Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inditex financiará rutas en AlvedroAnálisis del pacto entre BNG y PSOE que terminó en rupturaLas terrazas de A Coruña, ante la nueva ley antitabacoAsí fue el concierto de Aitana en A CoruñaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros

La Comisión Europea penaliza que el gigante tecnológico priorice sus propios servicios en el motor de búsqueda e impida que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de forma gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play

El logo de Google en su sede.

El logo de Google en su sede. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Bruselas

La Comisión Europea impuso este jueves dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por priorizar sus propios servicios en el motor de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de forma gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play.

El Ejecutivo comunitario considera que la compañía ha infringido la ley de mercados digitales (DMA), que regula la libre competencia entre las grandes tecnológicas en la Unión Europea, y además de la sanción, la ha obligado a poner fin a estas prácticas en 60 días o, de lo contrario, podría penalizarla con multas periódicas adicionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
  2. Tercer cambio en el proyecto de la estación de tren de A Coruña: mismo presupuesto y 7 meses más de obra
  3. Las terrazas de A Coruña se dividen por la nueva ley antitabaco: 'Ya era hora' frente a 'es una imposición
  4. Así es 'la playa más envidiada' de la Guía Repsol a media hora de A Coruña: mil pinos, merendero y aguas que parecen una piscina
  5. La Segunda Guerra Mundial vuelve al Monte de San Pedro de A Coruña: horarios y programa de la recreación del desembarco de Normandía
  6. El bar más argentino de A Coruña denuncia una campaña de acoso en Google Maps tras la final del Mundial
  7. Diez tráileres, 37 toneladas suspendidas y decenas de fans acampados: Aitana llega a A Coruña con un espectáculo que roza el nivel internacional
  8. Sale a la venta por 1,1 millones de euros un histórico inmueble hostelero en el casco antiguo de O Burgo, en Culleredo

Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros

Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros

Comienza a funcionar el paso elevado entre Alfonso Molina y Linares Rivas que obliga a reducir la velocidad en la entrada a la ciudad

Comienza a funcionar el paso elevado entre Alfonso Molina y Linares Rivas que obliga a reducir la velocidad en la entrada a la ciudad

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

La ciencia revela qué sienten realmente los perros cuando se quedan solos en casa: “Ni todos sufren ni todos aprovechan para dormir”

Comienza a funcionar el paso elevado entre Alfonso Molina y Linares Rivas que obliga a reducir la velocidad en la entrada a la ciudad

Comienza a funcionar el paso elevado entre Alfonso Molina y Linares Rivas que obliga a reducir la velocidad en la entrada a la ciudad

La RD del Congo supera la barrera de los 1.000 muertos confirmados por el brote de ébola

La RD del Congo supera la barrera de los 1.000 muertos confirmados por el brote de ébola

Cómo formar un equipo inicial para triunfar en 'Digimon Up'

Cómo formar un equipo inicial para triunfar en 'Digimon Up'

El auge del super comparador: así planifican los españoles sus vacaciones de verano

Tracking Pixel Contents