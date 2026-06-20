Newsletter 94 | Desenredando la tecnología

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Te doy la bienvenida a la edición #94 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: tu próxima compra ya está definida

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿te preocupa que alguien pueda suplantar tu identidad digital?

🔢 El dato: ritmo al que crece la basura electrónica.

🎩 El truco: activa las respuestas automáticas en tu email en vacaciones

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube 'Hablando de tecnología'

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💡 El tema de la semana

Tu próxima compra ya está decidida

Hubo un tiempo en el que comprar algo en internet se parecía bastante a entrar en una tienda con una lista en la mano.

Necesitabas unos auriculares, escribías “mejores auriculares calidad-precio”, abrías doce pestañas, comparabas precios, leías reseñas, dudabas de tus decisiones vitales y, tras media hora de análisis digno de una oposición, pulsabas “comprar”.

Aquello, visto desde hoy, empieza a parecer casi entrañablemente artesanal.

Porque algo está cambiando en la forma en que compramos online, y no precisamente de forma discreta.

La inteligencia artificial, sí, otra vez la inteligencia artificial, está convirtiendo el comercio digital en algo mucho menos racional y mucho más silencioso.

La compra ya no empieza cuando buscamos.

De hecho, muchas veces empieza bastante antes, cuando ni siquiera sabemos que queremos comprar algo.

Es como si alguien nos estuviera preparando el menú antes de que sintamos hambre.

Durante años, internet funcionó bajo una lógica sencilla: el usuario tenía una necesidad, hacía una búsqueda y elegía entre varias opciones.

Era un proceso consciente. Había intención, comparación y decisión.

Ahora cada vez más compras nacen en otro sitio.

En ese vídeo que TikTok te coló entre recetas de pasta.

En esa recomendación aparentemente inocente de Amazon.

En esa serie que estás viendo y que, de pronto, te hace pensar que quizá necesitas esa cafetera italiana que aparece en la cocina del protagonista.

O incluso en una conversación con un asistente de IA al que preguntas cómo mejorar tu descanso y te acaba guiando, casi sin darte cuenta, hacia un colchón concreto.

No buscamos tanto productos como soluciones. Y ahí está la clave.

Cuando alguien piensa “duermo fatal” ya no necesariamente escribe “mejor colchón 2026” en Google.

Puede pedir consejo a una IA, dejarse llevar por recomendaciones algorítmicas o recibir impactos tan bien calculados que la decisión se va cocinando sola, a fuego lento, antes incluso de que aparezca una búsqueda explícita.

El clic final, ese momento casi ceremonial de pulsar “comprar ahora”, empieza a ser poco más que el trámite administrativo de una decisión tomada mucho antes.

Es lo que algunos llaman zero-click commerce. Un nombre algo pomposo para una idea bastante simple: comprar sin buscar.

Y aquí Amazon juega en otra liga.

Mucha gente sigue viéndolo como un gigantesco escaparate digital. Pero hace tiempo que dejó de ser solo una tienda.

Es, sobre todo, una máquina de interpretar comportamientos.

Cada búsqueda, cada segundo que pasamos mirando un producto, cada compra recurrente, cada abandono de carrito alimenta sistemas que aprenden a anticipar lo que probablemente querremos después.

Da un poco de vértigo pensarlo: a veces el algoritmo tiene una intuición bastante afinada sobre nuestros próximos caprichos antes incluso de que nosotros mismos los formulemos.

Esto obliga también a las marcas a cambiar el chip.

Durante años, la obsesión fue aparecer en Google cuando alguien escribiera las palabras mágicas. Ahora la batalla es otra: ser comprendidas por los algoritmos que deciden qué enseñarnos, cuándo y cómo.

Ya no basta con estar ahí. Hay que ser interpretable.

Es una diferencia sutil, pero enorme. Antes ganaba quien lograba más visibilidad.

Ahora empieza a ganar quien consigue que las máquinas entiendan mejor qué ofrece, para quién y en qué momento tiene sentido mostrarlo.

La parte curiosa de todo esto es que seguimos creyendo que decidimos igual que antes.

Nos gusta pensar que elegimos tras una comparación fría y racional.

Que somos dueños absolutos de nuestro carrito. Jaja.

Pero quizá, mientras discutimos con nosotros mismos si realmente necesitamos esa lámpara inteligente, la decisión llevaba semanas madurando en silencio, empujada por decenas de pequeños estímulos invisibles.

Y quién sabe. Tal vez la próxima vez que compres algo “por casualidad”, no haya sido casualidad en absoluto.

Quizá solo haya sido un algoritmo haciendo muy bien su trabajo.

Con bastante educación, además.

Sin interrumpirte.

Como esos comerciales realmente peligrosos: los que consiguen venderte algo sin que notes que te lo estaban vendiendo.

📰 Noticias

Esta semana ha sido una de esas, otra vez más, en la que la inteligencia artificial parece empeñada en colarse en todas las conversaciones: desde grandes inversiones multimillonarias hasta fichajes de fútbol o videojuegos controlados con la mente. Y, mientras tanto, las redes sociales siguen dándonos motivos para reflexionar sobre cuánto tiempo les dedicamos... y a quién hacemos caso.

🏭 Europa quiere su gran fábrica de IA

España ha dado luz verde a una inversión de 719 millones de euros para impulsar una futura gigafactoría europea de inteligencia artificial en Tarragona. La carrera tecnológica ya no se libra solo en los laboratorios: también se juega en los despachos y en los presupuestos.

🌎 Galicia empieza a fichar talento para la IA

Mientras tanto, la futura fábrica europea de IA de Galicia ya busca sus primeros profesionales y aspira a atraer más de un centenar de científicos internacionales. Lo de la fuga de cerebros está bien, pero parece que ahora toca intentar que algunos hagan el viaje de vuelta.

🌎 Dos países dominan el juego

Estados Unidos y China concentran ya el 90% de la potencia informática mundial dedicada a inteligencia artificial. Cuando dos jugadores acumulan casi todas las fichas del tablero, el resto empieza a preguntarse si todavía participa en la partida o simplemente observa desde la grada.

🚫 La IA que asustó a Washington

Una conversación entre responsables de Amazon y la Casa Blanca acabó desembocando en el veto estadounidense al modelo más avanzado de Anthropic. La historia recuerda que, en inteligencia artificial, la pregunta ya no es solo qué pueden hacer los sistemas, sino quién decide dónde poner los límites.

⚽ El Deportivo también ficha con algoritmos

La inteligencia artificial ya mueve miles de millones en el fútbol y también ayuda al Deportivo a identificar talento, prevenir lesiones y tomar decisiones deportivas. Parece que el clásico "ojo de entrenador" empieza a compartir despacho con unas cuantas líneas de código.

🧠 Jugar con la mente ya no es ciencia ficción

Una nueva interfaz cerebro-ordenador permite controlar videojuegos directamente con el pensamiento. Más allá de lo espectacular, el avance podría mejorar la vida de personas con dificultades motoras. Y sí, cada vez cuesta más distinguir una noticia tecnológica de un episodio de Black Mirror.

📱 Reino Unido pone límite a las redes

El Gobierno británico prohibirá el próximo lunes el acceso a redes sociales a menores de 16 años, aunque WhatsApp queda fuera por su utilidad educativa. La medida reabre un debate incómodo: cuánto tiempo pasan los adolescentes conectados y cuánto tiempo llevan los adultos mirando para otro lado.

🎰 El problema del scroll infinito

Los expertos alertan de que los vídeos cortos y el desplazamiento infinito pueden afectar a la atención y aumentar la ansiedad. No es casualidad que abrir TikTok para ver un vídeo y descubrir que ha pasado media hora se haya convertido en una experiencia universal.

☀️ No todo lo que dice un influencer es verdad

Los farmacéuticos de A Coruña han lanzado una advertencia sobre los bulos relacionados con la protección solar que circulan en redes sociales. Porque si para arreglar una lavadora no llamamos al primero que pasa por la calle, quizá tampoco deberíamos confiar nuestra piel al primer creador de contenido que aparece en pantalla.

Y hasta aquí las noticias de la semana. Si has llegado hasta el final sin caer en el scroll infinito, tu capacidad de atención sigue en bastante buena forma.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si les preocupa que internet ‘se caiga’ de verdad durante varios días.

El resultado: empate técnico. La mitad ha votado que sí y la otra mitad que no.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Te preocupa que alguien pueda suplantar tu identidad digital?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

2,6

Ritmo al que crece la basura electrónica en millones de toneladas por año. El problema no deja de aumentar.

🎩 El truco

Ahora que llega el verano activa las respuestas automáticas en vacaciones

Configura el “respuesta automática” del correo. Informas, pones límites y nadie espera que contestes desde la tumbona.

💥 Mi recomendación

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Complemento visual al podcast: tutoriales, reflexiones y contenido sobre comunicación digital y marketing online.

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