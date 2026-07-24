Samsung renueva el ecosistema Galaxy con nuevos plegables, relojes inteligentes y sus primeras gafas con IA

Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra y Flip8: tres plegables para distintos perfiles de usuario

La nueva familia de smartphones plegables está formada por los Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra y Galaxy Z Flip8, tres dispositivos diseñados para adaptarse a diferentes formas de uso. Mientras los modelos Fold ponen el foco en la productividad, la multitarea y el consumo de contenidos en una gran pantalla, el Galaxy Z Flip8 mantiene su apuesta por un formato compacto pensado para la creatividad, la fotografía y la personalización.

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Todos ellos integran Galaxy AI como elemento central de la experiencia, con funciones de inteligencia artificial destinadas a facilitar tareas cotidianas, mejorar la productividad, potenciar la edición de imágenes y ofrecer herramientas de comunicación más avanzadas. Samsung también ha trabajado en un diseño más refinado y resistente para esta nueva generación, manteniendo la apuesta por unos plegables más ligeros y versátiles.

Llegan a España el 7 de agosto con promociones de lanzamiento

Samsung ha confirmado que los nuevos Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2 estarán disponibles en España a partir del próximo 7 de agosto.

La compañía acompañará el lanzamiento con una campaña de precompra que incluirá promociones especiales, ventajas a través del programa de renovación de dispositivos, descuentos para pagos realizados con PayPal y beneficios adicionales para los usuarios del ecosistema Galaxy, además de colores exclusivos disponibles en determinados canales de venta.

Galaxy Watch9 y Watch Ultra2: la IA también llega a la salud

La firma también ha renovado su catálogo de relojes inteligentes con los nuevos Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2, una generación que incorpora funciones de salud y bienestar impulsadas por inteligencia artificial.

Los nuevos wearables mejoran la autonomía, estrenan una pantalla más brillante para facilitar la visualización en exteriores y amplían sus capacidades para la práctica deportiva y el seguimiento de la actividad física. Entre sus novedades destacan nuevos análisis biométricos capaces de transformar los datos recogidos por los sensores en recomendaciones personalizadas sobre descanso, entrenamiento y estado físico, con el objetivo de ayudar al usuario a adoptar hábitos más saludables.

Samsung da el salto a las gafas inteligentes

Otra de las grandes novedades ha sido la presentación de las primeras gafas inteligentes Galaxy. Desarrolladas junto a las firmas Gentle Monster y Warby Parker, estas gafas nacen como una extensión del ecosistema Galaxy y están integradas con Gemini para ofrecer asistencia contextual mediante inteligencia artificial.

Samsung Brings Galaxy Ecosystem Into Everyday Eyewear GM e1784724586855 / Cedida

El dispositivo permite acceder a funciones como traducción en tiempo real, asistencia manos libres, información contextual y otras experiencias basadas en IA sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo. Con este lanzamiento, Samsung entra en el mercado de las gafas inteligentes con una propuesta orientada al uso diario y concebida para funcionar de forma integrada con el resto de dispositivos Galaxy.

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Con esta nueva gama de productos, Samsung refuerza su estrategia de convertir la inteligencia artificial en el eje de todo su ecosistema, conectando smartphones, relojes y nuevos dispositivos wearables para ofrecer una experiencia cada vez más integrada, personalizada y contextual.

Fuente: El Correo de Andalucía