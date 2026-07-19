Newsletter 98 | Desenredando la tecnología

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Te doy la bienvenida a la edición #98 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: ¿y si la próxima gran revolución digital consiste en mirar menos la pantalla?

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿crees que la IA acabará cambiando tu trabajo?

🔢 El dato: porcentaje de emisiones de CO2 atribuilbles a las TIC

🎩 El truco: convierte tu firma manuscrita en digital

💥 Mi recomendación: el podcast monos estocásticos

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💡 El tema de la semana

¿Y si la próxima gran revolución digital consiste en mirar menos la pantalla?

Durante años parecía que el futuro siempre cabía en una pantalla un poco más grande, un móvil un poco más rápido o una red social un poco más adictiva.

Cada década tenía sus protagonistas.

Primero llegaron los blogs, después, Facebook y Twitter, un poco después Instagram, y más tarde TikTok y los microinfluencers.

Siempre había una nueva plataforma que conquistar y una nueva fórmula para captar nuestra atención.

Pero ¿y si la gran tendencia de la próxima década fuera precisamente dejar de mirar la pantalla?

Suena paradójico.

Vivimos rodeados de dispositivos y nunca habíamos pasado tantas horas conectados.

Sin embargo, también llevamos años acumulando síntomas de fatiga.

Demasiadas notificaciones, demasiados vídeos que “no te puedes perder”, demasiados algoritmos decidiendo qué merece cinco segundos de nuestra atención…

Es como entrar en un buffet libre donde todo tiene un aspecto espectacular, pero al salir uno siente que ha comido demasiado y, curiosamente, sigue teniendo hambre.

Quizá por eso empiezan a aparecer pequeñas señales que hace unos años habrían parecido extravagantes.

Personas que cierran sus perfiles públicos (la semana pasada lo hizo una amiga que tengo tenía en LinkedIn), grupos que quedan para leer juntos, clubes donde el móvil se queda en una caja antes de empezar la conversación, gente que consume contenido sin sentir la necesidad de comentarlo delante de cientos de desconocidos o usuarios que ya no comparten lo que hacen durante su vida en redes sociales.

Lo privado vuelve a ganar terreno frente a lo público.

Eso no significa que vayamos a abandonar internet ni mucho menos.

Somos seres profundamente sociales y seguiremos buscando maneras de compartir lo que aprendemos, lo que nos interesa o aquello que nos emociona.

Lo que puede cambiar es el escenario donde ocurre y, sobre todo, el valor que damos a cada interacción.

Durante mucho tiempo confundimos visibilidad con relevancia.

Medimos el éxito en seguidores, reproducciones, retuits y corazones digitales, aunque muchos de esos números nunca se tradujeran en clientes, oportunidades o relaciones reales.

En ocasiones parecía más importante agradar al algoritmo de una plataforma que escuchar a quien ya confiaba en nosotros.

Ahora la conversación empieza a desplazarse.

La reputación vuelve a pesar más que el alcance.

La credibilidad importa más que el volumen.

Y la comunidad vale más que una audiencia gigantesca formada por personas que probablemente nunca volverán a cruzarse contigo.

La inteligencia artificial acelera todavía más este cambio.

Dentro de poco será cada vez más difícil distinguir qué texto, qué imagen, qué vídeo o incluso qué voz han sido creados por una persona y cuáles por una máquina.

Cuando todo pueda fabricarse con un buen prompt, lo verdaderamente escaso será aquello que no pueda copiarse con facilidad: la experiencia, la confianza, la trayectoria y la autenticidad.

Quizá llevemos demasiado tiempo preguntándonos cuál será la próxima red social cuando la cuestión realmente interesante sea otra:

¿qué hará que alguien quiera seguir prestándonos atención en un mundo donde cualquier contenido podrá generarse en segundos?

Tengo la sensación de que la respuesta no estará en la tecnología, sino en las personas.

Porque, al final, las herramientas cambian, las plataformas nacen y desaparecen, pero seguimos buscando exactamente lo mismo que hace décadas: alguien en quien confiar.

Y eso, por suerte, todavía no se descarga con una actualización.

📰 Noticias

La tecnología no entiende de vacaciones. Mientras unos intentan construir el futuro de la inteligencia artificial, otros tratan de ponerle límites, proteger nuestra privacidad o reducir la dependencia de las grandes tecnológicas.

Y, entre tanto movimiento, también hay espacio para una buena noticia con acento coruñés.

💙 A Coruña entra en el top 10 digital

Comenzamos con una buena noticia de casa. A Coruña ya figura entre las diez ciudades más digitalizadas de España según un análisis de la Asociación Española de Verificación Digital. No está nada mal para una ciudad donde todavía seguimos diciendo aquello de “reinicia el router” antes de llamar al técnico. El ranking nacional deja a la ciudad en una meritoria novena posición.

🍎 Apple y OpenAI, rumbo a los tribunales

La carrera por crear el próximo gran dispositivo de IA acaba de sumar un capítulo judicial. Apple acusa a OpenAI de apropiarse de secretos industriales y amenaza el futuro de su supuesto rival. Si el conflicto acaba llegando a los juzgados, el iPhone de la IA podría tardar más de lo previsto en ver la luz.

🇪🇺 Europa quiere emanciparse de Silicon Valley

Bruselas insiste en reducir su dependencia tecnológica de Estados Unidos apostando por más centros de datos e IA propia. La idea suena bien, aunque muchos expertos recuerdan que crear una verdadera soberanía digital requiere bastante más que construir edificios llenos de servidores.

🌍 La ONU pide poner límites a la IA

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quiere que las empresas demuestren que sus sistemas son seguros antes de ponerlos en manos del público, especialmente de los menores. Igual que un coche necesita pasar una ITV, quizá la inteligencia artificial también necesite la suya, como plantea la propuesta de la ONU.

🧠 ChatGPT también tiene efectos secundarios

Usar la IA como apoyo es útil; dejar que piense siempre por nosotros ya no tanto. Varios estudios alertan de que un uso excesivo reduce la memoria y el razonamiento. El cerebro, como cualquier músculo, tampoco agradece unas vacaciones, según la investigación del MIT y otros estudios.

📱 Meta vuelve a estar en el punto de mira

La Comisión Europea acusa a Meta de utilizar un diseño que favorece el consumo compulsivo de Instagram y Facebook entre los menores. El infinito scroll podría dejar de ser infinito... al menos si prospera el expediente de Bruselas.

📸 Tus fotos de Instagram entrenan la IA

Si tu perfil es público, Meta permite que otras personas utilicen tus imágenes para generar contenido con inteligencia artificial sin pedir permiso previamente. Conviene revisar la configuración de Instagram porque probablemente lleves tiempo sin visitarla.

🔒 Europa frena el escaneo de WhatsApp

El Parlamento Europeo ha decidido dejar fuera a aplicaciones como WhatsApp de la norma que pretendía analizar mensajes privados para detectar abusos sexuales infantiles. Un nuevo episodio del eterno equilibrio entre privacidad y seguridad, reflejado en el debate sobre el escaneo de mensajes.

🛡️ Bruselas refuerza su apuesta por la ciberseguridad

La Comisión Europea también quiere impulsar modelos avanzados de inteligencia artificial especializados en proteger sistemas informáticos. Si la IA puede crear problemas, parece lógico pedirle también que ayude a resolverlos mediante su nuevo plan europeo.

🚸 Australia enseña lo difícil que es vetar las redes

Fue el primer país en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, pero llevar esa idea a la práctica está siendo bastante más complicado. La experiencia australiana demuestra que aprobar una ley suele ser la parte fácil; hacerla cumplir ya es otra historia.

La tecnología cambia a un ritmo imposible de seguir, pero aquí seguiremos separando el ruido de lo que realmente merece la pena.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si habían pedido alguna vez a una inteligencia artificial que redactase un texto por ellos.

Me ha sorprendido el dato. El 77% de los que han votado lo han hecho de forma afirmativa.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Crees que la inteligencia artificial acabará cambiando tu trabajo?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

1,4

Porcentaje de emisiones globales de CO₂ atribuibles a las TIC. Navegar también contamina.

🎩 El truco

Convierte tu firma manuscrita en digital

Escribe tu firma en un papel blanco, haz una foto y guárdala en PNG. Lista para añadir a PDFs.

💥 Mi recomendación

El podcast monos estocásticos.

Podcast sobre inteligencia artificial con Antonio Ortiz y Matías S. Zavia.

Mucho criterio, bastante humor y cero humo para entender qué está pasando con la IA.

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🚀 Desenredando la tecnología #97

🚀 Desenredando la tecnología #96

🚀 Desenredando la tecnología #95

🚀 Desenredando la tecnología #94

🚀 Desenredando la tecnología #93

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