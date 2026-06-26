Newsletter 95 | Desenredando la tecnología

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Te doy la bienvenida a la edición #95 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: asegura tu móvil

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿borrarías alguna red social si no 'te atara' el entorno social?

🔢 El dato: porcentaje de españoles que cargan su móvil más de una vez al día.

🎩 El truco: activa el ahorro de energía

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube TodoAndroides

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💡 El tema de la semana

Seguridad práctica para tu móvil

Hoy hablamos de algo que todos tenemos en el bolsillo: el móvil.

Pero no de cualquier forma: nos centramos en seguridad práctica, para que no te timen ni pierdas tus datos por despiste.

Primero: contraseñas fuertes.

Nada de “123456” o “qwerty”. Sé creativo, largo y único para cada cuenta.

Si tu memoria es de pez, un gestor de contraseñas puede ser tu mejor amigo: guarda todas tus claves y solo necesitas recordar una.

Con esta acción, entras en tus apps sin estrés y tus cuentas están mucho más protegidas.

Segundo: actualizaciones.

Sí, esas molestas notificaciones de iOS o Android.

Aunque a veces las ignores, instálalas siempre. No solo traen funciones nuevas; corrigen vulnerabilidades que los hackers adoran.

Mantener el sistema al día es como poner cerraduras nuevas en casa: un pequeño esfuerzo que evita problemas grandes.

Tercero: cuidado con WiFi públicas.

Entrar en tu banco desde el café de la esquina es cómodo, pero también tiene su riesgo.

Si no quieres exponerte, usa una VPN o espera a estar en una red de confianza.

De esta forma, tus datos viajan protegidos y los curiosos no podrán husmear.

Cuarto: verifica tus apps.

Antes de instalar, revisa permisos y comentarios.

¿Una linterna pidiendo acceso a tus contactos? Sospechoso.

Conceder solo lo necesario protege tu privacidad y evita que apps hagan cosas que no deberían.

Quinto: copias de seguridad.

Tu móvil puede caerse, hundirse en el río o ser robado.

Tener copia en la nube o en un disco duro evita dramas innecesarios. Fotos, documentos, contactos… todo protegido y recuperable en minutos.

Algunos consejos extra:

Activa la autenticación en dos pasos cuando esté disponible. Esta medida añade una capa extra de protección.

cuando esté disponible. Esta medida añade una capa extra de protección. Revisa periódicamente qué apps tienen acceso a tu ubicación, cámara o micrófono. Evita sorpresas.

Usa un patrón, PIN o desbloqueo biométrico para que nadie pueda acceder físicamente a tu móvil.

Proteger tu móvil no es complicado. Contraseñas robustas, actualizaciones al día, cuidado con redes públicas, apps revisadas y copias de seguridad.

Todo en menos de cinco minutos diarios y tu vida digital estará mucho más segura.

📰 Noticias

Esta semana hemos tenido un poco de todo: inteligencia artificial que cuesta fortunas, móviles rescatados de un cajón para hacer cosas útiles, debates sobre educación digital y hasta personas que encuentran compañía en un chatbot.

💸 OpenAI pierde dinero a espuertas

La creadora de ChatGPT disparó sus ingresos en 2025, pero también sus pérdidas: 39.000 millones de dólares. La carrera de la IA se parece cada vez más a una maratón en la que todos corren quemando billetes.

Y eso es precisamente lo que reflejan las cuentas de OpenAI, que sigue creciendo a toda velocidad mientras la rentabilidad continúa en modo "próximamente".

🍎 Apple avisa: vienen precios más altos

Si estabas pensando en cambiar de móvil, quizá te interese no esperar demasiado.

La explosión de la IA está disparando la demanda de chips y una escasez mundial de memoria RAM ha llevado a Apple a reconocer que acabará subiendo precios. Los dispositivos siguen siendo inteligentes; la factura, cada vez más también.

⚖️ La IA corre más que las normas

Muchas compañías están incorporando la inteligencia artificial sin tener del todo claro qué obligaciones legales implica.

Los expertos que analizan el auge del uso empresarial de la IA advierten de que la tecnología avanza más rápido que los mecanismos de control.

🤖 Amigos virtuales, parejas holográficas

Puede sonar a ciencia ficción, pero ya hay personas que desarrollan vínculos emocionales con sistemas artificiales o incluso se relacionan con hologramas.

El fenómeno que analiza este reportaje sobre la IA y la felicidad muestra que los chatbots pueden acompañar, aunque todavía estén muy lejos de sustituir una conversación de verdad.

📱 Del cajón al centro de datos

Ese móvil antiguo que lleva años olvidado en un cajón podría tener una segunda vida mucho más interesante.

Investigadores han conseguido convertir un conjunto de terminales en desuso en un mini centro de datos para investigación y educación. Una solución ingeniosa que demuestra que reciclar tecnología puede ser bastante más útil que acumularla.

🔞 Europa aprieta el control de edad en webs porno

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado que los gobiernos exijan sistemas de verificación para impedir que los menores accedan a contenidos para adultos. La sentencia sobre la verificación de edad en internet abre un debate complejo entre privacidad, seguridad y protección infantil.

🎒 Más pantallas en clase... ¿demasiadas?

La tecnología se ha convertido en una herramienta habitual en las aulas, pero no todas las familias están convencidas de que más sea siempre mejor.

Según una reciente encuesta en Galicia, casi un tercio de los hogares considera excesivo el tiempo que los escolares dedican a actividades digitales y reclama reglas más claras sobre su uso.

💻 La brecha digital sigue ahí

Paradójicamente, mientras unos consideran que hay demasiadas pantallas, otros siguen sin tener suficientes.

Una investigación sobre la brecha digital entre estudiantes gallegos revela que uno de cada seis carece de dispositivos electrónicos adecuados para el trabajo escolar. La tecnología abre puertas, pero no todas están igual de accesibles.

📰 Un periódico para viajar al pasado

Las nuevas narrativas digitales también sirven para mirar atrás. Es el caso de La Voz de la Memoria, un periódico digital que recrea la Segunda República y los acontecimientos previos al golpe de 1936 utilizando recursos multimedia para acercar la historia a nuevos lectores.

📹 Agredir para conseguir likes

Las redes sociales han amplificado muchas cosas positivas, pero también algunas de las peores conductas.

El fenómeno del happy slapping, que consiste en grabar agresiones para difundirlas en internet, vuelve a poner sobre la mesa hasta qué punto la búsqueda de visibilidad puede convertir el daño ajeno en entretenimiento.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si les preocupa que alguien pueda suplantar su identidad digital.

A dos tercios de los que han votado sí les preocupa. Un tercio ha votado que no

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Borrarías alguna red social si no ‘te atara’ el entorno social?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

35

Porcentaje de usuarios españoles que cargan el móvil más de una vez al día por un uso intensivo de apps y juegos.

🎩 El truco

Activa el modo ahorro de energía cuando llegues al 20% de batería y desactiva conexiones innecesarias.

💥 Mi recomendación

El canal de YouTube TodoAndroides

Tutoriales paso a paso para optimizar tu móvil.

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