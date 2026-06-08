Newsletter 92 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #92 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: contraseñas seguras sin volverte loco

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿la tecnología nos está volviendo más vagos?

🔢 El dato: porcentaje del tráfico de internet a través del móvil.

🎩 El truco: borra palabras enteras de una vez

💥 Mi recomendación: el podcast 'Hablando de tecnología'.

Apúntate a esta newsletter

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

💡 El tema de la semana

Contraseñas seguras sin volverte loco

Si tu contraseña es “123456” o “contraseña”, este tema es para ti.

Hoy hablamos de cómo organizar tus contraseñas sin perder la cabeza y, de paso, proteger tu vida digital de los curiosos y hackers.

Primero: contraseñas largas y únicas.

Cada cuenta debe tener su propia clave.

Nada de repetir la misma para el correo, Netflix y el banco.

Sé creativo, combina letras, números y símbolos.

Sí, es un fastidio recordarlas, pero tu seguridad te lo agradecerá.

Segundo: gestores de contraseñas.

Apps como LastPass, Bitwarden o 1Password guardan todas tus claves y solo necesitas recordar una contraseña maestra.

Olvídate de apuntarlas en post-its pegados a la nevera o en un documento del ordenador.

Además, estos gestores pueden generar contraseñas imposibles de adivinar, así que tus cuentas estarán mucho más protegidas.

Tercero: autenticación en dos pasos (2FA).

Incluso si alguien roba tu contraseña, necesitará un código adicional que solo tú tienes.

Es como una puerta con doble cerradura: nadie entra sin permiso, aunque adivine la primera clave.

La mayoría de servicios importantes, como el correo, las redes sociales o los bancos, ofrecen esta opción.

Cuarto: revisión periódica.

Cambia claves importantes de vez en cuando y revisa si alguna ha sido filtrada en internet.

Herramientas como Have I Been Pwned te permiten saber si tus datos han sido expuestos.

Este hábito sencillo puede prevenir sorpresas desagradables y mantener tu seguridad al día.

Algunos consejos extra:

Usa frases largas en lugar de palabras sueltas. Por ejemplo: “MiGatoComePizza2025!” es más fácil de recordar y mucho más seguro que “gato123”.

sueltas. Por ejemplo: “MiGatoComePizza2025!” es más fácil de recordar y mucho más seguro que “gato123”. Nunca compartas tus contraseñas por WhatsApp, correo o mensajes de texto. Incluso amigos confiables pueden perder el dispositivo.

Evita usar información obvia como fechas de cumpleaños o nombres de mascotas. Los hackers lo prueban primero.

La seguridad digital empieza con buenas contraseñas y algo de disciplina.

No es complicado y puede ahorrarte muchos disgustos, desde cuentas bloqueadas hasta robo de información sensible.

Con estos hábitos, tus cuentas estarán mucho más protegidas y tú tendrás un poco más de tranquilidad digital.

La idea es sencilla: una contraseña maestra, contraseñas largas y únicas para cada servicio, 2FA activado y revisiones periódicas.

Todo esto convierte tu vida online en algo seguro sin necesidad de ser un experto en tecnología.

📰 Noticias

La inteligencia artificial no ha pedido permiso para colarse en casi todas las conversaciones tecnológicas de la semana.

Pero entre modelos cada vez más potentes, guerras geopolíticas por los chips y estudios sobre nuestra capacidad de concentración, también hay espacio para alguna sorpresa.

Vamos con lo más interesante de los últimos días

🤖 La IA pone el foco en los empleos cualificados

Casi medio millón de gallegos trabajan en profesiones con una elevada exposición a la automatización. La novedad es que ya no hablamos solo de tareas repetitivas. Contables, consultores o programadores también están en el radar. Aunque, de momento, la IA parece más copiloto que sustituto.

🇪🇺 Europa quiere su propia IA

Bruselas prepara una ofensiva para impulsar una IA europea independiente y reducir su dependencia de Silicon Valley. La soberanía tecnológica suena poco emocionante hasta que recuerdas que buena parte de nuestra vida digital depende de empresas extranjeras.

💰 Google pisa el acelerador

La matriz de Google redobla su apuesta por la inteligencia artificial con una gigantesca operación financiera de 80.000 millones de dólares. Cuando una tecnológica mueve semejantes cifras, suele ser señal de que la carrera por liderar la IA acaba de subir otra marcha.

🔐 Mythos llega a España

España podrá probar uno de los modelos más sensibles de Anthropic, capaz de detectar vulnerabilidades informáticas a gran velocidad. Una herramienta prometedora... y también un recordatorio de que toda tecnología poderosa tiene dos caras.

📡 Huawei sigue dividiendo a Europa

España y Alemania lideran la resistencia a un posible veto europeo a Huawei. La discusión ya no gira solo en torno a la tecnología, sino también a la seguridad, la geopolítica y quién controla las autopistas digitales del futuro.

🎙️ Las voces de IA tienen un punto débil

Investigadores han demostrado que algunos asistentes de voz pueden ser engañados mediante órdenes ocultas en audios aparentemente normales. Como los mensajes subliminales, pero en versión siglo XXI.

🩹 La IA se pega a la piel

Un nuevo parche inteligente inspirado en el cerebro humano acerca la computación avanzada al propio cuerpo. Parece ciencia ficción, pero cada vez más laboratorios están empeñados en convertirla en realidad.

🌧️ La IA predice mejor las inundaciones

La inteligencia artificial está ayudando a mejorar las proyecciones de inundaciones futuras. Si el clima está cambiando, quizá haya llegado el momento de dejar de mirar solo por el retrovisor.

📱 La ciencia también quiere que dejes el móvil

Pasamos casi cuatro horas al día frente a la pantalla, pero la ciencia tiene algunas pistas sobre cómo recuperar parte de nuestra atención. Spoiler: el problema no es solo el móvil; también es lo bien que está diseñado para que no lo soltemos.

Y hasta aquí el repaso tecnológico de la semana. Ahora puedes volver a tu vida normal… o abrir otra pestaña y perder la noción del tiempo durante media hora. Nadie te juzgará.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si revisan el móvil nada más levantarse.

Caray. El 77% de los que han votado lo han hecho de forma afirmativa.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Crees que la tecnología nos está volviendo más vagos?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

62

Porcentaje del tráfico global de internet que llega desde el móvil. La red cabe en la palma de la mano.

🎩 El truco

Borra palabras enteras de una vez

Ctrl + Backspace (o Option + Backspace en Mac) elimina la palabra completa hacia atrás. Ideal para cuando te lías escribiendo.

💥 Mi recomendación

El podcast ‘Hablando de tecnología’, de Orlando Mergal.

Tecnología en español desde Puerto Rico, con episodios muy didácticos sobre comunicación digital, marketing y tendencias.

📩 Newsletters anteriores

🚀 Desenredando la tecnología #91

🚀 Desenredando la tecnología #90

🚀 Desenredando la tecnología #89

🚀 Desenredando la tecnología #88

🚀 Desenredando la tecnología #87

🚀 Desenredando la tecnología #86

Haz clic aquí para ver el resto de newsletters﻿

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 2 h. y 50 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 7 m. y 50 seg.

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

👉 Si te ha gustado lo que te he contado puedes suscribirte para recibir en tu correo el resto de ediciones de esta newsletter.

Hasta el próximo jueves.

Sigue la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos cada semana en ‘Desenredando la tecnología’.