navegación y la caché son aliados invisibles… hasta que se convierten en los culpables de un móvil o PC lento.

Hoy hablamos de cómo limpiar y mantener tus dispositivos para que funcionen como nuevos, sin gastar un euro extra.

Primero: borrar caché periódicamente.

Cada app y navegador guarda datos temporales que ayudan a que las páginas se carguen más rápido… al menos al principio.

Pero con el tiempo, esos archivos ocupan espacio innecesario y pueden ralentizar tu dispositivo.

Haz limpieza cada cierto tiempo y notarás cómo todo vuelve a moverse con fluidez.

Cuando acabes de leer esta newsletter mira lo que pesa tu app de Instagram o TikTok.

Segundo: historial de navegación.

Mantenerlo limpio no solo libera memoria, sino que protege tu privacidad.

Si compartes el ordenador o tu móvil con otros, borrar el historial evita que curioseen en tus búsquedas y páginas visitadas.

Además, revisarlo te ayuda a eliminar enlaces que ya no necesitas y mantener el navegador ordenado.

Tercero: gestión de cookies.

Algunas cookies son útiles, como las que recuerdan tus preferencias en páginas web.

Otras, en cambio, solo rastrean tu actividad y llenan tu navegador de datos innecesarios.

Configura tu navegador para bloquear las cookies que no necesites y mejorar tanto la velocidad como tu privacidad online.

Cuarto: reinicio y actualización.

A veces la solución más sencilla es la más efectiva.

Reiniciar el dispositivo limpia la memoria temporal y cierra procesos que consumen recursos.

Además, mantener el sistema y las apps actualizadas garantiza mejor rendimiento, seguridad y compatibilidad con nuevas funciones.

Algunos consejos extra para mantener tu dispositivo siempre ágil:

Automatiza la limpieza de caché y cookies si tu navegador o apps lo permiten. Esto evita que se acumulen sin que te des cuenta.

Utiliza herramientas de limpieza integradas en el sistema o apps confiables que detecten archivos innecesarios.

No descuides la memoria interna: elimina archivos viejos o grandes que no uses y considera la nube para almacenamiento extra.

Revisa extensiones y apps instaladas. Algunas consumen recursos incluso sin usarlas. Desinstalar lo que sobra libera velocidad.

En resumen, un dispositivo limpio y ordenado es un dispositivo feliz. Mantener la caché, historial y cookies bajo control no solo mejora la velocidad, sino también tu seguridad y experiencia de usuario.

Con unos minutos de mantenimiento regular, tu móvil o PC podrán trabajar contigo y no contra ti.

📰 Noticias

Esta semana la inteligencia artificial ha decidido no tomarse descanso. ¡Qué raro!

Entre centros de datos en el espacio, robots investigadores en Japón y huelgas que podrían poner patas arriba el mercado mundial de chips, la sensación es que vivimos en una mezcla entre el telediario y un capítulo raro de Black Mirror.

Y, como casi siempre, Galicia y A Coruña también se han colado en la conversación tecnológica.

🤖 La IA coruñesa que vigila pájaros

Esta semana escribí un reportaje sobre la ingeniería coruñesa Instra que ha creado un sistema que detecta aves en tiempo real para evitar colisiones en parques eólicos. Porque el futuro tecnológico también pasa por lograr que los aerogeneradores no se conviertan en enemigos de las gaviotas.

📚 Dos alumnos coruñeses revolucionan un booktrailer

Dos estudiantes de Culleredo han ganado un certamen gracias a un booktrailer creado con IA inspirado en “Corredora”, de María Reimóndez. Hay generaciones que crecieron haciendo trabajos en cartulina y otras que ya montan estudios digitales desde clase.

🏙️ Tres concellos coruñeses apuestan por gobernar con IA

Arteixo, A Laracha y Carballo quieren captar fondos europeos para desarrollar la plataforma Cognix. El futuro quizá llegue antes al Concello que a muchas reuniones eternas de comunidad de vecinos.

🌍 Galicia quiere retener talento IA

Empresas y universidades defendieron en el Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica, editora de LA OPINIÓN, que la región puede convertirse en referente tecnológico si logra mantener aquí a sus profesionales. Traducido al lenguaje cotidiano: formar talento está bien; evitar que haga las maletas, todavía mejor.

💥 Samsung amenaza con parar el mundo digital

La posible huelga de 48.000 trabajadores de Samsung pone nervioso al sector tecnológico mundial. Si fallan los chips DRAM, tiemblan los móviles, los ordenadores y la IA. Y ya sabemos cómo se pone internet cuando tarda dos segundos más en cargar algo.

🚀 Google y SpaceX quieren llevar la IA al espacio

Google y SpaceX estudian poner centros de datos en órbita aprovechando energía solar continua. La idea parece sacada de una película de ciencia ficción, aunque algunos expertos recuerdan que quizá primero convendría que nuestros routers terrestres funcionen siempre bien.

🔐 Europa mira con miedo a Mythos

La IA Mythos de Anthropic preocupa en Bruselas por su supuesta capacidad para explotar miles de vulnerabilidades informáticas. El viejo miedo europeo vuelve a aparecer: depender tecnológicamente de Estados Unidos mientras todos hablamos de soberanía digital tomando café.

📡 Microsoft, Israel y el espionaje

El director de Microsoft en Israel dimitió tras revelarse el uso de Azure para almacenar registros masivos de llamadas de civiles palestinos. Otra semana más recordando que la nube no siempre es solo ese sitio donde guardamos fotos del móvil.

🎬 La IA llega a Cannes

El Festival de Cannes vuelve a discutir sobre inteligencia artificial después de que un documental utilizase imágenes generadas para recrear una entrevista de John Lennon. El debate ya no es si la IA crea arte, sino cuánto tardará en ganar un premio importante.

💶 Más de 8.000 millones para innovación

El Gobierno presentó una nueva estrategia nacional de ciencia y tecnología. La cifra impresiona, aunque cualquier persona que haya intentado imprimir algo en una oficina pública sabe que modernizar un país lleva su tiempo.

👩‍💻 La IA golpeará más a las mujeres de mediana edad

Un informe sobre empleo e inteligencia artificial alerta de que el impacto será especialmente fuerte en sus trayectorias laborales. La tecnología avanza rápido, pero adaptar el mercado laboral sigue yendo a velocidad de módem noventero.

🤖 Japón prueba laboratorios casi autónomos

Japón inauguró un laboratorio gestionado por robots e IA. El concepto de “compañero que nunca descansa” empieza a adquirir un significado bastante literal.

⚖️ Musk pierde otro asalto judicial

Un jurado desestimó la demanda de Elon Musk contra OpenAI por haber prescrito. A este ritmo, seguir las peleas entre multimillonarios tecnológicos empieza a requerir más tiempo que seguir una serie con demasiadas temporadas.

Y hasta aquí el repaso tecnológico de la semana.

Si la próxima newsletter incluye servidores flotando sobre nuestras cabezas o robots escribiendo newsletters, prometo manteneros informados… mientras los humanos sigamos teniendo teclado.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si habían caído alguna vez en una fake news.

La pregunta tiene un poco de trampa, porque alguno ha caído y no se habrá dado cuenta.

Por eso, quizá el empate (50%) entre los que sí reconocen que han caído y los que no.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Crees que internet nos hace más impacientes?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

65

Porcentaje de usuarios que nunca ha limpiado la caché de su móvil o navegador.

🎩 El truco

Reinicia el router una vez al mes

Parece magia, pero no lo es. Mejora la conexión y evita fallos raros acumulados.

💥 Mi recomendación

El podcast Lo que tú digas, de Álex Fidalgo

Entrevistas largas; a menudo aparecen periodistas, científicos y gente del mundo digital con historias muy aprovechables.

📩 Newsletters anteriores

🚀 Desenredando la tecnología #89

🚀 Desenredando la tecnología #88

🚀 Desenredando la tecnología #87

🚀 Desenredando la tecnología #86

🚀 Desenredando la tecnología #85

🚀 Desenredando la tecnología #84

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