Newsletter 99 | Desenredando la tecnología

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Te doy la bienvenida a la edición #99 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: hay algo raro en muchos textos

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿has comprado alguna vez una aplicación para el móvil?

🔢 El dato: empresas europeas que ya usan la IA

🎩 El truco: cierra todas las pestañas a la derecha de una sola vez

💥 Mi recomendación: el podcast Cultura Digital

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💡 El tema de la semana

Hay algo raro en muchos textos... y no sabes qué es

¿Has tenido alguna vez la sensación de que un texto está perfectamente escrito... pero suena raro?

No hay faltas de ortografía, la gramática parece impecable y, sin embargo, algo no termina de encajar.

Es como escuchar a alguien hablar un español correcto con un acento imposible de identificar.

Bienvenido a uno de los efectos secundarios menos comentados de la inteligencia artificial.

Se habla mucho de si un texto ha sido escrito por una IA, pero empieza a ocurrir algo más interesante: ya no solo escribe la máquina. La máquina está empezando a escribir a través de nosotros.

Desde que convivimos con asistentes como ChatGPT, Gemini o Claude, muchos han adoptado sin darse cuenta algunas de sus costumbres. No porque copien sus respuestas, sino porque acaban interiorizando su manera de construir las frases.

Es un contagio silencioso.

¿Las pistas? Hay unas cuantas.

De repente aparecen posesivos donde nunca hicieron falta.

Escribimos “lávate tus manos” en lugar del mucho más natural “lávate las manos”.

Los gerundios empiezan a multiplicarse, aunque la frase no los necesite: Publicó el artículo, consiguiendo miles de visitas.

Y expresiones como “desbloquear oportunidades”, “navegar la incertidumbre” o “apalancarse en una estrategia” aparecen con una frecuencia sospechosa. Suenan sofisticadas... hasta que uno se imagina diciéndolas durante una cena con amigos.

La explicación es sencilla.

Los grandes modelos de inteligencia artificial nacieron y crecieron, sobre todo, en inglés.

Después aprendieron español, pero muchas veces siguen pensando con estructuras propias de ese idioma y las trasladan a nuestras frases.

El resultado no es una mala traducción, sino un español que cumple las normas mientras pierde parte de su naturalidad.

Es un fenómeno curioso porque casi nunca somos conscientes de él.

Igual que terminamos usando las mismas expresiones que un compañero de trabajo o un amigo con el que pasamos mucho tiempo, también podemos acabar imitando el estilo de una herramienta con la que escribimos todos los días.

Lo más llamativo es que muchos de esos recursos no son malos en sí mismos.

Una buena metáfora puede dar vida a un texto.

Una pregunta retórica puede atrapar al lector.

Una enumeración bien construida funciona de maravilla.

El problema aparece cuando todo el mundo utiliza exactamente las mismas fórmulas.

Lo que antes distinguía a un autor empieza a sonar como un texto salido de una cadena de montaje.

Quizá el verdadero reto de la era de la inteligencia artificial no sea detectar cuándo ha escrito una máquina. Será conseguir que, incluso usándola, nuestras palabras sigan sonando a nosotros.

Porque la IA puede ayudarnos a encontrar las palabras adecuadas.

Lo que todavía no debería hacer es robarnos la voz.

📰 Noticias

Hay semanas en las que la tecnología parece avanzar a toda velocidad y otras en las que, además, nos obliga a hacernos preguntas incómodas.

Esta trae un poco de todo: Europa aprieta las tuercas a las grandes tecnológicas, la IA enseña sus costuras, los robots aprenden nuevos trucos y hasta hay una empresa gallega que apunta directamente... a la luna.

🔓 Google tendrá que abrir Android

Europa vuelve a sacar el silbato. Bruselas obligará a Google a abrir funciones clave de Android y compartir datos con rivales de la IA para fomentar la competencia. La partida tecnológica se pone interesante.

👩🏿‍💻 La IA también tiene manos humanas

Cuando hablamos de inteligencia artificial solemos imaginar algoritmos, pero detrás hay miles de personas haciendo el trabajo menos visible. La historia de Joan Kinyua recuerda que la IA no nace por arte de magia… ni trabaja gratis.

📱 ¿Menores y redes? Europa pisa el freno

La Unión Europea estudia limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años y apostar por una incorporación progresiva y supervisada. Una conversación que ya no gira solo en torno al tiempo de pantalla, sino también a cómo crecer conectados.

🌙 Reino Unido pone hora de dormir a las redes

Mientras Bruselas debate la edad mínima, Reino Unido prueba un toque de queda digital para adolescentes de 16 y 17 años. Menos vídeos infinitos de madrugada y más posibilidades de dormir. Sobre el papel, al menos.

🤐 Los modelos de IA también se muerden la lengua

Un estudio apunta que las IA comerciales más avanzadas son más cautas al hablar de regímenes autoritarios. El debate ya no es solo qué saben responder, sino qué prefieren no decir.

🏗️ Europa quiere más centros de datos... ¿para quién?

Bruselas acelera la construcción de centros de datos, pero varios expertos advierten de una paradoja: buena parte del negocio podría acabar beneficiando a empresas estadounidenses. La soberanía digital no siempre es tan sencilla como cambiar de enchufe.

🌕 Una empresa gallega apunta a la luna

Desde Nigrán hasta el espacio. UARX quiere convertirse en la primera empresa española en llegar a la luna con tecnología propia para despegues y aterrizajes verticales. No está nada mal para una empresa cuyo techo, literalmente, es el cielo.

🎵 Cuando el algoritmo también decide qué escuchas

Las redes sociales han cambiado la forma de descubrir música... y también de fabricar éxitos. La promotora Patri Aragoneses reflexiona sobre una industria donde, a veces, parece más importante acumular seguidores que canciones.

🤖 Un robot que aprende a moverse como un animal

Camina, corre, salta y adapta su forma de desplazarse según el terreno. Los ingenieros surcoreanos han conseguido que un robot cuadrúpedo improvise mejor que muchos cuando pisan una acera en obras.

La tecnología nunca descansa, así que la semana que viene volveremos a desenredar todo lo importante. Hasta entonces, procura que los algoritmos no decidan del todo por ti.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si creen que la inteligencia artificial acabará cambiando su trabajo.

Dos tercios han votado que sí.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Has comprado alguna vez una aplicación para el móvil?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

20

Porcentaje de empresas europeas con 10 o más empleados que ya utilizan la inteligencia artificial (Fuente Eurostat). La IA ha salido del laboratorio y ha entrado en la oficina.

🎩 El truco

Cierra todas las pestañas a la derecha de una sola vez

Clic derecho en la pestaña → “Cerrar pestañas a la derecha”.

Limpieza exprés.

💥 Mi recomendación

El podcast Cultura Digital de Ricky Fernández.

Tecnología de consumo “de tú a tú”, sin tecnicismos.

Ideal para gente normal que quiere estar al día

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