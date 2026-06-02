Newsletter 91 | Desenredando la tecnología

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Te doy la bienvenida a la edición #91 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: estamos escribiendo feo

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿revisas el móvil nada más levantarte?

🔢 El dato: porcentaje de hogares españoles que tienen internet

🎩 El truco: escribe más rápido

💥 Mi recomendación: el libro 'Internet, el mundo que viene'

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Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

💡 El tema de la semana

Hay algo curioso pasando en internet: las erratas están volviendo a dar prestigio

Durante años, escribir sin faltas era la señal universal de profesionalidad.

El equivalente digital a llevar una camisa bien planchada o responder un email sin poner “Enviado desde mi iPhone”.

Pero en 2026 hemos llegado a un punto extraño: cuanto más perfecto es un texto, más sospechoso resulta.

Si lees un párrafo impecable, bien estructurado, con ritmo constante, sin una coma fuera de sitio y con esa serenidad casi zen de quien jamás duda al escribir… tu cerebro activa una alarma silenciosa: “Esto igual lo ha hecho una IA”.

Y ahí aparece la rebelión más improbable que nos podíamos imaginar: humanos escribiendo peor a propósito.

No es una exageración.

Hay gente metiendo erratas voluntarias (fdafsafl), quitando mayúsculas, rompiendo frases o escribiendo de forma ligeramente caótica (tengo que bajar al super a por leche cuando acabe de escribir esto) para dejar claro que detrás hay una persona real y no un algoritmo educado con millones de documentos.

Como esos restaurantes modernos que ponen las servilletas arrugadas a propósito para parecer más auténticos.

Solo que ahora hablamos de gramática.

Lo fascinante es que esto está cambiando incluso cómo percibimos el esfuerzo.

Un profesor confesaba hace poco que, cuando encuentra faltas de ortografía en un trabajo, tiene que controlar el impulso de pensar que ese alumno lo escribió de verdad y no una IA.

Porque la perfección absoluta empieza a parecer sospechosa.

Es un giro cultural bastante delirante.

Durante décadas la tecnología intentó corregir nuestros fallos.

Primero llegaron los correctores ortográficos.

Luego el autocorrector.

Después las herramientas que mejoraban el estilo.

Y ahora hemos alcanzado el punto en el que algunos usuarios necesitan sabotear deliberadamente el resultado (fdasfbfj) para recuperar apariencia humana.

Como si después de inventar coches autónomos alguien empezara a conducir dando pequeños volantazos para demostrar que sigue al volante.

Haver. El problema de fondo no son las faltas.

Es la pérdida de confianza visual.

Antes intuíamos rápidamente cuándo algo era humano porque el lenguaje tenía pequeñas imperfecciones naturales: frases torcidas, repeticiones, cambios de tono o ideas que aparecían medio improvisadas.

Ahora los modelos de IA escriben con una limpieza casi excesiva.

Demasiado educados.

Demasiado correctos.

Y eso está creando una estética nueva: la estética de lo imperfecto.

Ya sucede en redes sociales.

Vídeos grabados con el móvil en la mano y sin trípode para que se mueva la imagen y parecer más auténticos.

Vídeos editados de manera más torpe porque lo pulido parece publicidad.

Fotos menos retocadas porque las caras perfectas generan desconfianza.

Audios donde alguien deja respiraciones o silencios porque la voz limpia suena artificial.

Internet lleva años persiguiendo la autenticidad, pero la IA ha acelerado el proceso hasta convertir pequeños defectos en señales de humanidad.

Lo divertido es que este juego tiene una trampa evidente: las IA acabarán aprendiendo también a equivocarse.

Así que podríamos entrar en un bucle absurdo: nosotros escribiendo peor para no parecer máquinas y las máquinas aprendiendo a escribir peor para parecer humanas.

Una especie de teatro colectivo donde todos fingimos ser un poco más imperfectos de lo que realmente somos.

La ironía es maravillosa: llevamos décadas intentando escribir como máquinas eficientes y ahora necesitamos recordar cómo sonaban las personas.

Con alguna coma mal puesta.,

Y quizá con un “haver” donde tenía que ir un “a ver”.

Solo para que alguien, al otro lado, piense: “Vale. Este todavía es de los nuestros”.

📰 Noticias

Esta semana la inteligencia artificial ha decidido no conformarse con responder correos, dibujar gatos astronautas o resumir reuniones eternas.

Ahora también quiere mover la economía mundial, encarecerte el móvil, vigilar carreteras y hasta protagonizar vídeos surrealistas de la Casa Blanca.

El futuro venía rápido, sí, pero igual no hacía falta que llegase derrapando.

🚨 La IA ya mete mano en tu bolsillo

La fiebre por la inteligencia artificial está disparando la demanda de memoria RAM y el consumo energético de los centros de datos. Resultado: móviles más caros y facturas eléctricas menos simpáticas. Todo muy futurista hasta que llega el recibo, como está ocurriendo con el impacto de la IA en el precio de móviles y electricidad

🎲 El mundo se la juega a la IA

Deutsche Bank cree que la próxima década depende casi por completo de que la inteligencia artificial logre aumentar la productividad global. Básicamente: o la IA funciona muy bien o acabaremos todos mirando gráficos económicos con cara de lunes tras el aviso del banco alemán sobre el riesgo de estancamiento

🚀 SpaceX pierde miles de millones… y sigue siendo SpaceX

La futura salida a bolsa de SpaceX ha destapado pérdidas millonarias y el control casi absoluto de Elon Musk sobre la compañía. En Silicon Valley perder 4.900 millones parece ya una forma sofisticada de decir “estamos invirtiendo fuerte” en la operación bursátil más ambiciosa de la historia

📈 Nvidia gana muchísimo. Wall Street bosteza

Nvidia aumentó sus ingresos un 89%, una cifra que en cualquier universo lógico provocaría fuegos artificiales. Pero en la bolsa tecnológica actual parece que si no multiplicas beneficios por veinte y colonizas Marte, decepcionas un poco si presentas unos resultados que no terminaron de enamorar a Wall Street

📱 Las apps de IA ya mandan en el móvil

Las aplicaciones de inteligencia artificial han adelantado a videojuegos y plataformas de streaming en descargas móviles. Hemos pasado de usar el teléfono para matar el tiempo a usarlo para pedirle a un chatbot que nos organice la vida tras el auge imparable de las apps de IA en smartphones

📚 La “Wikipedia” de Musk gira a la derecha

Un estudio sostiene que Grokipedia, la enciclopedia creada por xAI, modifica gran parte de sus contenidos utilizando fuentes más conservadoras en temas sensibles. Hasta las enciclopedias parecen haber descubierto ya el placer de discutir en internet con las acusaciones de sesgo ideológico contra Grokipedia

🤝 España y Canadá se alían por la IA

España y Canadá han firmado un acuerdo para impulsar inversiones y tecnologías avanzadas vinculadas a la inteligencia artificial. Traducido al lenguaje de 2026: nadie quiere quedarse fuera de esta carrera tras el nuevo pacto tecnológico firmado entre ambos países

⚠️ Ojo con los falsos glucómetros

Están proliferando dispositivos que prometen medir glucosa “sin pinchazo” pero que realmente no sirven para eso. Asociaciones de pacientes llevan días alertando sobre la expansión de estos falsos glucómetros vendidos por internet y el riesgo de confiar en gadgets milagrosos.

👀 La IA también vigila el tráfico

Un sistema basado en inteligencia artificial puede detectar vehículos sospechosos analizando patrones de circulación y combinando imágenes reales y sintéticas. El coche ya no solo sabe aparcar solo: ahora también podría sospechar de ti gracias a esta tecnología capaz de detectar anomalías en la carretera.

🤖 La Casa Blanca publica un vídeo surrealista hecho con IA

Las redes oficiales de The White House difundieron un vídeo generado con IA en el que Donald Trump tira a la basura al presentador Stephen Colbert. Hace unos años esto habría sido un sketch. Ahora forma parte de la comunicación oficial de la Casa Blanca

Y hasta aquí el repaso tecnológico de la semana.

Si dentro de unos años una IA escribe esta newsletter mejor que yo, al menos espero que conserve el buen gusto para las ironías… y que no me suba la factura de la luz.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si creen que internet les hace más impacientes.

Casi unanimidad. El 90% ha votado que sí.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Revisas el móvil nada más levantarte?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

97,4

Porcentaje de hogares españoles que tienen acceso a internet por banda ancha. El enchufe eléctrico y el WiFi ya compiten en prioridad doméstica.

🎩 El truco

Escribe más rápido seleccionando texto por palabras

Mantén Ctrl (o Alt en Mac) mientras mueves el cursor con las flechas. Saltarás palabra a palabra como un ninja del teclado.

💥 Mi recomendación

El libro ‘Internet, el mundo que viene’, de Ignacio Ramonet

Ensayo sobre cómo la red reconfigura la política, la economía y la cultura, con una mirada muy útil para entender el presente digital.

📩 Newsletters anteriores

🚀 Desenredando la tecnología #90

🚀 Desenredando la tecnología #89

🚀 Desenredando la tecnología #88

🚀 Desenredando la tecnología #87

🚀 Desenredando la tecnología #86

🚀 Desenredando la tecnología #85

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