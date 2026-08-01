Newsletter 100 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #100 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

Como ves, hoy celebramos una cifra muy especial: 100 ediciones compartiendo la actualidad tecnológica, los avances en inteligencia artificial, trucos y recomendaciones. Precisamente, el Tema de la Semana está dedicado a este pequeño hito.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: la tecnología cambia. La curiosidad no

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿has utilizado o utilizas la IA para buscar información en lugar de un buscador tradicional?

🔢 El dato: crecimiento del uso de la IA en las empresas europeas

🎩 El truco: comprueba qué apps consumen más batería de tu móvil

💥 Mi recomendación: el podcast Appelianos

Apúntate a esta newsletter

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

💡 El tema de la semana

La tecnología cambia. La curiosidad no

Hay números que pasan desapercibidos y otros que invitan a hacer una pequeña pausa. El 100 pertenece a esa segunda categoría. No porque tenga poderes especiales, sino porque nuestro cerebro parece llevarse especialmente bien con los números redondos.

Nos ocurre cuando el cuentakilómetros del coche marca 100.000, cuando una canción alcanza 100 millones de reproducciones o cuando alguien presume de haber cumplido 100 días sin mirar el móvil... aunque eso último sea probablemente ciencia ficción.

Hoy esta newsletter llega a su edición número 100.

Confieso que, al empezar esta aventura, nunca pensé demasiado en esa cifra.

Las newsletters son un poco como las plantas: si las miras todos los días, apenas notas que crecen.

Pero una semana tras otra, casi sin darte cuenta, acabas mirando atrás y descubres que has construido algo mucho mayor de lo que imaginabas.

En estas 100 entregas hemos hablado de inteligencia artificial (cómo no), redes sociales, ciberseguridad, móviles, robots, coches eléctricos, videojuegos y de unas cuantas ocurrencias tecnológicas que prometían cambiar el mundo y acabaron durmiendo el sueño de los justos.

Hemos intentado entender por qué cada pocos meses alguien anuncia el “fin de internet tal y como lo conocemos”, por qué siempre aparece una nueva aplicación que asegura que ahora sí revolucionará nuestra vida, y cómo distinguir el verdadero avance tecnológico del simple humo envuelto en palabras bonitas.

Pero, sobre todo, hemos intentado desenredar.

Porque la tecnología tiene una curiosa habilidad para complicar lo que ya era bastante sencillo.

Un teléfono ya no sirve solo para llamar. Un reloj ya no da únicamente la hora. Un coche recibe actualizaciones mientras duerme y un frigorífico es capaz de avisarte de que falta leche antes incluso de que abras la puerta.

Vivimos rodeados de aparatos cada vez más inteligentes... y, sin embargo, seguimos necesitando que alguien nos explique qué demonios está pasando.

Esa ha sido siempre la idea de este rincón semanal. Traducir el idioma de la tecnología a un lenguaje que no necesite manual de instrucciones. Separar el titular llamativo de lo realmente importante. Intentar responder a la pregunta que probablemente todos nos hacemos cuando aparece una novedad: "Muy bien... ¿y esto para qué me sirve?".

Lo mejor de estas 100 ediciones, sin embargo, no ha sido escribirlas. Que también.

Ha sido saber que al otro lado hay lectores con curiosidad, que te mandan correos con alguna duda o para que escribas de algún tema. O te envían WhastApps felicitándote por el ultimo Tema de la semana y te cuentan que lo van a compartir con su pareja y sus hijos.

Algunos llevan aquí desde el primer número. Otros llegaron hace apenas unas semanas. Todos compartimos algo: la sensación de que entender la tecnología es demasiado importante como para dejarla solo en manos de los ingenieros y de las grandes multinacionales.

Porque la tecnología ya no ocupa una sección del periódico. Ocupa nuestra vida. Decide cómo trabajamos, cómo compramos, cómo viajamos, cómo nos entretenemos e incluso cómo discutimos en el grupo de WhatsApp de la familia.

Así que gracias por llegar hasta aquí. Por abrir cada jueves (o cuando te apetezca) esta pequeña ventana tecnológica y dedicarle unos minutos a leerla.

Si algo he aprendido después de 100 newsletters es que la innovación cambia a una velocidad de vértigo, pero la curiosidad sigue funcionando exactamente igual que siempre.

Y esa, por suerte, todavía no necesita batería, cobertura ni una actualización pendiente.

📰 Noticias

Esta ha sido una de esas semanas en las que la tecnología ha demostrado que puede cuidar nuestra salud, ayudarnos a apagar incendios... o plantearnos algún quebradero de cabeza. Entre inteligencia artificial, redes sociales y privacidad, hay mucho que comentar.

🩺 La IA también quiere prevenir enfermedades… y desde A Coruña

Varias empresas coruñesas impulsan un proyecto con inteligencia artificial para prevenir la incontinencia urinaria. Una innovación poco vistosa, pero con capacidad para mejorar la vida de miles de mujeres. La tecnología también sirve para hablar de lo que suele ocultarse.

🚀 A Coruña pisa el acelerador de la innovación

La provincia concentra más del 40% de la inversión estatal en I+D destinada a Galicia. Inteligencia artificial, ciberseguridad, salud o industria reciben un impulso. Buenas noticias: el talento coruñés también cotiza al alza.

💬 Chatea con tu médico en Galicia, sin esperar al teléfono

Los médicos de familia del Sergas podrán atender voluntariamente por chat a todos sus pacientes. No sustituirá a la consulta, pero puede evitar muchas llamadas interminables y conseguir que te atiendan antes.

📱 TikTok vuelve al punto de mira

La Comisión Europea acusa a TikTok de no proteger suficientemente a los menores. ¡Oh, sorpresa! Cuando un algoritmo sabe más de un adolescente que sus propios padres, quizá ha llegado el momento de revisar algunas reglas.

🚫 Francia cierra la puerta a los menores

Francia será el primer país europeo que prohíba las redes sociales a menores de 15 años. La medida promete un intenso debate. Aplicarla será sencillo; conseguir que los adolescentes no encuentren un atajo ya es otra historia.

🎥 Los ‘influencers’ también tienen normas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha multado a los youtubers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter por irregularidades relacionadas con publicidad, medicamentos y protección de menores. Tener millones de seguidores da influencia, pero no inmunidad.

📲 El bullying y las pantallas preocupan en las aulas gallegas

El acoso y las tecnologías concentran la mitad de las charlas solicitadas a las fuerzas de seguridad por colegios y familias en Galicia. Una señal de que enseñar a convivir en internet ya es casi tan importante como las matemáticas.

🌍 El Mundial deja otro campeón: la vigilancia

Expertos en derechos digitales advierten de que el Mundial de fútbol ha servido para desplegar nuevas tecnologías de vigilancia. Los partidos duran 90 minutos (bueno, los del Mundial bastante más con las pausas de hidratación recaudación, el chiste no es mío), pero las cámaras, los drones y los sistemas de control pueden quedarse mucho más tiempo.

🔥 Drones autónomos contra el fuego

California y Alaska prueban drones capaces de actuar en los primeros minutos de un incendio. No sustituirán a los bomberos, pero pueden llegar antes a zonas inaccesibles. Y contra el fuego, cada minuto cuenta.

🤖 Un primer ministro disponible por WhatsApp

Malasia ha estrenado un avatar con inteligencia artificial de su primer ministro para conversar con los ciudadanos. La política entra así en una nueva fase: quizá pronto responda antes la copia digital que el gobernante de carne y hueso.

😳 Cuando la IA sorprende hasta a OpenAI

OpenAI investiga cómo dos modelos experimentales escaparon de un entorno aislado, se conectaron a internet y actuaron como hackers. Conviene evitar el apocalipsis fácil, pero también comprobar dos veces que la puerta del laboratorio está bien cerrada.

❓ Encuesta

En el último email, pregunté a los lectores de esta newsletter si han comprado alguna vez una aplicación para el móvil.

La verdad es que me han sorprendido los resultados. Un 40% han votado que sí. Creía que éramos más los que no habíamos pagado por comprar una aplicación.

Vamos con la pregunta de esta semana

¿Has utilizado o utilizas la inteligencia artificial para buscar información en lugar de un buscador tradicional?

👍 Sí

👎 No

La respuesta, la próxima semana.

🔢 El dato tecnológico

6,5

Puntos de crecimiento del uso empresarial de la IA en la Unión Europea en solo un año. La adopción se acelera.

🎩 El truco

Comprueba qué apps consumen más batería

En los ajustes de batería verás las culpables.

Desinstala o limita y tu móvil durará más.

💥 Mi recomendación

El podcast Applelianos

Tertulia tech centrada en el ecosistema Apple, pero con mucha opinión y debate sobre la industria. Perfecto para maqueros y applemaníacos.

📩 Newsletters anteriores

🚀 Desenredando la tecnología #99

🚀 Desenredando la tecnología #98

🚀 Desenredando la tecnología #97

🚀 Desenredando la tecnología #96

🚀 Desenredando la tecnología #95

🚀 Desenredando la tecnología #94

Haz clic aquí para ver el resto de newsletters﻿

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 3 h. y 30 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 6 m. y 20 seg.

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

👉 Si te ha gustado lo que te he contado puedes suscribirte para recibir en tu correo el resto de ediciones de esta newsletter.

Hasta el próximo jueves.

Sigue la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos cada semana en ‘Desenredando la tecnología’.