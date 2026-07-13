Newsletter 97 | Desenredando la tecnología

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Te doy la bienvenida a la edición #97 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: cuando la IA te da consejos... y también prejuicios

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿les has pedido alguna vez a una IA que redacte un texto por ti?

🔢 El dato: porcentaje de electricidad del planeta que ya consume la nube

🎩 El truco: programa recordatorios diciendo "recuérdame..."

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube Nate Gentile

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💡 El tema de la semana

Cuando la IA te da consejos… y también prejuicios

Nos han vendido la inteligencia artificial como ese amigo imparcial que todo lo sabe, no juzga y siempre tiene una respuesta.

Una especie de oráculo digital que, a diferencia de tu cuñado en Navidad, no opina sin datos.

Pero resulta que no es tan neutral como parecía.

Y no, no es que la IA tenga manías propias… es que ha aprendido de nosotros.

Un reciente informe (La ilusión de la IA, un reflejo incómodo con un impacto significativo en los jóvenes) pone el foco en algo incómodo: la inteligencia artificial no solo responde preguntas, también moldea expectativas.

Especialmente entre los más jóvenes, que ya no solo buscan en Google, sino que directamente conversan con modelos como ChatGPT, Gemini o Grok como quien pide consejo a un mentor.

Y ahí empieza el problema.

Porque cuando una chica pregunta por su futuro profesional, la IA tiende a sugerirle caminos más “tradicionales”: salud, educación, áreas sociales…

Cuando lo hace un chico, aparecen más recomendaciones hacia liderazgo, tecnología o ingeniería.

No es una conspiración. Es un espejo. Pero un espejo que no solo refleja: también amplifica.

Imagina que estás en una sala llena de espejos. Uno te devuelve tu imagen tal cual. Otro te estiliza. Otro te deforma.

La IA, en muchos casos, funciona como ese espejo que exagera rasgos que ya estaban ahí, pero que quizá no queríamos ver tan claros.

Uno de los hallazgos más llamativos del informe es que las respuestas dirigidas a mujeres fomentan la búsqueda de validación externa muchas más veces que en el caso de los hombres.

Traducido a la vida real: ellas reciben más mensajes del tipo “qué pensarán los demás”, mientras que a ellos se les empuja hacia el “confía en ti y decide”.

No parece una gran diferencia… hasta que se repite miles de veces.

Porque ese es el verdadero poder (y peligro) de estos sistemas: no una respuesta aislada, sino la acumulación.

Como esas gotas de agua que, con el tiempo, terminan perforando la roca.

O como el scroll infinito de las redes sociales: no es un vídeo, son cien (cada día).

La cosa se complica aún más cuando entramos en el terreno emocional.

Ante un problema, la IA, según explica el estudio, tiende a interpretar el malestar femenino desde una perspectiva más social o estructural, mientras que en los hombres lo reduce a algo individual.

Dicho de otra forma: a ellas les explica el sistema; a ellos, el autocontrol.

Y luego está el tema estético.

Si una mujer expresa inseguridad, la IA responde con consejos relacionados con la apariencia con bastante más frecuencia que en el caso de los hombres.

Como si, en el fondo, el algoritmo también hubiera aprendido ese viejo mensaje de “todo empieza por cómo te ves”.

Aquí es donde conviene hacer una pausa. Porque la tentación es culpar a la tecnología. Pero como señala el propio informe, la IA no inventa estos sesgos. Los hereda.

Es como un loro hiperinteligente: repite lo que ha escuchado, pero con una autoridad que lo hace parecer verdad absoluta.

Y eso cambia las reglas del juego.

Porque antes, los estereotipos venían de la familia, del entorno o de la televisión, y en los últimos tiempos, de las redes sociales.

Ahora también llegan en forma de respuestas aparentemente objetivas, bien redactadas y con tono convincente.

Es decir, con menos margen para cuestionarlas.

Lo más inquietante no es que la IA se equivoque. Es que puede hacerlo de forma consistente.

Y cuando algo se repite lo suficiente, deja de parecer un error y empieza a parecer una norma.

Una vez puede ser casualidad. Dos veces, coincidencia. Tres veces ya es un patrón.

La buena noticia es que todo esto no está escrito en piedra (ni en código).

Los modelos pueden mejorar, los datos pueden corregirse y, sobre todo, nosotros podemos aprender a leer estas respuestas con un poco más de espíritu crítico.

Igual que ya hacemos —o deberíamos hacer— con lo que vemos en las redes sociales.

Porque quizá la pregunta no es si la inteligencia artificial tiene sesgos.

La pregunta es: ¿estamos preparados para detectarlos cuando nos da justo la respuesta que queríamos oír?

Ahí es donde empieza la verdadera inteligencia.

📰 Noticias

Si esta semana has sentido que la tecnología iba demasiado rápido, no eres el único.

Entre inteligencia artificial, redes sociales, criptomonedas y decisiones políticas con mucho impacto digital, los últimos días han dado para bastante.

Aquí tienes una selección con las noticias más relevantes para que llegues al fin de semana con la sensación de que, al menos por unos minutos, has conseguido desenredar el caos tecnológico.

🛑 Redes sociales dañinas bajo lupa

El Gobierno español quiere endurecer el acceso de los menores de 16 años a plataformas con contenido dañino, incluso aunque tengan permiso de sus padres. La idea es que la protección digital de los menores no dependa solo del botón de “aceptar”.

🛑 Menores y redes sociales: vienen curvas

La protección de los menores en internet se ha convertido en una prioridad. Mientras España quiere vetar determinadas plataformas incluso con permiso paterno, la Comisión Europea prepara restricciones comunes para todos los países de la UE. La gran pregunta ya no es si habrá límites, sino cómo será.

⚖️ Google pierde una batalla histórica

La Justicia europea ha confirmado la multa récord de 4.125 millones de euros a Google por abuso de posición dominante. Una cifra tan descomunal que la mayor sanción antimonopolio de la historia de la UE demuestra que Bruselas sigue decidida a plantar cara a los gigantes tecnológicos.

⚡ Más IA, menos restricciones ambientales

La inteligencia artificial necesita cada vez más electricidad y Bruselas empieza a comprobar que alimentar esa revolución tecnológica tiene un coste. Por eso estudia flexibilizar parte de las normas climáticas para facilitar la construcción de nuevos centros de datos.

🤖 EEUU abre el grifo de la IA

La Administración Trump ha levantado las restricciones sobre los modelos más avanzados de Anthropic después de que la compañía reforzara sus sistemas de seguridad. Un movimiento que acelera la carrera por la IA más potente y deja claro que la competencia no piensa levantar el pie del acelerador.

💰 Trump también hace caja con las criptomonedas

Las criptomonedas ya no son solo cosa de inversores aventureros. La declaración financiera de Donald Trump revela ingresos millonarios procedentes de estos activos, una muestra de cómo el dinero digital se ha colado en la política, aunque seas presidente de un país.

🎬 Cuando la IA entra en campaña

Más de Donald Trump, que ha difundido un vídeo generado con inteligencia artificial en el que "trata" a varios actores de un supuesto síndrome anti-Trump. La política lleva tiempo pareciéndose a una superproducción de Hollywodd, pero ahora la IA también escribe parte del guion.

🛡️ IA hecha en A Coruña para proteger infraestructuras

El coruñés ITG lidera una red estatal que aplicará inteligencia artificial a rescates y vigilancia de infraestructuras críticas. Un ejemplo de que la IA también puede salvar vidas, aunque esa faceta reciba muchos menos titulares que los chatbots.

🐄 Un coruñés entra en el Forbes 30 Under 30

Pablo López, fundador de Innogando, ha sido incluido en la lista Forbes de menores de 30 años gracias a una tecnología que aplica inteligencia artificial al sector ganadero. Una demostración de que la innovación también habla gallego.

🎥 Los magos de los efectos especiales vuelven a A Coruña

Más de sesenta profesionales de la animación y los efectos visuales participarán en Mundos Digitales, un congreso que reunirá a algunos de los grandes nombres del sector. Si alguna vez te has preguntado cómo se crean las escenas imposibles del cine, aquí tienes la respuesta.

Y hasta aquí el repaso de la semana. La tecnología no afloja el ritmo, pero al menos ya sabes qué ha pasado en los últimos días… antes de que llegue la próxima avalancha de titulares.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si les preocupa que sus hijos/alumnos/familia más joven crezcan rodeados de pantallas

El 77% ha votado que sí. El 23% restante, que no.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Le has pedido alguna vez a una inteligencia artificial que redacte un texto por ti?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

1,5

Porcentaje de toda la electricidad del planeta que ya consume la nube.

🎩 El truco

Programa recordatorios diciendo “recuérdame…”

Siri, Alexa y Google Assistant entienden frases como “recuérdame llamar mañana a las diez”.

💥 Mi recomendación

El canal de YouTube Nate Gentile.

Hardware, PCs y cultura tech en vídeos muy producidos. Es una referencia clave en tecnología en español. Cuenta con más de 3 millones de seguidores.

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🚀 Desenredando la tecnología #96

🚀 Desenredando la tecnología #95

🚀 Desenredando la tecnología #94

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