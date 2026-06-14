Newsletter 93 | Desenredando la tecnología

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Te doy la bienvenida a la edición #93 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: cuando la IA empieza a ser una muleta

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿te preocupa que internet 'se caiga' durante varios días?

🔢 El dato: porcentaje de correos que son spam.

🎩 El truco: usa Google para buscar dentro de una web

💥 Mi recomendación: la serie Mr. Robot.

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💡 El tema de la semana

Cuando la IA deja de ser una herramienta y empieza a ser una muleta

Hubo un tiempo en el que el gran enemigo de cualquier oficina era que se cayera internet.

Bastaba una incidencia en la red para que media plantilla se quedara mirando la pantalla con la misma expresión que la de alguien que se queda atrapado en un ascensor.

Sin conexión no había correo, no había documentos compartidos y, aparentemente, tampoco había forma de seguir trabajando.

Visto desde hoy, aquello casi parece entrañable.

Porque hemos pasado de depender de internet a depender de lo que hay encima de internet.

Y la diferencia es importante.

Ya no solo utilizamos plataformas para trabajar.

Ahora también delegamos tareas, procesos, análisis e incluso parte de nuestro trabajo intelectual en herramientas de inteligencia artificial que pertenecen a empresas privadas y que funcionan bajo reglas que no controlamos.

Es una situación curiosa. Nunca habíamos tenido tantas herramientas a nuestra disposición y, al mismo tiempo, nunca habíamos estado tan expuestos a decisiones ajenas.

Imagina que eres una empresa y llevas años construyendo una comunidad en una red social.

Publicas contenido, inviertes dinero en publicidad, consigues seguidores…

Un día cambia el algoritmo y tu alcance desaparece como si alguien hubiera bajado el interruptor.

No es una hipótesis. Ha ocurrido miles de veces.

Un servidor ha vivido unas cuantas de ellas.

Ahora traslada esa misma idea a la inteligencia artificial.

Procesos automatizados, asistentes entrenados con documentación propia, tareas que ya forman parte del día a día de una empresa…

Y de repente, una cuenta queda suspendida, una función desaparece o una condición de uso cambia.

Lo que antes era una herramienta complementaria se convierte en una pieza tan integrada dentro del proceso de trabajo habitual que cuesta imaginar cómo sería vivir sin ella.

Quizá el problema no sea la dependencia tecnológica.

Al fin y al cabo, llevamos siglos dependiendo de herramientas.

La diferencia está en otra parte.

Cuando una herramienta amplía nuestras capacidades, ganamos. Cuando empieza a sustituirlas, entramos en terreno resbaladizo.

Pensemos en algo tan sencillo como orientarnos por una ciudad.

Antes memorizábamos calles, referencias y recorridos.

Hoy seguimos la voz del navegador sin cuestionarla.

Llegamos al destino, sí. Pero muchos hemos descubierto que, después de años usando el GPS, conocemos peor nuestras ciudades.

Con la inteligencia artificial va a ocurrir algo parecido.

Nos ayuda a redactar, resumir, programar, investigar o diseñar.

Todo eso es fantástico.

El riesgo aparece cuando dejamos de practicar esas habilidades porque la máquina siempre está ahí para hacerlo por nosotros.

Lo que no se usa, se oxida.

Y hay otro efecto curioso.

La IA también nos permite hacer cosas para las que quizá todavía no estamos preparados.

Igual que un filtro en Instagram puede hacer que cualquiera se crea que es un fotógrafo profesional o una plantilla de Canva, que somos unos grandes diseñadores gráficos, una buena respuesta generada por IA puede hacernos sentir expertos en materias que apenas conocemos.

No se trata de renunciar a estas herramientas. Sería absurdo.

La cuestión es recordar quién lleva el volante.

Porque la inteligencia artificial funciona mejor cuando actúa como copiloto.

El problema empieza cuando nos acomodamos en el asiento de atrás, cerramos los ojos y dejamos de mirar la carretera.

Y quizá esa sea la pregunta más interesante de todas: ¿estamos utilizando la IA para pensar mejor o para pensar menos?

📰 Noticias

La tecnología sigue empeñada en que no nos aburramos.

Esta semana hemos tenido debates sobre si la IA avanza demasiado rápido, advertencias sobre su impacto ambiental, robots con identidad propia y hasta un país que quiere convertirse en el paraíso de las grandes tecnológicas.

Y, entre tanto titular global, también hay buenas noticias que nacen aquí, en A Coruña.

🔋 A Coruña pisa el acelerador de la innovación

Mientras buena parte de Europa busca cómo ganar competitividad tecnológica, A Coruña lleva años moviéndose en esa dirección. La provincia ha incrementado un 167% su inversión en I+D desde 2005 y se ha situado entre los territorios españoles con mayor crecimiento innovador, según la evolución de la inversión en investigación y desarrollo.

👩‍🔬 La cantera científica coruñesa sigue dando frutos

Tres jóvenes investigadoras de la Universidade da Coruña han sido premiadas por sus trabajos en inteligencia artificial, energías renovables y sostenibilidad. Una demostración de que el talento científico también se cultiva cerca de casa, como reflejan estos galardones a jóvenes investigadoras gallegas.

🤖 Cuando los creadores de la IA piden frenar

Anthropic, una de las compañías más influyentes del sector, ha reclamado una pausa global en el desarrollo de la inteligencia artificial. Su preocupación es que los sistemas acaben mejorándose a sí mismos a una velocidad difícil de controlar. Una idea que ya está alimentando el debate sobre los riesgos de una IA cada vez más autónoma.

🌍 La IA también contamina

Tendemos a imaginar internet como algo etéreo, pero detrás de cada consulta a una IA hay centros de datos que consumen enormes cantidades de electricidad y agua. La ONU alerta de que el crecimiento del sector puede tener un impacto comparable al de los grandes países industrializados, según un informe sobre el coste ambiental de la inteligencia artificial.

👓 Las gafas que podrían reconocerte

Meta sigue ampliando las capacidades de sus gafas inteligentes y ya trabaja en sistemas de reconocimiento facial. Lo que hace unos años parecía una escena de una película futurista empieza a acercarse peligrosamente a la realidad, tal y como revela el desarrollo de funciones biométricas en las Ray-Ban inteligentes.

🪪 Robots con carné de identidad

China ha puesto en marcha un sistema para registrar cada robot humanoide desde su fabricación hasta su retirada. Una especie de historial clínico-tecnológico permanente que permitirá conocer toda su trayectoria. Sí, los robots ya tienen documentación antes que algunos humanos recuerden dónde guardaron la suya, gracias a estos nuevos carnés digitales para robots.

📵 Adiós a las redes antes de los 16 en el Reino Unido

El Gobierno británico prepara restricciones para impedir que los menores accedan a determinadas redes sociales. El debate sobre pantallas, adicción digital y salud mental lleva tiempo creciendo y el Reino Unido está dispuesto a dar un paso importante con esta prohibición de redes sociales para menores de 16 años.

🚀 Argentina busca seducir a Silicon Valley

El presidente Javier Milei quiere atraer inversiones tecnológicas reduciendo la regulación y los impuestos para las empresas de inteligencia artificial. Una apuesta ambiciosa que algunos ven como una oportunidad y otros como un experimento de alto riesgo dentro de su plan para convertir el país en un refugio para los gigantes de la IA.

⚽ La IA ya hace quinielas mundialistas

Un estudio basado en 100.000 simulaciones sitúa a España, Inglaterra y Francia como las grandes favoritas para ganar el Mundial. Todos sabemos que el fútbol tiene la mala costumbre de ignorar las predicciones, incluso las elaboradas por una inteligencia artificial alimentada con miles de datos.

🎙️ Diez años observando cómo cambia internet

Marcus Fernández participó en el aniversario del evento Coruña Bloggers y dejó una reflexión tan simple como acertada: hoy querer ser influencer se parece mucho a cuando hace años todo el mundo soñaba con ser futbolista. Una idea que resume buena parte de la transformación digital analizada en esta conversación sobre una década de cambios en la red y la creación de contenidos.

Y hasta aquí el repaso semanal. Ahora puedes volver a tus aplicaciones favoritas con la tranquilidad de que, al menos durante unos minutos, has conseguido ir un paso por delante del algoritmo.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si creen que la tecnología nos está volviendo más vagos.

La votación ha estado igualada, pero ha ganado el sí. El 58,8% de los que han votado lo han hecho de forma afirmativa. Y el 41,2% le ha dado al no.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Te preocupa que internet ‘se caiga’ de verdad durante varios días?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

46

Porcentaje de correos electrónicos que son spam. Casi la mitad del mundo digital es ruido

🎩 El truco

Usa Google para buscar dentro de una web concreta

Por ejemplo, escribe en Google site:laopinioncoruna.es inteligencia artificial

Y solo buscará en esa página esas dos palabras. Precisión quirúrgica.

💥 Mi recomendación

La serie Mr. Robot.

Thriller sobre un hacker y un grupo de hacktivistas; muy apreciada por lo realista de las técnicas de ciberseguridad.

📩 Newsletters anteriores

🚀 Desenredando la tecnología #92

🚀 Desenredando la tecnología #91

🚀 Desenredando la tecnología #90

🚀 Desenredando la tecnología #89

🚀 Desenredando la tecnología #88

🚀 Desenredando la tecnología #87

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