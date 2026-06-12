Registrado en Downdetector
Instagram y Facebook caen: reportan fallos en España y otros países
Las redes, según estos reportes, presentan varios errores de carga, entre ellos problemas para iniciar sesión
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Las redes sociales de Meta Instagram y Facebook están experimentando este viernes problemas en España, desde aproximadamente las 15:30 horas, aunque la incidencia se ha ampliado también a otros países.
Así lo indican los usuarios, que están reportando fallos en Downdetector, servicio que a través de su web sigue el rastro mundial digital. La aplicación WhatsApp también ha registrado incidencias durante este viernes al mediodía.
Las redes, según estos reportes, presentan varios errores de carga, entre ellos problemas para iniciar sesión
- Condenado el lotero de San Agustín, en A Coruña, a tres años y medio de cárcel por quedarse con la primitiva de 4,7 millones
- Dimite en bloque el equipo directivo del instituto de Carral por la implantación de la FP Básica
- Así es la terraza escondida en el bar más antiguo de A Coruña: junto a las vías del tren y con una de las mejores vistas de la ciudad
- Gijselhart, el primer fichaje del Deportivo: 'Decidí ir a España a escuchar, se respiraba fútbol y me enamoré enseguida del proyecto
- Así está el mercado del Deportivo: la renovación de Diego Villares y mucho más
- El barbero de Arteixo que levantó su propio negocio con 19 años: 'Lo importante es formarse y tratar bien a la gente
- La manifestación del metal corta el acceso a A Coruña por Alfonso Molina en demanda de un 'convenio digno' y contra la 'precarización
- La playa de Bastiagueiro en Oleiros celebra 40 años de bandera azul con un reconocimiento único en el Atlántico