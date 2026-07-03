Newsletter 96 | Desenredando la tecnología

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Te doy la bienvenida a la edición #96 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: la era de enseñar menos en redes sociales

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿te preocupa que los menores que conoces crezcan rodeados de pantallas?

🔢 El dato: millones de toneladas de residuos electrónicos.

🎩 El truco: duplica la pestaña del navegador.

💥 Mi recomendación: la película 'Ex Machina'

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💡 El tema de la semana

La era de enseñar menos

Hubo un tiempo en el que las redes sociales eran como esa plaza del pueblo donde acababas encontrándote con alguien conocido.

Entrabas para ver qué hacían tus amigos y salías media hora después con alguna foto curiosa, un par de felicitaciones de cumpleaños y la sensación de estar al día.

Hoy, en cambio, se parecen más a un centro comercial un sábado por la tarde: ruido, anuncios, vídeos que no has pedido y una avalancha de contenido que compite por arañar unos segundos de tu atención.

Quizá por eso no sorprende que ya haya señales de cansancio.

Seguimos pasando muchas horas al mes en ellas, pero el entusiasmo ya no es el mismo.

Incluso las propias plataformas han dejado de crecer al ritmo frenético de los últimos años.

Es como si, después de una década ampliando habitaciones, la casa empezara a quedarse sin invitados nuevos.

Ese cambio también está llegando a un lugar donde muchos ni siquiera pensaban que las redes tenían tanto peso: las entrevistas de trabajo.

Durante años se extendió la idea de que, antes de contratarte, alguien iba a bucear en tus fotos de hace diez veranos, revisar tus comentarios más desafortunados y decidir tu futuro profesional por aquel disfraz de carnaval que todavía seguía publicado.

La realidad nunca fue tan novelesca, pero tampoco era un mito.

Muchas empresas consultaban los perfiles de los candidatos antes de tomar una decisión.

Ahora esa práctica empieza a perder fuerza.

Casi la mitad de las compañías, según un reciente estudio de Infojobs, sigue echando un vistazo a las redes sociales antes de contratar, pero son menos que hace unos años.

Tal vez porque las empresas también han comprendido que una persona no cabe en un puñado de publicaciones, igual que nadie juzgaría una película viendo únicamente los créditos finales.

Eso no significa que nuestra huella digital haya dejado de importar.

Simplemente ha cambiado el foco.

Si antes podía existir cierta curiosidad por asomarse a las redes más personales, ahora el interés se concentra sobre todo en los espacios profesionales.

Tiene lógica: un perfil pensado para hablar de tu trabajo suele decir bastante más sobre ti que una foto sujetando una paella gigante durante las fiestas del pueblo.

Curiosamente, son las empresas más pequeñas, según el mismo estudio, las que todavía sienten más tentación de mirar un poco más allá.

Quizá porque no disponen de grandes departamentos de recursos humanos ni de herramientas de selección y recurren a cualquier pista adicional para intentar conocer mejor a quien tienen delante.

Mientras tanto, quienes buscan empleo pertenecen cada vez más a generaciones que prácticamente nacieron con una pantalla en la mano.

Para ellos, internet no es un lugar al que se entra, sino un entorno donde transcurre buena parte de la vida.

Pero también son quienes empiezan a cuidar más qué enseñan y qué prefieren dejar fuera del escaparate.

Después de años compartiéndolo casi todo, la privacidad vuelve a ponerse de moda.

Y quizá esa sea la enseñanza más interesante.

Durante mucho tiempo pensamos que el valor de las redes sociales estaba en mostrarnos constantemente.

Ahora empezamos a descubrir que también hay cierto poder en elegir qué no enseñamos.

Porque, al final, la mejor versión de nosotros mismos sigue siendo la que conocen quienes nos tienen delante… y no necesariamente la que aparece entre dos vídeos de recetas, un baile viral y el enésimo anuncio imposible de saltar.

📰 Noticias

Esta semana la inteligencia artificial ha seguido ocupando titulares… pero no todos hablan de nuevos modelos o aplicaciones sorprendentes. También hay millones en inversiones, advertencias sobre su impacto ambiental, subidas de precios y movimientos empresariales que ayudan a entender hacia dónde se dirige la tecnología. Vamos con lo más destacado.

🇪🇸 España quiere convertirse en la puerta de la IA

España aspira a atraer inversiones multimillonarias para construir centros de datos y convertirse en la puerta digital de la IA del sur de Europa. El reto ahora es que el entusiasmo por los servidores no deje secos los embalses.

🌍 La ONU pide cuentas a la inteligencia artificial

La ONU exige transparencia sobre el consumo de energía y agua de los centros de datos. Cuanto más hablamos con la IA, más importante resulta saber cuánto cuesta mantener encendida la conversación.

🎬 Google quiere cambiar el rodaje con IA

Google invertirá 75 millones de dólares en la productora A24 e inteligencia artificial para desarrollar herramientas que agilicen la creación de películas. La gran incógnita sigue siendo si el próximo Óscar tendrá un guionista... o un algoritmo.

⌚ Un reloj que detecta una crisis antes que tú

Un asistente de IA combina los datos del reloj inteligente con la voz y el texto para detectar posibles problemas emocionales antes de que se agraven. A veces, el primer "¿estás bien?" puede llegar desde la muñeca.

🍎 Apple sube los precios

La escasez de chips vuelve a notarse en el bolsillo. Los Mac e iPad costarán más, con incrementos de hasta 300 dólares. Al final, parece que los chips escasean… salvo en la factura.

🎮 Jugar con la Xbox también será más caro

Microsoft aumenta el precio de las consolas Xbox hasta 150 dólares según el modelo. La próxima pantalla de carga quizá no sea la del juego, sino la de la tarjeta de crédito.

🗳️ Silicon Valley también influye en las urnas

La exanalista de la CIA Yael Eisenstat alerta de que la alianza entre Trump y Silicon Valley puede poner en riesgo la integridad de las elecciones estadounidenses. Porque algunos algoritmos tienen mucho más poder del que parece.

🚀 IA con acento coruñés

La coruñesa Talento incorpora a un exdirectivo de Telefónica para acelerar su estrategia tecnológica. Una prueba más de que la inteligencia artificial no solo se desarrolla en California: también habla gallego.

La tecnología nunca se queda quieta. Y, por suerte para quienes disfrutamos siguiéndole la pista, siempre deja alguna historia interesante que desenredar antes de la siguiente semana.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si borrarían alguna red social si no ‘les atara’ el entorno social

Creí que el porcentaje iba a ser menos. El 70% sí que las borraría.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Te preocupa que tus hijos/alumnos/familia más joven crezcan rodeados de pantallas?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

82

Millones de toneladas de residuos electrónicos previstos para 2030 si seguimos igual. El reciclaje será clave.

🎩 El truco

Duplica pestañas del navegador sin volver a cargar la web

Clic derecho en la pestaña → Duplicar. Mantienes el punto exacto donde estabas.

💥 Mi recomendación

La película 'Ex Machina'

Un test de Turing llevado al extremo: IA, sesgos, poder y cuerpos artificiales.

📩 Newsletters anteriores

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🚀 Desenredando la tecnología #93

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